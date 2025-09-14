Volver al inicio

Final Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera carrera de la jornada. Ha sido un placer. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo todo lo que suceda en Moto2. Hasta entonces, reciban un cordial saludo.

Final Así las cosas, José Antonio Rueda se refuerza al frente de la clasificación de Moto3 con 295 puntos, 78 más que Ángel Piqueras y 107 con respecto a Máximo Quiles.

Final Adrián Fernández ha conseguido su tercer podio del año. El madrileño comenzó muy bien la temporada, terminando en el cajón en las dos primeras carreras, aunque luego una lesión le impidió rendir a su mejor nivel y hoy se ha mostrado de nuevo tremendamente competitivo.

20 Máximo Quiles se queda sin la victoria, pero lo cierto es que está creciendo a pasos agigantados y recordemos que esta es su primera temporada en Moto3. El murciano ha conseguido su 7º podio de la temporada, el 7º en las últimas diez carreras.

20 Además de la victoria, Rueda ha aprovechado también el hecho de que Ángel Piqueras no se ha mostrado demasiado competitivo en esta carrera y no ha podido pasar de la 5ª plaza.

20 Final de infarto en una carrera en la que José Anronio Rueda vuelve a dar un golpe de autoridad tremendo de cara a la lucha por el título. Como decíamos, esta es la 8ª victoria del sevillano en la presente temporada y la 11ª vez que termina en el cajón.

20 Máximo Quiles se tiene que conformar con la segunda posición, mientras que Adrián Fernández sorprende a Joel Kelso al final y termina en la tercera posición.

20 VICTORIA DE JOSÉ ANTONIO RUEDA !!! Ha superado a Máximo Quiles en la recta final y logra la 8ª victoria de la temporada.

20 LO INTENTA RUEDA !!! Pero no puede de momento con Quiles.

20 SE VA LARGO PERRONE !!! El argentino ha bajado hasta la 6ª posición.

20 Siguel Máximo Quiles en primera posición y habrá que ver si le ataca Rueda. De momento el sevillano está pegado y espera el momento idóneo.

19 Sorprende Kelso y supera a un Valentín Perrone que cae a la 4ª posición.

19 LÍDER MÁXIMO QUILES !!! El murciano da un golpe de efecto tremendo y supera a José Antonio Rueda en un momento que puede ser ya decisivo.

19 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Sigue Rueda líder, pero se avecina una batalla tremenda por la victoria en este 16º Gran Premio de la temporada.

18 La victoria parece cosa de tres: Rueda, Perrone y Quiles. Joel Kelso continúa rodando relativamente cerca, pero va ya con el gancho.

18 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! ATACA PERRONE !!! Se hace con el primer puesto, pero se la devuelve José Antonio Rueda y recupera el primer puesto.

17 CAÍDA DE LUCA LUNETTA !!! De los pocos incidentes que hemos visto en esta carrera, pero ha sido una caída peligrosa y Almansa ha estado a punto de impactar con la moto que se había quedado en la pista.

17 Se está desfinflando Joel Kelso en este tramo final de la carrera y el australiano ha caído ahora hasta el 4º puesto tras ser superado por Máximo Quiles.

16 José Antonio Rueda aspira a conseguir la que sería su 8ª victoria de la temporada y, de conseguir llevarse esta carrera, podría dar un paso de gran importancia en la lucha por la corona en la menor de las tres categorías.

15 Rueda está rodando a un ritmo constante, muy sólido y sin cometer errores. No ha conseguido escaparse, pero mantiene dos, tres décimas que le permiten dominar con suficiencia la carrera.

14 Problemas para Ángel Piqueras !!! No pudo consolidar la 5ª plaza y ahora ha visto como Adrián Fernández le ha devuelto a adelantamiento anterior.

14 SEGUNDO VALENTIN PERRONE !!! Ha superado a Joel Kelso y habrá que ver si el argentino tiene algo más y puede amenazar el primer puesto de José Antonio Rueda.

13 Atención porque se está agrupando todo en la cabeza de carrera. Hay pocos adelantamientos, pero hasta seis pilotos van a poder pelear por la victoria y podemos asistir a un tramo final muy emocionante.

13 Maximo Quiles ha sido advertido por exceder los límites de la pista y tendrá que tener cuidado porque podría recibir una sanción.

11 Por detrás, Ángel Piqueras ha conseguido superar a Adrián Fernández y sigue minimizando daños, teniendo en cuenta que José Antonio Rueda continúa liderando la carrera y sin cometer errores.

11 KELSO SEGUNDO !!! No entrega la cuchara el piloto australia y recupera la segunda plaza tras adelantar a Joel Kelso

11 Quiles partía en la 9ª posición y ya es segundo. Habrá que ver si es capaz de superar a Rueda y hacerse con el liderato de la carrera.

11 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Quiles segundo !!! Tremendo el debutante este año en Moto3 y ofreciendo, una carrera más, inmejorables sensaciones.

10 Atención porque Máximo Quiles se está echando encima de Joek Kelso y aspira a arrebatarle la segunda posición. De menos a más el murciano en esta carrera.

9 Tanto Rueda como Kelso han conseguido fragmentar la carrera y cuentan con unas cinco décimas de diferencia sobre un Máximo Quiles que lidera el grupo de los perseguidores.

8 Habrá que ver si ahora, con terreno libre, José Antonio Rueda pueda ampliar la ventaja con respecto a sus rivales.

8 PRIMERO JOSÉ ANTONIO RUEDA !!! El líder de Moto3 se hace con el primer puesto y trata de conseguir una victoria que se le resiste desde el Gran Premio de la República Checa.

6 Por detrás, Ángel Piqueras sigue ganando posiciones y tratando de enlazar con la cabeza de carrera. Ya es 6º el piloto de Ayora, aunque va a tener que arriesgar mucho para poder culminar la remontada.

6 Sigue tirando con mucha fuerza Joel Kelso y solo Rueda parece ser capaz de seguir el ritmo que está poniendo encima de la mesa el australiano.

5 David Muñoz fuera de pista !!! Se ha tocado con Valentín Perrone y el sevillano ha caído hasta la 19ª posición, por lo que pierde cualquier posibilidad de poder luchar por el podio.

5 SEGUNDO JOSE ANTONIO RUEDA !!! Otro pasito más para el actual líder de Moto3...

4 Más problemas para Ángel Piqueras. La carrera se está fragmentando y no está consiguiendo enlazar con el grupo cabecero.

4 Perrone comienza a acechar a Joel Kelso y también se acerca a los primeros puestos José Antonio Rueda. El líder de Moto3 pasa a ocupar el tercer puesto tras superar a David Muñoz.

2 El que ha desaparecido de los primeros puestoes es Jacob Roulstone tras comenzar en la tercera posición.

2 Está tirando con mucha fuerza Joel Kelso y habrá que ver si puede aguantar con este ritmo el resto de la carrera.

1 Rueda se sitúa de momento en la cuarta plaza, mientras que Ángel Piqueras está remontando y es 8º en estos instantes.

1 Intenta recuperar terreno Valentín Perrone. El piloto de la pole ha superado a David Muñoz y pugna con él por la segunda posición.

1 GRAN SALIDA DE JOEL KELSO !!! El australiano se pone en cabeza de carrera y buen movimiento también de David Muñoz, escalando a la segunda posición.

Hoy sale desde la pole Valentín Perrone, la segunda que logra en la presente campaña. El piloto argentino tratará de conseguir su primera victoria en Moto3 después de haber subido dos veces al podio. Joel Kelso y Jacob Roulstone completan la primera línea de la parrilla de salida.

Su más directo rival en la lucha por el título, Ángel Piqueras, viene de ganar el pasado domingo en Montmeló y ha conseguido recortarle puntos a Rueda en las tres últimas carreras, aunque hoy comienza en la 11ª posición y tendrá que emplearse a fondo para poder competir por la victoria.

Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto3. Como decíamos, José Antonio Rueda domina con autoridad la categoría y tratará de reencontrarse con una victoria que se le ha resistido en las tres últimas citas mundialistas. Hoy comienza desde la 4ª plaza de la parrilla de salida.

Repasamos el horario previsto de las carreras de hoy. A las 11:00 horas (hora peninsular) comienza la acción con la prueba de Moto3. A las 12:15 arranca la carrera de Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el comienzo de MotoGP a las 14:00 horas.

En Moto3, a pesar de que Ángel Piqueras ha conseguido recortar puntos en las tres últimas carreras, José Antonio Rueda continúa disfrutando de una importante ventaja. De hecho, el piloto sevillano ha conseguido 270 puntos hasta el momento, 64 más que el mencionado Ángel Piqueras y 102 en relación a Máximo Quiles.

Manu González lidera la tabla clasificatoria de pilotos de Moto2 con 217 puntos, 38 más que Arón Canet y 44 sobre Diogo Moreira.

Esto en lo que respecta a MotoGP, en Moto2 Dani Holgado sigue en estado de dulce y, tras conseguir su primera victoria el pasado domingo en la categoría intermedia, busca hoy su segundo triunfo seguido tras hacerse con la pole position.

‘Pecco’ Bagnaia no ha ganado en sus 12 últimas carreras de MotoGP, su peor racha sin victorias en la máxima categoría desde sus 41 primeras carreras entre 2019 y 2021 hasta que logró ganar la primera (Gran Premio de Aragón).

Hoy sale desde la pole Marco Bezzecchi. Se trata de la sexta del italiano en la clase reina, la segunda en la presente temporada. Alex Márquez y Fabio Quartararo completan la primera línea de la parrilla de salida.

Francesco Bagnaia sigue sumido en uno de sus peores momentos deportivos de los últimos años y lo cierto es que, aunque ha mejorado sus prestaciones con respecto al último Gran Premio de Catalunya, el italiano no da síntomas de poder salir del agujero oscuro en el que se encuentra inmerso. Ayer solo pudo ser 13º y volvió a estar muy lejos de las primeras posiciones.

Alex Márquez nunca ha conseguido dos victorias consecutivas en MotoGP y la última vez que lo logró fue en 2019, en Moto2, año en el que se proclamó campeón de esta categoría.

Como ha sido tónica habitual en la presente temporada, la principal incógnita reside en ver si hay algún piloto que le puede poner las cosas complicadas al actual líder de la clase reina. Alex Márquez tuvo que realizar una carrera perfecta para imponerse a su hermano en el pasado Gran Premio de Catalunya.

En solo 15 Grandes Premios, Marc Márquez ha conseguido 487 puntos, la tercera mejor puntuación histórica en MotoGP desde la introducción del sprint en 2023. Solo le superaron los dos primeros clasificados del año pasado (Jorge Martín -508- y Pecco Bagnaia -498- con 20 carreras disputadas) y el piloto de Cervera podría superar a ambos este fin de semana, estableciendo un nuevo récord de puntuación en la clase reina.

Así las cosas, Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos de MotoGP con 487 puntos, 173 más que Alex Márquez y 250 en relación a Francesco Bagnaia.

Marc Márquez comienza hoy desde la 4ª posición de la parrilla de salida y se verá obligado a remontar si quiere reencontrarse con la senda de la victoria, aunque por lo visto ayer, no le costó demasiado hacerse con el liderato de la carrera antes de que cometiera el error que le hizo irse al suelo.

También es este un Gran Premio que se le da bastante bien al dorsal ‘93’ del equipo Ducati Lenovo ha conseguido cuatro victorias en esta cita mundialista, más que ningún otro. Además, ha sido el único piloto capaz de ganar en las tres categorías en el Gran Premio de San Marino.

De hecho, un nuevo ‘cero’ ayer de Francesco Bagnaia le imposibilitan ya para la conseguir la corona de MotoGP de forma matemática, por lo que el próximo campeón se apellidará Márquez, ya sea Marc o Alex.

Aun así, la ventaja de Marc Márquez con sus más directos rivales en la lucha por la corona continúa siendo inmensa y, si todo sigue así, el piloto español sumará más pronto que tarde su 7º título en MotoGP, el primero desde 2019.

Ayer, además, Marc Márquez se fue al suelo cuando lideraba el sprint, por lo que, tras ocho victorias seguidas en el formato corto de carrera de los sábados, cedió el dominio a un Marco Bezzecchi que supo pescar en río revuelto.

La victoria de Alex Márquez el pasado domingo en el Gran Premio de Catalunya imposibilitó que Marc Márquez dispusiera hoy de su primera oportunidad para dejar matemáticamente sentenciado el título de MotoGP.