Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta emocionante carrera. Pero esto es solo el aperitivo de lo que vendrá después en el regreso del Gran Premio de Hungría al calendario mundialista. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir la carrera de Moto2. No se lo pierdan !!! Saludos cordiales. Final Así las cosas, José Antonio Rueda cuenta con 250 puntos, 69 más que Ángel Piqueras y 95 con respecto a un Máximo Quiles que escala hasta el tercer puesto del ranking de pilotos de Moto3 tras su sensacional victoria de hoy. 20 Y se han quedado fuera del podio tanto Ángel Piqueras como José Antonio Rueda, cuarto y quinto respectivamente. Los dos primeros clasificados de Moto3 han cumplicado en una carrera muy exigente y especialmente el piloto sevillano, que mantiene una gran ventaja. 20 David Muñoz ha sido tercero !!! El sevillano ha logrado su séptimo podio de la temporada, el quinto que logra de forma consecutiva. 20 Este ha sido el segundo podio de Valentín Perrone después de lograr el primero con su tercer puesto en el pasado Gran Premio de los Países Bajos. 20 Enorme la carrera protagonizada también por Valentín Perrone. El argentino ha rozado la que hubiera sido su primera victoria en Moto3, aunque hoy consigue su mejor posición histórica en la competición. 20 Máximo Quiles es un piloto llamado a marcar una época. Ha irrumpido como elefante en cacharrería en la competición y logra hoy su segunda victoria, con seis podios en las ocho últimas carreras. 20 VICTORIA DE MÁXIMO QUILES !!! Se ha impuesto por nada a Valentín Perrone en un duelo cuerpo a cuerpo por un triunfo histórico porque estaba en juego ser el primer piloto que logre ganar en este novedoso trazado de Balaton Park. 20 SE TOCAN PERRONE Y QUILES EN LA RECTA FINAL !!! 20 Se va un poco largo Perrone, pero todavía puede recuperar !!! 20 QUILES PRIMERO !!! Le ha ganado el interior a Perrone y habrá que ver si puede contragolpear el argentino. 20 ÚLTIMA VUELTA !!! Quiles se acerca mucho a Perrone y ya le enseña la rueda. 19 Parece que tanto David Muñoz como Ángel Piqueras se quedan ligeramente descolgados y esto parece cosa de dos: Perrone y Quiles. 19 Sigue empujando Valentín Perrone y mantiene de momento dos, tres décimas con respecto a sus perseguidores, pero puede pasar de todo en este tramo final de la carrera. 19 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Llegamos al momento de la verdad. Caída en estos momentos de un Scott Ogden que marchaba bastante retrasado. 18 Tras unas vueltas muy inspirado, José Antonio Rueda se ha asentado en el 5º puesto y cierra el grupo de cabecero sin haber intentado de momento mejorar esa posición. 18 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Se mantiene por delante Valentín Perrone y el hispanoargentino podría conseguir hoy estrenarse en el Campeonato del Mundo de Moto3. 17 Se ha ido al suelo Taiyo Furusato !!! Muy enfadado el piloto japonés, aunque parece que se ha caído solo, sin intervención o implicación por parte de cualquer otro participante. 16 SEGUNDO QUILES !!! Va a por todas de nuevo el murciano. Recordemos que lideró con autoridad la carrera durante las diez primeras vueltas. 16 MAXIMO QUILES TERCERO !!! Intenta volver por sus fueros el murciano y ha superado a Ángel Piqueras antes de intentar hacer lo propio con David Muñoz. 15 Los cinco primeros se van a jugar la victoria y los puestos del podio. Recordemos que se trata de Valentín Perrone, David Muñoz, Ángel Piqueras, Máximo Quiles y José Antonio Rueda. 15 Sigue imponiendo su ley Valentín Perrone en estos momentos en cabeza de carrera y cuenta con dos décimas de ventaja con respecto a un David Muñoz que acaba de superar a Ángel Piqueras. 14 Bandera amarilla ahora en pista tras la caída que acaba de sufrir Cormac Buchanan !!! 14 LLEGA JOSÉ ANTONIO RUEDA !!! Ha habido momentos de la carrera en las que parecía que el actual líder de Moto3 se quedaba descolgado, pero ha apretado mucho en las últimas vueltas y podría aspirar incluso a la victoria. 13 Son varios los pilotos que han sido advertidos por exceder los límites de la pista y en breve podrían llegar las primeras sanciones. 12 Impone ahora su ley Valentin Perrone. Recordemos que el argentino aspira hoy a conseguir su primera victoria en el Campeonato del Mundo de motociclismo. 11 RUEDA QUINTO !!! Poco a poco y sin hacer ruido, el sevillano está incrementando el ritmo y se acerca a la cabeza de carrera tras superar a Guido Pini. 11 ERROR DE MÁXIMO QUILES !!! Cae el español hasta la cuarta plaza y se abre un escenario de carrera totalmente inédito. Ahora lidera Valentín Perrone. 10 Ojo a Ángel Piqueras y David Muñoz. Parece que los perseguidores se han organizado y no están lanzando ataques entre ellos y eso les permite dar caza a Quiles... 9 José Antonio Rueda lidera el grupo de los perseguidores, pero parece que ha perdido ya cualquier opción de reengancharse a los puestos cabeceros y poder optar a un puesto en el podio en la carrera de hoy. 8 Máximo Quiles sigue incrementando la ventaja !!! Además, la pelea entre Ángel Piqueras y Valentín Perrone está beneficiando al español y ya cuenta con siete décimas de diferencia. 7 Situación muy peligrosa por la caída de Ryusei Yamanaka. Ha estado muy cerca de tirar a otros pilotos, pero afortunadamente han conseguido sortearle y evitar un accidente peor. 6 Está poniendo Quiles todo patas arriba con un ritmo brutal de carrera. Ángel Piqueras trata de dar un paso al frente y pasa ahora al segundo puesto y por detrás trata de reaccionar también José Antonio Rueda. El líder de Moto3 marcha en estos momentos en la sexta posición. 5 Máximo Quiles está intentando romper la carrera y cuenta en estos momentos con tres décimas de diferencia con respecto a un David Muñoz que ha escalado hasta la segunda posición. 4 Eddie O'Shea se ve obligado a abandonar la carrera debido a una avería mecánica. 4 Nada, Quiles retoma el liderato. Quiere llevar el mando en todo momento de la carrera... 4 PERRONE LÍDER !!! Ahora sí, el argentino se hace con el primer puesto y habrá que ver si se puede consolidar en la posición de privilegio. 3 Valentin Perrone ha tratado de arrebatarle la primera posición a Quiles, pero ha reaccionado rápidamente el español para mantenerse en ese primer puesto. 3 Atención porque se está fragmentando la carrera y el grupo de José Antonio Rueda se está quedando descolgado. De este modo, Ángel Piqueras, que marcha tercero, podría estar en disposición de recortarle puntos al líder por tercera carrera consecutiva. 2 No ha habido grandes cambios de posiciones tras la primera vuelta y se mantienen los mismos puestos de la pole con Máximo Quiles liderando y Valentín Perrone siguiendo sus pasos. 1 José Antonio Rueda se mantiene en la 8ª posición y el objetivo es salvar la primera vuelta porque este circuito de Balaton Park es tremendamente revirado. 1 Máximo Quiles mantiene la primera posición !!!   Valentín Perrone, por su parte, arranca en la segunda posición de la parrilla de salida y el argentino tratará de conquistar su primera victoria mundialista.   Hoy sale desde la pole Máximo Quiles, la segunda en la presente temporada. El murciano ha entrado como un ciclón en la competición y ha conseguido cinco podios en sus siete últimas carreras y hoy aspira a lograr su segunda victoria tras estrenarse en el pasado Gran Premio de Italia.   Por su parte, Ángel Piqueras se consolida como principal alternativa a Rueda en la lucha por el título y logró el pasado domingo su tercera victoria del curso. El piloto de Ayora comienza hoy en la tercera posición.   Rueda, que hoy comienza en la 8ª posición de la parrilla de salida, ha logrado siete victorias y nueve presencias en el podio en las 13 carreras disputadas hasta el momento. El domingo pasado fue 5º, siendo solo la cuarta vez en la presente campaña en la que el piloto de Los Palacios y Villafranca no termina en el cajón.   Aun así, el sevillano cuenta con 71 puntos de ventaja al frente del ranking de pilotos en la menor de las tres categorías y es consciente de que le vale con ir terminando las carreras y administrando la ventaja para adjudicarse el título.   Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto3. Como decíamos, Ángel Piqueras se impuso en la carrera del pasado domingo en Austria y eso le permitió recortar ligeramente la desventaja que mantiene con respecto a José Antonio Rueda.   Repasamos el horario previsto para las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3, a las 12:20 horas arranca la de la Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el comienzo de la carrera de MotoGP a las 14:00 horas.   En Moto3, la competición sigue bailando al son marcado por un Jose Antonio Rueda que continúa como sólido líder con 239 puntos, 71 más que Ángel Piqueras, ganador de la carrera la semana pasada en el Red Bull Ring austriaco.   El brasileño es tercero en una clasificación liderada por Manu González con 188 puntos, 19 más que Arón Canet y 35 con respecto al propio Diego Moreira.   Esto en lo que respecta a MotoGP. En la categoría intermedia Diogo Moreira intentará darle continuidad a su victoria el pasado domingo en el Gran Premio de Austria y hoy parte desde la pole position.   Hoy sale desde la pole el propio Marc Márquez, la octava que logra en la presente temporada y la número 74 en su trayectoria en la clase reina. Por su parte, un Marco Bezzecchi claramente al alza parte desde la segunda posición, mientras que Fabio di Giannantonio completa la primera línea de la parrilla de salida.   Como vemos, Marc Márquez sigue imparable mientras que sus dos rivales más directos: Alex Márquez y Bagnaia se están desfondando en las últimas carreras, incapaces de seguirlo el ritmo. Así, el hermano de Marc solo pudo ser 7º ayer en el sprint mientras que el italiano ni siquiera llegó a puntuar en la carrera corta, cruzando la recta de meta en la 13ª posición.   Así las cosas, Marc Márquez arranca esta carrera como sólido líder de la clasificación general de pilotos con 430 puntos, 152 más que Alex Márquez y 209 en relación con Francesco Bagnaia.   Marc Márquez ha conseguido 430 puntos tras las 13 primeras carreras de la temporada y el sprint de ayer, superando ya los 392 puntos que logró en la pasada temporada al completo (20 carreras).   Marc Márquez ha conseguido 13 victorias al sprint en la presente temporada, convirtiéndose en el primer piloto que logra tantas victorias en una misma temporada desde su introducción en 2023. El piloto de Cervera acumula 14 victorias en este formato de carrera corta y solo Jorge Martín ha logrado más hasta el momento (16).   Sumando carreras y sprints, Marc Márquez ha logrado 13 victorias consecutivas, algo que nunca ha conseguido ningún piloto desde que al menos 2023 (año de introducción del sprint de los sábados).   Y es que Marc Márquez ha conseguido ganar en las seis últimas carreras de MotoGP. La última vez que logró siete o más victorias de forma consecutiva fue en 2014, cuando se impuso en las diez primeras carreras de la temporada.   Así pues, este será un trazado nuevo para todos los pilotos y no hay referencia alguna de años anteriores. No obstante, por lo visto a lo largo de las sesiones de entrenamiento y en el sprint de ayer, Marc Márquez sigue firmemente decidido a continuar con su racha triunfal.   El Gran Premio de Hungría regresa al calendario del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 años de ausencia y es que no se celebraba esta cita en suelo magiar desde 1992 y será, además, el primero que se disputa Balaton Park (los de 1990 y 1992 se disputaron en Hungaroring).   Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión del Gran Premio de Hungría de motociclismo desde el circuito de Balaton Park, la 14ª prueba de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…

Clasificación

Pos Pilotos
Tiempo
1 Marc Márquez
00:01:36.518
2 Marco Bezzecchi
00:01:36.808
3 Fabio Di Giannantonio
00:01:36.872
4 Enea Bastianini
00:01:36.942
5 Franco Morbidelli
00:01:37.031
6 Fabio Quartararo
00:01:37.042
7 Pedro Acosta
00:01:37.099
8 Fermín Aldeguer
00:01:37.130
9 Luca Marini
00:01:37.177
10 Joan Mir Mayrata
00:01:37.239
11 Pol Espargaró
00:01:37.622
12 Brad Binder
00:01:37.047
13 Francesco Bagnaia
00:01:37.096
14 Álex Márquez
00:01:37.249
15 Raúl Fernández
00:01:37.348
16 Jorge Martin
00:01:37.378
17 Jack Miller
00:01:37.079
18 Johann Zarco
00:01:37.429
19 Miguel Oliveira
00:01:37.433
20 Alex Rins
00:01:37.438
21 Ai Ogura
00:01:37.915
1 Marc Márquez
00:01:37.355
2 Pedro Acosta
+00:00:00.008
3 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.129
4 Fermín Aldeguer
+00:00:00.491
5 Marco Bezzecchi
+00:00:00.531
6 Enea Bastianini
+00:00:00.557
7 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.567
8 Brad Binder
+00:00:00.596
9 Álex Márquez
+00:00:00.679
10 Jorge Martin
+00:00:00.746
11 Miguel Oliveira
+00:00:00.781
12 Ai Ogura
+00:00:00.781
13 Luca Marini
+00:00:00.808
14 Pol Espargaró
+00:00:00.813
15 Fabio Quartararo
+00:00:00.856
16 Franco Morbidelli
+00:00:00.859
17 Johann Zarco
+00:00:01.103
18 Francesco Bagnaia
+00:00:01.134
19 Raúl Fernández
+00:00:01.234
20 Alex Rins
+00:00:01.276
21 Jack Miller
+00:00:01.282
1 Marc Márquez
00:01:37.956
2 Pol Espargaró
+00:00:00.277
3 Pedro Acosta
+00:00:00.570
4 Luca Marini
+00:00:00.704
5 Álex Márquez
+00:00:00.727
6 Marco Bezzecchi
+00:00:00.775
7 Franco Morbidelli
+00:00:00.838
8 Enea Bastianini
+00:00:00.892
9 Fermín Aldeguer
+00:00:00.892
10 Jorge Martin
+00:00:01.039
11 Fabio Quartararo
+00:00:01.057
12 Fabio Di Giannantonio
+00:00:01.136
13 Jack Miller
+00:00:01.292
14 Johann Zarco
+00:00:01.350
15 Francesco Bagnaia
+00:00:01.383
16 Raúl Fernández
+00:00:01.453
17 Ai Ogura
+00:00:01.625
18 Miguel Oliveira
+00:00:01.668
19 Joan Mir Mayrata
+00:00:01.714
20 Alex Rins
+00:00:01.931
21 Brad Binder
+00:00:02.210
Pos Pilotos
Tiempo
1 Diogo Moreira
00:01:40.380
2 Zonta van den Goorbergh
00:01:40.430
3 Manuel González
00:01:40.462
4 Jake Dixon
00:01:40.463
5 Collin Veijer
00:01:40.517
6 Arón Canet
00:01:40.635
7 Daniel Holgado
00:01:40.655
8 David Alonso
00:01:40.737
9 Ayumu Sasaki
00:01:40.832
10 Filip Salac
00:01:40.842
11 Marcos Ramírez
00:01:40.863
12 Adrián Huertas
00:01:40.870
13 Joe Roberts
00:01:40.885
14 Alonso López
00:01:40.957
15 Barry Baltus
00:01:40.968
16 Izan Guevara Bonnin
00:01:41.018
17 Alex Escrig
00:01:41.103
18 Iván Ortola
00:01:41.146
19 Jorge Navarro
00:01:41.199
20 Daniel Muñoz
00:01:41.230
21 Darryn Binder
00:01:41.276
22 Tony Arbolino
00:01:41.306
23 Celestino Vietti
00:01:41.425
24 Albert Arenas Ovejero
00:01:41.573
25 Yuki Kunii
00:01:41.883
26 Unai Orradre
00:01:41.993
27 Sergio García
00:01:42.064
28 Nakarin Atiratphuvapat
00:01:42.465
1 Arón Canet
00:01:40.570
2 Manuel González
+00:00:00.143
3 David Alonso
+00:00:00.158
4 Daniel Muñoz
+00:00:00.205
5 Collin Veijer
+00:00:00.212
6 Adrián Huertas
+00:00:00.303
7 Filip Salac
+00:00:00.323
8 Diogo Moreira
+00:00:00.388
9 Barry Baltus
+00:00:00.419
10 Jake Dixon
+00:00:00.476
11 Daniel Holgado
+00:00:00.596
12 Marcos Ramírez
+00:00:00.654
13 Jorge Navarro
+00:00:00.725
14 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.731
15 Alex Escrig
+00:00:00.747
16 Tony Arbolino
+00:00:00.756
17 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.789
18 Alonso López
+00:00:00.901
19 Ayumu Sasaki
+00:00:00.909
20 Iván Ortola
+00:00:00.978
21 Sergio García
+00:00:01.020
22 Celestino Vietti
+00:00:01.032
23 Joe Roberts
+00:00:01.038
24 Zonta van den Goorbergh
+00:00:01.156
25 Darryn Binder
+00:00:01.183
26 Unai Orradre
+00:00:01.343
27 Yuki Kunii
+00:00:01.671
28 Nakarin Atiratphuvapat
+00:00:02.294
1 Diogo Moreira
00:01:41.213
2 Filip Salac
+00:00:00.172
3 Manuel González
+00:00:00.176
4 Adrián Huertas
+00:00:00.186
5 Alonso López
+00:00:00.212
6 David Alonso
+00:00:00.288
7 Collin Veijer
+00:00:00.355
8 Iván Ortola
+00:00:00.358
9 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.364
10 Ayumu Sasaki
+00:00:00.379
11 Daniel Holgado
+00:00:00.425
12 Jake Dixon
+00:00:00.426
13 Marcos Ramírez
+00:00:00.443
14 Alex Escrig
+00:00:00.537
15 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.608
16 Daniel Muñoz
+00:00:00.634
17 Tony Arbolino
+00:00:00.640
18 Zonta van den Goorbergh
+00:00:00.661
19 Jorge Navarro
+00:00:00.663
20 Joe Roberts
+00:00:00.671
21 Arón Canet
+00:00:00.676
22 Celestino Vietti
+00:00:00.726
23 Barry Baltus
+00:00:00.729
24 Darryn Binder
+00:00:00.999
25 Sergio García
+00:00:01.231
26 Unai Orradre
+00:00:01.319
27 Yuki Kunii
+00:00:01.602
28 Nakarin Atiratphuvapat
+00:00:02.377
1 Manuel González
00:01:41.362
2 Adrián Huertas
+00:00:00.134
3 Filip Salac
+00:00:00.197
4 Diogo Moreira
+00:00:00.461
5 Collin Veijer
+00:00:00.593
6 Jake Dixon
+00:00:00.719
7 Tony Arbolino
+00:00:00.884
8 Arón Canet
+00:00:00.884
9 David Alonso
+00:00:00.986
10 Iván Ortola
+00:00:01.072
11 Jorge Navarro
+00:00:01.081
12 Izan Guevara Bonnin
+00:00:01.173
13 Marcos Ramírez
+00:00:01.183
14 Zonta van den Goorbergh
+00:00:01.191
15 Daniel Holgado
+00:00:01.206
16 Ayumu Sasaki
+00:00:01.306
17 Celestino Vietti
+00:00:01.321
18 Joe Roberts
+00:00:01.327
19 Albert Arenas Ovejero
+00:00:01.336
20 Alonso López
+00:00:01.349
21 Barry Baltus
+00:00:01.353
22 Daniel Muñoz
+00:00:01.404
23 Unai Orradre
+00:00:01.577
24 Sergio García
+00:00:01.669
25 Alex Escrig
+00:00:01.682
26 Darryn Binder
+00:00:01.764
27 Yuki Kunii
+00:00:02.301
28 Nakarin Atiratphuvapat
+00:00:03.552
Pos Pilotos
Tiempo
1 Máximo Quiles
2 Valentín Perrone
+00:00:00.018
3 David Muñoz
+00:00:00.858
4 Ángel Piqueras
+00:00:00.952
5 José Antonio Rueda
+00:00:01.362
6 Adrián Fernández
+00:00:06.159
7 David Almansa
+00:00:09.546
8 Joel Kelso
+00:00:10.025
9 Álvaro Carpe
+00:00:11.696
10 Jacob Roulstone
+00:00:20.109
11 Dennis Foggia
+00:00:24.862
12 Nicola Fabio Carraro
+00:00:26.871
13 Casey O'Gorman
+00:00:32.279
14 Ryusei Yamanaka
+00:00:36.636
15 Marcos Uriarte
+00:00:37.394
16 Ruché Moodley
+00:00:40.701
17 Stefano Nepa
+00:00:41.674
18 Noah Dettwiler
+00:00:44.069
19 Riccardo Rossi
+00:00:45.803
20 Arbi Aditama
+00:00:53.120
21 Leonardo Abruzzo
+00:01:40.634
22 Scott Ogden
Retirado
23 Taiyo Furusato
Retirado
24 Cormac Buchanan
Retirado
25 Guido Pino
Retirado
26 Eddie O'Shea
Retirado
1 Máximo Quiles
00:01:46.060
2 Valentín Perrone
00:01:46.120
3 Ángel Piqueras
00:01:46.150
4 Álvaro Carpe
00:01:46.167
5 David Muñoz
00:01:46.324
6 Guido Pino
00:01:46.329
7 Jacob Roulstone
00:01:46.382
8 José Antonio Rueda
00:01:46.448
9 Adrián Fernández
00:01:46.498
10 David Almansa
00:01:46.667
11 Dennis Foggia
00:01:46.733
12 Taiyo Furusato
00:01:46.806
13 Nicola Fabio Carraro
00:01:46.832
14 Joel Kelso
00:01:46.880
15 Scott Ogden
00:01:47.165
16 Ryusei Yamanaka
00:01:47.278
17 Riccardo Rossi
00:01:47.862
18 Casey O'Gorman
00:01:46.929
19 Cormac Buchanan
00:01:47.129
20 Ruché Moodley
00:01:47.314
21 Eddie O'Shea
00:01:47.316
22 Arbi Aditama
00:01:47.472
23 Noah Dettwiler
00:01:47.553
24 Leonardo Abruzzo
00:01:47.588
25 Stefano Nepa
00:01:47.731
26 Marcos Uriarte
00:01:47.126
1 Máximo Quiles
00:01:45.812
2 David Muñoz
+00:00:00.194
3 Adrián Fernández
+00:00:00.234
4 José Antonio Rueda
+00:00:00.299
5 Joel Kelso
+00:00:00.406
6 David Almansa
+00:00:00.532
7 Ángel Piqueras
+00:00:00.688
8 Dennis Foggia
+00:00:00.768
9 Álvaro Carpe
+00:00:00.887
10 Guido Pino
+00:00:00.907
11 Taiyo Furusato
+00:00:00.943
12 Scott Ogden
+00:00:01.132
13 Valentín Perrone
+00:00:01.147
14 Casey O'Gorman
+00:00:01.179
15 Jacob Roulstone
+00:00:01.188
16 Ryusei Yamanaka
+00:00:01.190
17 Nicola Fabio Carraro
+00:00:01.233
18 Marcos Uriarte
+00:00:01.428
19 Eddie O'Shea
+00:00:01.555
20 Noah Dettwiler
+00:00:01.689
21 Stefano Nepa
+00:00:01.730
22 Cormac Buchanan
+00:00:01.795
23 Leonardo Abruzzo
+00:00:01.840
24 Ruché Moodley
+00:00:01.861
25 Riccardo Rossi
+00:00:02.029
26 Arbi Aditama
+00:00:02.647
1 Máximo Quiles
00:01:46.448
2 Valentín Perrone
+00:00:00.297
3 Guido Pino
+00:00:00.408
4 Ángel Piqueras
+00:00:00.422
5 José Antonio Rueda
+00:00:00.551
6 Adrián Fernández
+00:00:00.626
7 David Muñoz
+00:00:00.761
8 Dennis Foggia
+00:00:00.812
9 Jacob Roulstone
+00:00:00.839
10 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.950
11 David Almansa
+00:00:00.959
12 Nicola Fabio Carraro
+00:00:01.016
13 Álvaro Carpe
+00:00:01.175
14 Riccardo Rossi
+00:00:01.289
15 Taiyo Furusato
+00:00:01.436
16 Marcos Uriarte
+00:00:01.630
17 Casey O'Gorman
+00:00:01.661
18 Joel Kelso
+00:00:01.800
19 Ruché Moodley
+00:00:01.817
20 Eddie O'Shea
+00:00:01.911
21 Cormac Buchanan
+00:00:02.211
22 Scott Ogden
+00:00:02.270
23 Noah Dettwiler
+00:00:02.411
24 Arbi Aditama
+00:00:02.543
25 Stefano Nepa
+00:00:02.631
26 Leonardo Abruzzo
+00:00:03.180
1 Guido Pino
00:01:47.070
2 Dennis Foggia
+00:00:00.265
3 Ángel Piqueras
+00:00:00.454
4 David Muñoz
+00:00:00.501
5 Adrián Fernández
+00:00:00.690
6 Joel Kelso
+00:00:00.724
7 Valentín Perrone
+00:00:00.924
8 David Almansa
+00:00:01.064
9 Álvaro Carpe
+00:00:01.316
10 Máximo Quiles
+00:00:01.332
11 Riccardo Rossi
+00:00:01.390
12 José Antonio Rueda
+00:00:01.585
13 Scott Ogden
+00:00:01.644
14 Ryusei Yamanaka
+00:00:01.680
15 Taiyo Furusato
+00:00:01.734
16 Jacob Roulstone
+00:00:01.787
17 Eddie O'Shea
+00:00:01.801
18 Ruché Moodley
+00:00:02.094
19 Nicola Fabio Carraro
+00:00:02.119
20 Noah Dettwiler
+00:00:02.172
21 Casey O'Gorman
+00:00:02.290
22 Stefano Nepa
+00:00:02.384
23 Arbi Aditama
+00:00:02.583
24 Marcos Uriarte
+00:00:03.134
25 Cormac Buchanan
+00:00:03.442
26 Leonardo Abruzzo
+00:00:04.455