Feria de Stocks de Gijón: «Los chollos en prendas que cuestan 60 euros no se notan, pero en las de 160 sí» Un total de 54 puestos de ropa, calzado, lencería y complementos se dan cita este fin de semana, de 11 a 21 horas, en el recinto ferial Luis Adaro

María Agra Gijón Sábado, 5 de abril 2025, 19:12

«No llevamos ni dos horas, pero en principio estamos contentos. A ver cómo evoluciona», comentaba en la mañana de este sábado Miguel del Río, encargado del puesto de la marca ovetense Del Río Uribe (de ropa) y de la tienda de calzado ecológico Natural World Eco. El suyo es uno de los 54 estands que se pueden visitar hasta este domingo, de 11 a 21 horas, en la 46 edición de la Feria de Venta de Stocks del Comercio de Gijón, ubicada en el recinto ferial Luis Adaro. La entrada tiene un precio de un euro.

Los puestos ofrecen artículos de ropa, moda infantil, calzado, lencería, bisutería, bolsos y complementos –entre otros– que no han logrado vender en temporada, por lo que los precios «tienen mínimo un 50% de descuento», resaltó del Río. «Luego hay productos que tienen mucho más descuento, dependiendo de si te quedan muchos o pocos». En esta ocasión han llevado más ropa y calzado de primavera-verano y «es lo que estamos vendiendo».

Pero la época del año no lo es todo y muchos saben que esta feria es una gran oportunidad para adquirir gangas de invierno. Por eso la tienda gijonesa Tablas Surf aprovechó para 'deshacerse' de todos los artículos de abrigo que no volverán a tener en sus escaparates hasta el otoño. Con precios que van «desde 10 euros hasta 60», están vendiendo «más ropa de hombre que de mujer y niño y más cazadoras o camisetas que cualquier otra prenda», señaló Miriam Mangas, dependienta y responsable del puesto. ¿El motivo? «Los chollos en prendas que cuestan 60 euros no se notan, pero en las de 160 sí», afirmó.

Desde 5 euros en moda infantil

Donde no daban abasto atendiendo clientes era en la tienda de moda infantil Voltage, de El Entrego, en la que se pueden encontrar desde calcetines por cinco euros hasta prendas que superan los 90. «Tenemos playeros, calzado, sandalias, ropa, trajes de temporada, conjuntos de baño, chándal, leggins…», enumeraba la dueña, Dana Prieto, al tiempo que varias niñas se probaban camisetas. Este año, en su sector «viene mucho el tema casual y la cosa está dividida entre braguitas con camisetas y sudaderas, el vestido o conjuntinos de diario con un legging y una camisa».