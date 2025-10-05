1 Diogo Moreira
2 Manuel González
+00:00:02.181
3 Izan Guevara Bonnin
+00:00:06.159
4 Arón Canet
+00:00:08.484
5 Barry Baltus
+00:00:10.147
6 Albert Arenas Ovejero
+00:00:10.698
7 Joe Roberts
+00:00:11.233
8 Iván Ortola
+00:00:11.763
9 Collin Veijer
+00:00:12.357
10 Jake Dixon
+00:00:12.357
11 Senna Agius
+00:00:13.427
12 Adrián Huertas
+00:00:14.494
13 Darryn Binder
+00:00:15.002
14 Ayumu Sasaki
+00:00:13.954
15 Alonso López
+00:00:15.540
16 Tony Arbolino
+00:00:16.071
17 Zonta van den Goorbergh
+00:00:16.637
18 Daniel Muñoz
+00:00:17.152
19 Mario Suryo Aji
+00:00:17.705
20 Yuki Kunii
+00:00:18.295
21 Jorge Navarro
+00:00:18.762
22 Celestino Vietti
+00:00:19.298
23 Filip Salac
OUT
24 Unai Orradre
OUT
25 Alex Escrig
OUT
26 Daniel Holgado
OUT
27 David Alonso
OUT
28 Marcos Ramírez
OUT