Jordi Arrese: «Nadal luchará hasta el último momento para diferenciarse»

Jordi Arrese (Barcelona, 1964) es contundente y claro a la hora de discernir al mejor tenista de todos los tiempos. «Tener el máximo número de Grand Slam es lo que marca la diferencia», apunta el subcampeón olímpico, al tiempo que lamenta lo duro que sería ... para los tres mejores jugadores de la historia no poder acudir a sus últimos Juegos Olímpicos. El ahora comentarista de Eurosport repasa la actualidad del tenis, con incidencia en Rafa Nadal, Roger Federer y Carlos Alcaraz, en la antesala del Abierto de Australia que comenzará el próximo lunes.

-¿Qué le ha parecido ver las pistas de Australia llenas de público?

-Lo que he visto me parece espectacular. Espectacular por parte de los australianos y deprimente por la parte que queda del resto del mundo. No debemos ser muy eficientes por la manera en la que lo hemos llevado. Lo veo increíble, que haya público, porque pasa como en el fútbol, sin el calor de los aficionados es muy diferente, y creo que es una cosa que beneficia a los menos buenos. Pero da una alegría que en algunos sitios haya un poquito de normalidad.

-¿Queda tiempo para ver a Nadal ganar de nuevo en Australia?

-No tengo ninguna duda. Rafa mientras esté físicamente bien, con la mentalidad que tiene, siempre lo tienes que tener en la 'pole position'. Acaba de empatar en el máximo de Grand Slam a Federer y con la ambición que tiene va a luchar hasta el último momento para diferenciarse y para ser el mejor.

-¿Si gana el número 21 acabará con el debate?

-Lo que creo es que quien consiga tener el máximo de Grand Slam no deja de ser el jugador de la historia que ha ganado más y eso es lo que más diferencia. Siempre te pueden decir que este juega más bonito o menos, o que tienes más en tierra que en otra superficie, pero la realidad es solo una. Tener el máximo de torneos de Grand Slam marca la diferencia.

-Al ser tres jugadores tan grandes los implicados, si se quedan en una brecha de un título, ¿habrá espacio para el debate?

-Seguro. Habrá mucho más debate. Para mí Federer es el jugador máximo de todos los tiempos en cuanto a control, pero al final no es solo la técnica o lo bonito que juega uno. La mentalidad te cuenta tanto como la técnica, el físico te cuenta lo mismo que esas dos cosas. Es un conjunto que te hace ser lo mejor posible. No te van a tildar por si juegas más bonito o menos. Probablemente a Federer lo vean el más excepcional, pero al final el que se lleva más Grand Slam va a estar ahí. Va a ser uno solo. Si consiguen desempatar, claro, que no va a ser nada fácil, porque ha habido varios jóvenes que han dado un paso adelante y ya no se van a disputar todos los torneos entre tres (Nadal, Federer y Djokovic) como antes. Cuando Thiem y Medvedev pierden el miedo y creen que pueden ganarlos, todo cambia.

-¿Se puede pensar en que Djokovic baje el nivel en 2021?

-No lo creo. Le veo demasiado bueno, está muy asentado y muy tranquilo. Con una técnica exquisita, un físico exquisito. A Djokovic le veo luchando por el número uno durante bastante tiempo.

-¿Y qué queda esperar de Federer cuando vuelva el mes que viene?

-El hecho de que no haya ido a Australia muestra que no estaba preparado. Va a cumplir los 40 años y es una brutalidad que todavía pueda estar jugando y que pueda ganar un Gran Slam, pero es que Federer es algo excepcional. El tenis que tiene... Si está motivado y, sobre todo, ha trabajado físicamente bien, que es lo más difícil de todo, siempre es capaz de ganar. A mí, si me dices en tierra, pues estoy seguro que no lo va a ganar, pero, ¿en Wimbledon? Si está físicamente bien y ve que Rafa le supera y lucha por ser el que más Grand Slam consiga... Es que esto va a ir de un solo torneo, va a estar definido por esos márgenes.

-¿Sería durísimo para Djokovic, Federer y Nadal no tener unos últimos Juegos Olímpicos?

-Creo que sí. Ellos ya han jugado varios, pero cada vez son mayores y esta era la mejor oportunidad. Es difícil que a París llegue más de uno de ellos. Esta es la cita y cuanto más se retrase menos posibilidades tendrán cada vez.

-¿Qué le ha sorprendido de Carlos Alcaraz estos últimos meses?

-No me ha sorprendido nada. Lo vengo siguiendo desde los 12 años y es un jugador excepcional, diferente a los demás, que va en busca de la bola, es inteligente, con muy buenos valores y que realmente es creativo. Ahora está viniendo una buena remesa de jóvenes que lo hacen bien, pero este es diferente. En cuanto a mentalidad y a creatividad de juego y visión. Está claro que es un grandísimo jugador, pero claro, una cosa es meterte entre los 20 o los 30 mejores y otra hablar de palabras mayores como ser 'top 5' o 'top 10'. Además, Juan Carlos Ferrero es el complemento ideal para él.

-¿Puede la gente ilusionarse ya con él?

-Ilusionar, ilusiona. Por la juventud, por los resultados, por lo que oyes cuando hablas con él. Pero bueno, en el pasado hemos tenido decepciones, con jugadores de los que esperábamos mucho y no han llegado. Aunque eran jugadores diferentes. El físico en el tenis masculino cuenta mucho y él mide 1,83 o 1,84. Las medidas las tiene. Hoy en día un David Ferrer no te va a salir. Te sale uno cada 1.000. Con lo que se rige el tenis por la potencia, por la velocidad, necesitas un buen físico. A Carlos le corre la bola, tiene visión. Tiene muchas cosas para que nos ilusionemos.