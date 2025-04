Volver al inicio 11 PRIMERO JOSÉ ANTONIO RUEDA !!! Vuelve a la carga el español, pero ojo a Ángel Piqueras porque le está siguiendo constantemente los pasos y el piloto de Ayora no se ha desgastado en exceso hasta el momento. 10 ADRIÁN FERNÁNDEZ ENTRA EN BOXES !!! Vaya día para el piloto madrileño. Se trata de uno de los grandes aspirantes para luchar por el título en la presente temporada y hoy registra su primer abandono del año debido a un problema mecánico. 9 CAÍDA DE DAVID ALMANSA !!! Militaba en las posiciones de vanguardia y, tras conseguir puntuar en las tres primeras carreras de la temporada, hoy se podría quedar sin hacerlo por primera vez. 9 Tanto Joel Kelso como Ryusei Yamanaka aspiran a conseguir hoy su primera victoria en Moto3. Ambos son pilotos veteranos en la menor de las tres categorías, con 63 carreras el australiano y 99 el japonés. 8 Vuelco en la clasificación !!! Ryusei Yamanaka se hace de nuevo con el primer tiempo y ojo porque parece que se está rompiendo la carrera, con un grupo de cuatro pilotos que cuentan con cinco décimas con respecto a David Almasa. Se trata del propio Yamanaka, Joel Kelso, Ángel Piqueras y José Antonio Rueda. 7 Ryusei Yamanaka retorna a la segunda posición y trata de ponerle coto al dominio de José Antonio Rueda. El sevillano se mantiene en la primera plaza, con apenas dos décimas de diferencia. 6 Se le ha complicado mucho la carrera a Adrián Fernández tras el susto provocado por la caída de Dennis Foggia, un incidente en el que estuvo muy cerca de también de irse al suelo. El piloto de San Martín de la Vega no pasa en estos momentos de la 15ª posición y con la mala noticia de que tanto Rueda como Almansa están ubicados en las primeras posiciones. 5 Baile de posiciones tremendo en este tramo inicial de la carrera, pero el que se mantiene en el primer puesto es José Antonio Rueda. 4 PRIMERO JOSÉ ANTONIO RUEDA !!! El actual líder de Moto3 marca el ritmo en estos momentos, mientras que Ryusei Yamanaka ve como se esfuman de momento sus opciones de podio y baja en estos momentos hasta la cuarta posición. 3 CAÍDA DE DENNIS FOGGIA !!! Y a punto de irse al suelo también Adrián Fernández y David Muñoz... 3 Pasito al frentde José Antonio Rueda !!! El actual líder de Moto3 accede al segundo puesto y Ángel Piqueras no quiere que se le escape y vigila de cerca su rueda trasera, haciéndose con el tercer puesto. 2 El piloto nipón está demostrando que el gran tiempo que marcó ayer para conseguir la primera pole de su trayectoria no ha fue casualidad y se está mostrando muy competitivo en estos primeros giros al circuito de Lusail. 2 VUELVE YAMANAKA A LA PRIMERA POSICIÓN !!! 2 David Almansa se consolida de momento en la 5ª posición, mientras que Adrián Fernández marcha justo detrás, ocupando la sexta plaza en este tramo inicial de la carrera. 1 Álvaro Carpe, que marcha en la segunda posición, tiene que cumplir con una doble long lap penalty, por los que sus opciones en esta carrera están tremendamente comprometidas. 1 Joel Kelso se hace con la primera posición!!! Ryusei Yamanaka aguanta de momento en la segunda plaza, justo por delante de José Antonio Rueda. 1 SALIDA LIMPIA !!! Ángel Piqueras arranca la carrera en la 5ª posición, mientras que Adrián Fernández lo hace en la 7ª plaza. En la segunda posición de la parrilla comienza Joel Kelso. El australiano busca su segundo podio del año después de haber sido segundo hace quince días en el Gran Premio de Las Américas. La pole fue para Ryusei Yamanaka, la primera de su trayectoria en Moto3. El piloto japonés solo ha conseguido puntuar en una de las tres carreras disputadas hasta el momento y fue con un 9º puesto en el Gran Premio de Argentina, por lo que su rendimiento hoy en la carrera es toda una incógnita. Y parece que José Antonio Rueda quiere seguir sumando porque hoy comienza desde la tercera posición de la parrilla de salida. El piloto de Los Palacios y Villafranca ha conseguido dos victorias en las tres carreras disputadas hasta el momento y no se ha bajado del podio en lo que llevamos de temporada, con un tercer puesto en el Gran Premio de Argentina, en la única carrera en la que no ha podido imponerse. Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de Moto3. Como decíamos, José Antonio Rueda lidera la clasificación con 24 puntos con respecto a Ángel Piqueras y de 26 sobre Adrián Fernández. Repasamos el horario previsto para el inicio de las carreras de hoy. La acción comienza a las 16:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3, a las 17:15 arranca la de Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el comienzo de la carrera de MotoGP a las 19:00 horas. Por su parte, en Moto3, José Antonio Rueda no se ha bajado del podio en lo que llevamos de temporada, con dos victorias en las tres primeras carreras y cuenta con una sólida ventaja de 24 puntos con respecto a Ángel Piqueras y de 26 sobre Adrián Fernández. En Moto2, Jake Dixon ha ganado las dos últimas carreras y se presenta en este Gran Premio de Catar como líder con 59 puntos, 13 más que Arón Canet y 14 con respecto a Manu González. Hoy comienza desde la pole Marc Márquez. Se trata de la cuarta que logra en la presente temporada y la 70ª en su trayectoria en la máxima categoría, más que ningún otro piloto a lo largo de la historia. Jorge Martín aspira a ser solo el tercer piloto de la historia que logre dos títulos de 500cc/MotoGP seguidos con fabricantes diferentes tras Eddie Lawson (en 1988 con Yamaha y en 1989 con Honda) y Valentino Rossi (en 2003 con Honda y en 2004 con Yamaha). Este Gran Premio de Catar tiene también el aliciente de ver por primera vez en acción esta campaña a Jorge Martín. El campeón del año pasado regresa a la competición después de superar una complicada lesión debido a una caída en los test de pretemporada y disputará su primera carrera con Aprilia tras abandonar la estructura de Ducati. Por su parte, después de imponerse en la edición del año pasado, Francesco Bagnaia tiene la oportunidad de convertirse en el primer piloto que logra dos victorias consecutivas en el Gran Premio de Catar desde Andrea Dovizioso en 2018 y 2019. Así las cosas, Marc Márquez recuperó ayer el liderato de la clasificación de pilotos de MotoGP con 98 puntos. Alex Márquez, por su parte, cuenta con 96 y Francesco Bagnaia ha sumado 77. No obstante, Marc Márquez logró ayer su cuarta victoria en el sprint de los sábados, imponiéndose en los cuatro celebrados en la presente temporada y demostrando que es claramente el rival a batir en la presente temporada. Hoy llegamos a un circuito que, en principio, no era tan propicio para Marc Márquez. No en vano, solo ha ganado en una de sus 10 participaciones en el Gran Premio de Catar en MotoGP (2014) y, tras terminar en el podio en cinco de sus siete primeras carreras aquí, no lo ha conseguido en ninguna de las tres últimas. Con tres presencias en el podio en las tres primeras carreras del año, Alex Márquez está disfrutando de su mejor arranque en cualquiera de sus seis temporadas en MotoGP. Tiene la oportunidad de conseguir cuatro podios consecutivos por primera vez en la máxima categoría y por primera vez desde 2014, cuando fue campeón de Moto3. Aunque en la pelea entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia se cuela por el momento Alex Márquez, una de las grandes sensaciones en este tramo inicial de la temporada. El hermano pequeño de Marc no falla y ha sido segundo en todas las carreras, una regularidad que le permite comandar por primera vez en su trayectoria la clasificación de pilotos de MotoGP. Y es que en esa última carrera se vio el primer error de un Marc Márquez que se había impuesto en todos los sprints y carreras de la temporada y que dominaba con autoridad la prueba antes de irse al suelo y terminar abandonando. Asistimos a un nuevo asalto en el duelo que mantienen Marc Márquez y Francesco Bagnaia este año por el título en la máxima categoría y lo cierto es que el italiano afronta este cuarto round con la moral reforzada después de que consiguiera su primera victoria de la temporada en el pasado Gran Premio de Las Américas. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Catar de motociclismo desde el Circuito Internacional de Lusail, la 4ª carrera de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…