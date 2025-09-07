Volver al inicio

Joel Kelso y Ángel Piqueras, por su parte, completan la primera línea de la parrilla de salida. Piqueras dispone de una buena oportunidad para tratar de continuar recortando la desventaja que mantiene con respecto a Rueda en la lucha por el título tal y como ha sucedido en las dos últimas citas mundialistas.

David Almansa sale hoy desde la pole position, consiguiendo ayer la primera de su trayectoria en Moto3. El piloto de Argamasilla de Calatrava intentará conseguir el que sería también su primer podio.

José Antonio Rueda ha conseguido siete victorias y nueve podios a lo largo del curso, no obstante acumula dos carreras consecutivas sin poder terminar en el cajón, finalizando en la 5ª posición en los dos últimos Grandes Premios en Austria y Hungría. El sevillano arranca hoy en la 6ª posición.

Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos José Antonio Rueda lidera la clasificación con 250 puntos, 69 más que Ángel Piqueras y 86 en relación a un Máximo Quiles que logró hace dos semanas en Hungría su segunda victoria de la temporada.

Repasamos los horarios previstos para las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular español) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 12:20 horas arranca la prueba de Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el inicio de la carrera de MotoGP a las 14:00 horas.

Esto en lo que respecta a la máxima categoría, Manu González lidera el ranking de pilotos de Moto2 con 204 puntos, 25 sobre Arón Canet y 31 con respecto a Diogo Moreira, un piloto claramente al alza y que ha enlazado un segundo y un primer puesto en las dos últimas carreras.

Fabio Quartararo (Yamaha) ha terminado en el podio en tres de sus siete carreras de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya en MotoGP (incluyendo los Grandes Premios de Catalunya y Barcelona), incluyendo dos victorias (2020 y 2022), aunque en el último cosechó su peor posición histórica (11º).

Parecía que KTM se podría erigir como la gran alternativa al tradicional dominio de Ducati, pero Yamaha y, en particular, la figura de Fabio Quartararo ha dado un paso al frente este fin de semana y habrá que estar muy atentos a su desempeño en la carrera.

Fabio Quartararo arranca desde la segunda posición, mientras que Marc Márquez completa la primera línea de la parrilla de salida.

Hoy sale desde la pole Alex Márquez. Se trata de la primera que logra en la presente temporada y solo la segunda en su trayectoria en MotoGP después de la conseguida en las Termas de Río Hondo, en el Gran Premio de Argentina de 2023.

Así, las cosas Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos de MotoGP con 467 puntos, 187 más que Alex Márquez y 239 con respecto a Francesco Bagnaia.

Tampoco Alex Márquez se encuentra en un punto especialmente alto en esta etapa de la temporada y el piloto del equipo Gresini solo ha terminado en el podio en tres de las nueve últimas carreras tras conseguir cuatro en las cinco primeras de la temporada.

Y no parece que el italiano haya encontrado este fin de semana precisamente la solución a sus problemas, puesto que no ha conseguido rodar en ningún momento en los tiempos de los mejores y hoy comienza en la 21ª posición.

Francesco Bagnaia (Ducati) no ha ganado en sus 11 últimas carreras de MotoGP, su peor racha sin subir a lo más alto del podio en la máxima categoría desde sus 41 primeras carreras entre 2019 y 2021 hasta que logró la primera victoria (Gran Premio de Aragón).

La impresionante racha ganadora coincide, además, con el desplome de sus dos grandes rivales en la lucha por el título, especialmente por parte de un Francesco Bagnaia que no está encontrando la forma de poder competir con su compañero de box.

Si tenemos en cuenta solo las carreras dominicales, el piloto de Cervera ha conseguido ganar en las siete últimas carreras de MotoGP. La última vez que logró ocho o más victorias de forma consecutiva fue en 2014, cuando se impuso en las diez primeras carreras de la temporada.

Sumando carreras y sprints, Marc Márquez ha logrado 14 victorias consecutivas, algo que nunca ha conseguido ningún piloto desde que al menos 2023 (año de introducción del sprint de los sábados).

Marc Márquez ha conseguido 14 victorias al sprint en la presente temporada, convirtiéndose en el primer piloto que logra tantas victorias en una misma temporada desde su introducción en 2023. El piloto de Cervera acumula 15 victorias en este formato de carrera corta y solo Jorge Martín ha logrado más hasta el momento (16).

Y por lo visto en el sprint de ayer no parece que Márquez esté dispuesto a aflojar el ritmo y se anotó su octava victoria consecutiva en la prueba corta de los sábados.

Nuevo fin de semana para testear si Marc Márquez logra un nuevo doblete, sería el octavo consecutivo y, de lograrlo, podría tener ya en el próximo Gran Premio de San Marino su primera oportunidad para lograr su séptima corona en MotoGP, la primera desde 2019.