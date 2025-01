UGT y CC OO exigen soluciones para evitar la deslocalización de Arcelor y otras industrias

El pleno monográfico sobre la industria asturiana que ha tenido lugar en los últimos dos días no ha convencido a los dos principales sindicatos de la comunidad. UGT y CC OO reclaman soluciones claras para un sector sumido en una crisis profunda, sobre todo ... en el caso de las electrointensivas, con Arcelor a la cabeza y la amenaza de su deslocalización, que el representante del Principado reconoció sin ambages el pasado miércoles. De hecho, ambas organizaciones amenazan con movilizaciones en defensa de una actividad que supone el 20% del PIB regional.

La falta de un estatuto para las electrointensivas que verdaderamente sea eficaz para rebajar el precio de la electricidad; la tardía imposición de un ajuste en frontera para el acero, que no se espera que llegue hasta 2023, y la descarbonización acelerada que impulsa el Gobierno son los tres aspectos más lesivos, según coinciden ambas fuerzas.

El secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, es el más crítico con lo sucedido en el pleno y, sobre todo, con el discurso del consejero, al que acusa «de echar balones fuera» sobre las decisiones de la Administración. Medidas que, si bien, pueden escapar de las competencias del Principado, denotan «su nula capacidad de influencia» en el Ejecutivo central. Para Manzano, el reconocimiento de que Arcelor podría deslocalizar su actividad debería llevar a Fernández «a no caer en un discurso autocomplaciente, plagado de excusas». «Es que no escuchamos ningún reconocimiento del fracaso de las gestiones del Gobierno del Principado ante el nacional», insistió.

Su homólogo en UGT-FICA, Jenaro Martínez, coincide en los males del sector «de los que llevamos años alertando» y reclama «soluciones». «Si no se actúa de manera rápida y ágil la industria asturiana se muere y no nos lo podemos permitir», alerta. En este sentido, el representante sindical pide actuar con unidad «y no tirarse los trastos». Por su parte, el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, coincide en la necesidad de esa unión. «En vez de centrarse en los puntos importantes se buscan culpables y no soluciones», lamentó. Esos puntos a los que se refiere son tres: poner en valor las mesas sobre la industria y la energía puestas en marcha en Asturias, dar soluciones a la industria electrointensiva y ver qué se puede hacer para que se ejecuten proyectos alternativos al cierre de térmicas.