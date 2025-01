La Junta reclama el rescate de Alu Ibérica y pide al Principado más acción en política industrial

La Junta del Principado reclama el rescate de Alu Ibérica. El pleno extraordinario dedicado a analizar la situación de la industria asturiana se cerró con 37 resoluciones aprobadas por los diferentes grupos entre las que se encuentra una que pide al Principado exigir ... al Gobierno central que entre en el capital de la empresa para asegurar después un socio industrial que permita la viabilidad de la planta avilesina.

Fue solo uno de los muchos acuerdos a los que se llegó en la tarde de hoy en un pleno en el que se aprobaron resoluciones que instan al Principado a ser más activo en política industrial. Un texto presentado por el propio PSOE pide al Gobierno autonómico que presente en el primer semestre del año su estrategia industrial, la de especialización, la energética y la Oficina Asturiana de Industria. Una maniobra política que afeó el portavoz adjunto de los populares, Pablo González, que tachó de ejercicio de «hipocresía y cinismo».

Las peticiones al Gobierno autonómico fueron muchas. El traslado al Ejecutivo central de los acuerdos alcanzados en la Alianza por la Industria o la reclamación de que desde Madrid se impulse una Ley de Industria, así como pactos de estado para favorecer a este sector y otro para la energía son varias de las peticiones que salieron del pleno. Entre las propuestas está también exigir el impulso del vial de Jove y los accesos a El Musel, que se realice un plan de transición energética con diferentes tiempos a los actuales para que la industria se pueda adaptar, la consecución de los accesos a la Zalia y al polígono de Bobes o la creación de una plataforma digital que dé servicio a las pequeñas y medianas empresas. La reconversión de los polígonos industriales, dotándolos además de banda ancha, el desarrollo de la FP Dual o la exigencia de la finalización de la Variante de Pajares este mismo año fueron otros de los acuerdos que se alcanzaron en el Parlamento regional.

La situación de los proyectos que deben sustituir en términos de actividad y empleo las térmicas de Lada y Soto de la Barca también se colaron en las votaciones. Las resoluciones aprobadas instan al Principado a liderar la exigencia a las empresas propietarias de las instalaciones ya cerradas de poner en marcha nuevas actividades.

El debate previo a la presentación y votación de las resoluciones se convirtió en un todos contra el Gobierno. La intervención de ayer del consejero de Industria, Enrique Fernández, recibió todo tipo de críticas por parte de los grupos. El titular de industria del Principado, por su parte, defendió la actuación llevada a cabo por su Gobierno en el último año, marcado por la pandemia. Un año en el que, según señaló, los datos avalan que la situación asturiana no es tan grave como la que viven otras comunidades. El consejero anunció que el documento de la Alianza por la Industria ya ha sido enviado al Gobierno central, cursando además la petición de que las ministras de Industria y Transición Ecológica, Reyes Maroto y Teresa Ribera, vengan a Asturias a explicar sus planes.

Los diferentes grupos cargaron contra el consejero. La portavoz del PP, Teresa Mallada, señaló que el último año y medio ha sido un «tiempo perdido» en materia industrial y reprochó que la «fluida interlocución» de la que hace gala el Principado «no existe». «Pretenden eludir su responsabilidad de mesa en mesa y eso no sirve si usted y el presidente no se remangan y hacen reclamaciones en Madrid. El Gobierno de España no ha hecho otra cosa que torpedearnos», afirmó.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, dibujó un panorama oscuro para la industria asturiana. «Está en una situación extremadamente débil y no vale excusarse en la pandemia», afirmó. La diputada de la formación naranja incidió en los fondos europeos de recuperación y, a pesar de anuncio de ayer del consejero de que Asturias cuenta con 115 proyectos por 13.800 millones de euros para optar a los mismos, afirmó que «nos sentimos en el vagón de cola» por no tener más información de los mismos. «No podemos dar ventaja a nuestros competidores».

Desde Podemos también llovieron las críticas. La diputada Nuria Rodríguez hizo una llamada a aprovechar la potencialidad ante el «miedo» que cree tiene el Gobierno por «destacar». La parlamentaria de la formación morada defendió la posición que han venido manteniendo en la situación de Duro, la de la intervención pública, y abogó por aplicar este mismo camino en Alu Ibérica. Además, señaló que «para Podemos Asturias, salvar al sector electrointensivo es prioritario».

Los socios de investidura del Gobierno, IU, también fueron críticos con el Gobierno. Su portavoz, Ángela Vallina, señaló que «hemos pasado un año en blanco» y reclamó mayor acción política al Ejecutivo autonómico. Vallina incidió además en la necesidad de conocer más detalles de los proyectos de los fondos europeos. «Es imprescindible que el Gobierno pise el acelerador tras un año perdido y el presidente se ponga al frente», reclamó.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, tildó de «fracaso» la acción del Gobierno en materia industrial en el último año. «En sus competencias, no ha estado a la altura». Pumares reprochó la «inacción» del Gobierno en muchos ámbitos y señaló que «los trabajadores asturianos no están para muchos debates como este».

Por su parte, el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, al que le tocó abrir el debate, calificó de «autobombo sin resultados» la acción del Ejecutivo autonómico y le reclamó acciones en el marco de sus competencias. «Demuestren que quieren hacer algo». Blanco reprochó además que la actitud del PSOE en Asturias y en Madrid no es la misma, lo que da lugar a una situación «esquizofrénica. Es la comedia de un farsante».

El diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga fue el encargado de defender la posición del PSOE, con un repaso a lo realizado a lo largo del año y destacando la necesidad de transformar la industria para asegurar su futuro.