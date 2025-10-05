Gran Premio de Indonesia

Carrera | Vuelta 19/22
1 Diogo Moreira

2 Manuel González

+00:00:02.181

3 Izan Guevara Bonnin

+00:00:06.159

4 Arón Canet

+00:00:08.484

5 Barry Baltus

+00:00:10.147

6 Albert Arenas Ovejero

+00:00:10.698

7 Joe Roberts

+00:00:11.233

8 Iván Ortola

+00:00:11.763

9 Collin Veijer

+00:00:12.357

10 Jake Dixon

+00:00:12.357

11 Senna Agius

+00:00:13.427

12 Adrián Huertas

+00:00:14.494

13 Darryn Binder

+00:00:15.002

14 Ayumu Sasaki

+00:00:13.954

15 Alonso López

+00:00:15.540

16 Tony Arbolino

+00:00:16.071

17 Zonta van den Goorbergh

+00:00:16.637

18 Daniel Muñoz

+00:00:17.152

19 Mario Suryo Aji

+00:00:17.705

20 Yuki Kunii

+00:00:18.295

21 Jorge Navarro

+00:00:18.762

22 Celestino Vietti

+00:00:19.298

23 Filip Salac

OUT

24 Unai Orradre

OUT

25 Alex Escrig

OUT

26 Daniel Holgado

OUT

27 David Alonso

OUT

28 Marcos Ramírez

OUT

