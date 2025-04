Volver al inicio 15 Manu González sigue ampliando la diferencia con respecto a sus perseguidores. Como decíamos, va camino de conseguir su segunda victoria del año y serían más que las conseguidas en sus tres temporadas previas en Moto2 (una, ganó en el Gran Premio de Japón de 2024). 14 Sigue completamente atascado Arón Canet. Apenas ha podido mejorar una posición a lo largo de toda la carrera y el 8º puesto en el que marcha ahora es claramente insuficiente como para poder retener el liderato de la categoría intermedia. 13 Sigue Barry Baltus resistiendo en la segunda posición y cuenta ya con casi cinco décimas de ventaja con respecto a un Diogo Moreira que no puede de momento cazar al belga. 12 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Cierran la clasificación en esta carrera Sergio García, con muchos problemas para encontrar el nivel mostrado en la temporada pasada y Alonso López, otro ilustre de la categoría que sufrió una caída en el tramo inicial de la carrera. 11 Los pilotos afrontan ya el ecuador de la carrera y las posiciones parecen completamente estabilizadas. Solo puede que haya pelea por la segunda plaza, con Barry Baltus, Diogo Moreira y Senna Agius como pilotos implicados. 10 Manu González aspira a conseguir hoy su segunda victoria de la temporada después de ganar también en el Gran Premio de Tailandia, en la carrera inaugural de la temporada. Hoy podría conseguir, además, su cuarto podio del año, fallando solo en el Gran Premio de Las Américas, cuando una mala elección con los neumáticos debido a la lluvia le impidió poder terminar en la zona de puntos. 9 Impresionante el dominio de Manu González en esta carrera. El madrileñó ya rebasa los dos segundos de diferencia con respecto a su inmediato perseguidor y de momento le van las cosas rodadas en esta carrera. 9 Muy sorprendente de momento la carrera de Barry Baltus. El piloto belga continúa en la segunda posición y aspira a conseguir su primer podio en Moto2, una categoría en la que cumple cinco temporadas. 8 De terminar así la carrera, Manu González recuperaría el liderato en la clasificación de pilotos de Moto2, con siete puntos de ventaja en estos momentos con respecto a un Arón Canet que no pasa de la 8ª posición. 7 Manu González sigue imponiendo su ley. El piloto madrileño cuenta con más de un segundo de ventaja con respecto a un Barry Baltus que acaba de superar a Diogo Moreira. 6 CAÍDA DE DAVID ALONSO !!! Vaya día para el colombiano. Primero se tocó con Dani Holgado y posteriormente ha tenido otro incidente con Izan Guevara. El vigente campeón de Moto3 se ve obligado a abandonar y no es para menos porque se ha llevado un golpe tremendo. 5 CAÍDA DE DANI HOLGADO !!! Se tocó con David Alonso, su compañero en el equipo CFMoto Gaviota Aspar Team y el de San Vicente del Raspeig se lleva la peor parte, puesto que se ha ido al suelo y se ve obligado a abandonar. 5 Paso al frente de Arón Canet !!! Tiene que ir a por todas el piloto del equipo Fantic Racing Lino Sonego y ahora acaba de superar a Izan Guevara. 4 Bastantes problemas para Arón Canet. El piloto valenciano no pasa de la 9ª plaza en estos momentos y podría terminar por perder el liderato en esta carrera si se confirman los resultados actuales. 3 Está progresando Deniz Öncü. Tras ser segundo en la última carrera en Catar, el piloto turno escala hasta la 5ª posición y se acerca a posiciones de podio. 2 Manu González continúa marcando la pauta en este tramo inicial de la carrera y solo Diogo Moreira parece ser capaz de seguir su ritmo. 1 Mala salida para Arón Canet. El actual líder de Moto2 vuelve a protagonizar una mala salida, tal y como ocurrió hace dos semanas en Catar, aunque finalmente eso no le impidió ganar la carrera. Habrá que ver como le van hoy las cosas, ocupando de momento la 9º plaza. 1 Tira con fuerza Manu González y Diogo Moreira se intenta situar a su estela. 1 CAÍDA DE ALONSO LÓPEZ !!! El piloto de Los Molinos comenzaba algo retrasado y se ha encontrado con mucho tráfico en la salida. 1 BUENA SALIDA DE MANU GONZÁLEZ !!! Mantiene la primera posición el madrileño. Estaremos muy atentos también al desempeño en carrera que puedan ofrecer dos de los principales rookies en esta categoría intermedia. Es el caso de Dani Holgado, que hoy comienza en la 11ª posición y un David Alonso que parte en la 8ª plaza y comienza a mostrarse cada vez más competitivo en esta nueva categorías tras arrollar el año pasado en Moto3. Albert Arenas y Senna Agius completan la primera línea de la parrilla de salida, con Aren Canet saliendo desde la 7ª posición y Jake Dixon en la 9ª. Manu González está cuajando un inicio de temporada extraordinario, con tres podios en las cuatro carreras disputadas hasta el momento y solo falló en el Gran Premio de Las Américas, cuando una mala elección con los neumáticos debido a la lluvia le impidió poder terminar en la zona de puntos. Sin embargo, Manu González saldrá decidido a tratar de recuperar el liderato en la categoría intermedia y hoy comienza de nuevo desde la pole, acumulando ya cuatro en la presente temporada. Arón Canet ofreció un importante golpe de autoridad con su victoria en el pasado Gran Premio de Catar. El valenciano está mostrando una enorme regularidad desde el comienzo de la temporada parte hoy como líder de la clasificación de pilotos, aventajando en diez puntos a Manu González y en 12 a Jake Dixon. Después de la victoria de José Antonio Rueda en Moto3, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de Moto2 del Gran Premio de España desde el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, la 5ª carrera de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…