Hazard vuelve a romperse

Pésimas noticias para el Real Madrid. Eden Hazard sufre una lesión muscular en el recto anterior izquierdo que le mantendrá de baja entre cuatro y seis semanas. El belga, que volvió a entrenarse este miércoles con sus compañeros, tras ausentarse de la sesión del ... martes por fatiga muscular, sintió un pinchazo y hubo de abandonar la práctica para someterse a nuevas pruebas médicas que han ofrecido un diagnóstico descorazonador para un futbolista que no consigue dejar atrás el calvario que vive desde que viste la casaca blanca.

El '7' ha disputado apenas 35 partidos en temporada y media, con un pobre balance de cuatro goles y siete asistencias. Las lesiones se han cebado con el astro, que ha perdido la confianza y no logra encontrar la continuidad necesaria para que emerja el enorme talento que atesora.

En su primera campaña a las órdenes de Zinedine Zidane, Hazard ya se perdió 26 partidos por distintos percances físicos, lista que habría sido mayor de no haber mediado el parón competitivo por el coronavirus. En la actual suma ya otros diecisiete encuentros de baja, en una serie que no parece tener fin. Esto significa que no ha podido estar por lesión en el 54% de los choques que ha afrontado su equipo desde que llegó en el verano de 2019. Una cifra superior a la de otras figuras de acreditada fragilidad como el galés Gareth Bale, baja por motivos médicos en el 26% de los duelos librados por el Real Madrid entre 2013 y 2019, o el francés Ousmane Dembélé, con el que el Barça no ha podido contar en el 45% de los litigios que ha afrontado desde que fichó al extremo en 2017.

Desde que comenzó el curso, el extremo no ha disputado ni un partido completo, viendo reducida su aportación a 631 minutos repartidos en los trece encuentros que ha jugado, solo nueve de ellos como titular. Contabilizaba siete choques consecutivos vistiéndose de corto desde que regresó a finales de diciembre, tras superar una lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha, pero el nuevo percance volverá a frenarle.

El belga no llegará a la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, cita marcada en rojo en el calendario del Real Madrid, que visitará a la Atalanta el 24 de febrero en Bérgamo. De confirmarse el peor escenario, también tendría muy difícil disputar la vuelta frente al conjunto que entrena Gian Piero Gasperini, fijada para el 16 de marzo en el Alfredo Di Stéfano. En riesgo están también hasta siete choques de Liga, incluyendo el derbi frente al Atlético en el Wanda Metropolitano.

Sergio Ramos vuelve con el grupo

El enésimo contratiempo de Hazard fue la mala noticia de un día en el que la nota positiva la puso Sergio Ramos. El capitán completó sin problemas el entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y podría estar a disposición del marsellés para el duelo con el Huesca.

El zaguero parece haber dejado definitivamente atrás las molestias en la rodilla izquierda que arrastraba desde la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic y que le han hecho perderse los tres últimos partidos: ante el Alcoyano en Copa del Rey y frente al Alavés y el Levante en Liga. Su retorno se antoja crucial, dados los problemas que los blancos tienen en el eje de la retaguardia. Nacho permanece aislado tras dar positivo por coronavirus y Éder Militao tendrá que cumplir un encuentro de sanción por la roja que vio el pasado sábado frente al Levante, lo que dejaba a Raphael Varane como único central de la primera plantilla fijo para viajar a Aragón y al canterano Víctor Chust como solución de emergencia.

Apartados de la dinámica de grupo siguen Carvajal, Lucas Vázquez, Rodrygo y Valverde, que trabajaron en el interior de las instalaciones dentro del proceso de recuperación de sus respectivas dolencias. Ninguno de ellos parece tener opciones de llegar al enfrentamiento contra el Huesca