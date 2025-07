Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en esta emocionante carrera de Moto3, pero es solo la primera del día. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir todo lo que acontezca en la prueba de Moto2. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Como decíamos, José Antonio Rueda se puede marcha de vacaciones bien tranquilo y hoy ha conseguido su 7º triunfo del año. El sevillano refuerza su posición al frente de la clasificación de pilotos en Moto3 y cuenta con 228 puntos, 85 más que Ángel Piqueras y 96 sobre Álvaro Carpe. Final Y buena carrera también de un Dennis Foggia que, por momentos, pareció que podía pelear por la victoria, aunque el extenuante duelo con Máximo Quiles le fue minando recursos y al final se tiene que conformar con la 5ª plaza. 16 Ángel Piqueras logra un cuarto puesto que le permite seguir en la pelea por el título, aunque lo cierto es que José Antonio Rueda se sigue mostrando intratable. 16 David Muñoz termina en la tercera plaza. Ha conseguido hoy su 5º podio del año, los cinco en las siete últimas carreras, lo que da buena cuenta del crecimiento de este piloto tras un inicio de año realmente catastrófico. 16 MÁXIMO QUILES SEGUNDO !!! Se impuso a David Muñoz en la pelea por esa segunda posición, aunque la carrera del piloto de Brenes saliendo desde el último puesto ha sido para enmarcar. 16 VICTORIA DE JOSE ANTONIO RUEDA !!! Masterclass del sevillano, más líder después de conseguir su séptima victoria de la temporada. 16 SEGUNDO DAVID MUÑOZ !!! Tremenda la carrera del sevillano, pero Máximo Quiles le sigue acosando y trata de arrebatarle ese segundo puesto. 16 Ha tenido un gran susto Dennis Foggia y el italiano ha caído hasta el 5º puesto. 16 TERCERO ÁNGEL PIQUERAS !!! Pero le dura poco la alegria porque le acaba de superar un David Muñoz que consolida una remontada enorme. 16 ÚLTIMA VUELTA !!! José Antonio Rueda continúa en la primera posición y habrá que ver cómo se reparten el resto de posiciones del podio. 15 Lleva varias vueltas Máximo Quiles asentado en la segunda posición y habrá que ver si a Dennis Foggia le quedan fuerzas para poder atacar a su compañero de equipo. 14 Regresa ahora Adrián Fernández a la tercera plaza tras superar a Dennis Foggia, pero no hay nada decidido. 14 Irrumpe ahora David Muñoz en el 5ª puesto y supera a un Ángel Piqueras que parece que se está quedando a mitad de camino. 14 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! José Antonio Rueda maneja una ventaja inmensa y tiene la victoria asegurada si no ocurre nada. 13 El que no ofrece síntomas de mejora es Álvaro Carpe. El rookie no ha podido situarse en ningún momento en los primeros puestos, pero es que ahora ha caído incluso fuera de la zona de puntos, rodando en la 16ª posición en estos momentos. 12 También intenso el duelo entre Ángel Piqueras y Adrián Fernández por la cuarta plaza. 12 Más de dos segundos para José Antonio Rueda !!! Estamos eclipsados viendo el duelo entre Máximo Quiles y dennis Foggia, pero el sevillano está ofreciendo un auténtico recital en este Autódromo de Brno. 12 Está sufriendo de lo lindo Jorge Martínez Aspar viendo la pelea de sus dos pilotos por la segunda posición. Lo cierto es que tanto Foggia como Quiles están brindando un magnífico espectáculo. 11 José Antonio Rueda lo tiene todo a su favor para conseguir la que sería su 7ª victoria de la temporada y se podría ir de vacaciones siendo aún más líder. 11 Segunda vuelta rápida consecutiva de José Antonio Rueda !!! Está destapando el tarro de las esencias el piloto de Los Palacios y Villafranca y ha conseguido romper la carrera, llevando la ventaja por encima de la barrera del segundo. 10 Máximo Quiles se consolida en el segundo puesto !!! Vaya batalla ahora con Dennis Foggia, los dos pilotos del equipo CFMoto Aspar Team. 9 SE ESCAPA JOSÉ ANTONIO RUEDA !!! Parece que el sevillano tenía algo más y da una vuelta de tuerca al ritmo. Además, le está favoreciendo la lucha ahora entre Quiles y Foggia por la segunda posición. 8 Riccardo Rossi se ha visto obligado a abandonar por caída. Ha sido uno de los pocos incidentes que hemos visto en una carrera que está siendo de guante blanco hasta el momento. 8 La lucha por el tercer puesto está siendo particularmente intensa entre Máximo Quiles, Ángel Piqueras y Adrián Fernández. 8 Continúa José Antonio Rueda con un margen de tres, cuatro décimas que le permiten estar disfrutando de una carrera relativamente tranquila, alejado de los tradicionales toques y adelantamientos tan frecuentes en esta categoría. 7 Y de menos a más también Adrián Fernández !!! El piloto de San Martín de la Vega escala hasta el tercer puesto tras marcar la vuelta rápida. Recordemos que terminó en el podio en las dos primeras carreras de la temporada, pero desde entonces diversas caídas y lesiones le han impedido militar en los primeros puestos. 6 José Antonio Rueda, no obstante, está poniendo sobre la mesa un ritmo infernal, muy exigente de cara al resto de pilotos y cuenta ahora con tres décimas de diferencia con respecto a Dennis Foggia. 6 TERCERO ÁNGEL PIQUERAS !!! Tras superar a Máximo Quiles... 5 Buena carrera también para David Muñoz !!! Salía muy retrasado, pero está remontando posiciones, ya es 8º y acaba de marcar la vuelta rápida en carrera. 5 Continúa evolucionando Ángel Piqueras !!! Ya es 4º el piloto de Ayora y ahora tiene vía libre para atacar a Máximo Quiles. 4 SEGUNDO DENNIS FOGGIA !!! El italiano va con mucho ritmo hoy y podría aspirar hoy a una victoria que se le resiste desde que ganara en el Gran Premio de Tailandia de 2022. 3 Está perdiendo fuelle Guido Pini y el piloto de la pole cae ya hasta el 6º puesto. Por delante, sigue tirando José Antonio Rueda, aunque no consigue romper la carrera y tiene completamente pegado a Máximo Quiles. 2 El que se encuentra muy lejos de los primeros puestos es Álvaro Carpe y no pasa de momento de la 13ª plaza. 2 Está remontando ya posiciones Ángel Piqueras. No tiene margen de error porque José Antonio Rueda ocupa el primer puesto y no puede seguir cediendo de cara a la lucha por el título. 1 Dennis Foggia, ganador en este circuito de Brno en 2020, marcha en posiciones cabeceras y ocupa en estos momentos el 5º puesto. 1 Máximo Quiles pasa a la segunda posición tras superar también a Guido Pini. 1 COMIENZA LA CARRERA !!! Ha salido Guido Pini bastante lento y es José Antonio Rueda el piloto que se hace con la primera posición a las primeras de cambio. Los pilotos ya están en sus puestos !!! Comienza la vuelta de reconocimiento !!! La pole position pertenece a Guido Pini. Se trata de la primera que consigue el piloto italiano en la que es su primera temporada en Moto3. Su mejor resultado hasta el momento ha sido el 7º puesto que logró en los Grandes Premios de España, Gran Bretaña y Alemania. Hoy José Antonio Rueda comienza en la segunda posición de la parrilla de salida, mientras que David Muñoz lo hace desde la tercera. Ángel Piqueras arranca en la 10ª plaza y Álvaro Carpe en la 14ª. Rueda ha conseguido seis victorias y ocho presencias en el podio en la actual temporada, logrando puntuar en 10 de las 11 carreras disputadas, una regularidad que vale su peso en oro y que le hace sobresalir con respecto al resto de contendientes. Ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto3. Como comentábamos, José Antonio Rueda parte como sólido líder en la menor de las tres categorías con 73 puntos de ventaja con respecto a Ángel Piqueras y 74 sobre Álvaro Carpe. Repasamos el horario previsto para las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la carrera de Moto3. A las 12:20 arranca la prueba en la categoría intermedia, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el inicio de la carrera de MotoGP a las 14:00 horas. En Moto3, José Antonio Rueda continúa dominando la situación con autoridad y se marchará al parón veraniego como líder ocurra lo que ocurra en esta carrera. El sevillano cuenta con 73 puntos de ventaja con respecto a Ángel Piqueras y 74 sobre Álvaro Carpe. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2 la cosa está que arde con Manu González, primero en la clasificación de pilotos, y Arón Canet, segundo, en una horquilla de solo nueve puntos. Diogo Moreira es tercero, a 44. Y hoy regresa Pol Espargaró a la competición sustituyendo a un Maverick Viñales que se lesionó la semana pasada en los entrenamientos previos del Gran Premio de Alemania. Jorge Martín está de vuelta y hará hoy su debut en carrera oficial esta temporada a los mandos de la Aprilia tras encadenar dos largas lesiones. Recordemos que el madrileño se proclamó campeón de MotoGP el año pasado con Ducati consiguiendo tres victorias, 16 podios y siete pole positions. Marc Márquez comienza la carrera desde la segunda posición, mientras que Fabio Quartararo completa la primera línea de la parrilla de salida. Alex Márquez, por su parte, arranca desde la 8ª plaza. Hoy sale desde la pole Francesco Bagnaia. Se trata de la primera de la temporada para el piloto turinés y la primera desde el Gran Premio de Barcelona de 2024, la última carrera de la pasada temporada. Pedro Acosta y Enea Bastianini dieron ayer la sorpresa del día al concluir en la segunda plaza y tercera posición respectivamente y habrá que ver si las KTM se podrían convertir hoy en la alternativa al tradicional dominio de Ducati. Marc Márquez se ha impuesto en las cuatro últimas carreras de MotoGP y podría lograr hoy su 5ª victoria seguida, algo que no consigue desde 2019. Así las cosas, Marc Márquez afronta este 12º asalto del curso con 356 puntos en su haber, 95 más que Alex Márquez y 156 con respecto a Pecco Bagnaia. El ‘93’ del equipo Ducati Lenovo se benefició, además, de que sus dos rivales más directos en la lucha por el título no estuvieron ayer a la altura, con Francesco Bagnaia terminando en la 7ª plaza, mientras que Alex Márquez se quedó fuera de los puntos. Sumando carreras y sprints, Marc Márquez ha logrado nueve victorias consecutivas, algo que nunca ha conseguido ningún piloto desde que al menos 2023 (año de introducción del sprint de los sábados). Y lo cierto es que Marc Márquez amenaza con aumentar su nómina de triunfos porque el piloto de Cervera se sigue mostrando intratable y ayer logró su 11ª victoria de la temporada en el sprint, más que ningún piloto en un mismo año desde que este formato de carrera corta en 2023. El Gran Premio de la República Checa regresa al calendario de MotoGP tras cuatro años de ausencia. Ningún piloto ha conseguido más victorias en este evento mundialista en la máxima categoría que Valentino Rossi (5), mientras que Marc Márquez es el piloto actual más laureado (3). Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión del Gran Premio de la República Checa de motociclismo desde el Automotodrom Brno, la 12ª prueba de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…