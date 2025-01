La alcaldesa de Gijón asegura que no tener un nuevo convenio para el plan de vías a final de mandato sería «un fracaso»

La alcaldesa Ana González se sometió telemáticamente esta mañana a las preguntas de todos los grupos municipales de la oposición, a los que dio cuenta de lo tratado ayer en la reunión del consejo de Gijón al Norte que dio luz verde al emplazamiento de ... la estación intermodal en Moreda como preferente. Lo hizo en el transcurso de una sesión extraordinaria de la comisión de Urbanismo, que estuvo presidida por la nueva concejala de este área, Dolores Patón.

A preguntas de la portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero, la regidora reconoció que no contar al final de este mandato con un nuevo convenio para el plan de vías, que sustituya al ya obsoleto de 2019, sería para ella «un fracaso». González aseguró que su objetivo es «acelerar al máximo» para que la redacción del nuevo convenio mantenga las ventajas en materia de financiación del vigente, que se ha decidido por parte de las tres administraciones de Gijón al Norte no denunciar para que no dar opción a que se genere una situación de vacío legal. Sin embargo la alcaldesa quiere introducir cambios que afectan al modelo urbanísticos de los terrenos liberados, de forma que se ponga freno a la construcción de grandes torres y se elimine la actual cláusula que obliga a permitir la máxima edificabilidad en ese suelo para obtener plusvalías inmobiliarias.

Además de avanzar en la redacción del nuevo convenio en un grupo de trabajo que el Ayuntamiento liderará con la elaboración en próximas fechas de un primer borrador, la alcaldesa también se marcó como objetivo agilizar todo lo que tiene que ver con las obras de ingeniería y arquitectura para la estaciones del metrotrén del tramo de túnel ya excavadas (El Bibio y Justo del Castillo) y «desbloquear» la solución para la plaza de Europa.

La regidora también tuvo tiempo para protagonizar un tenso rifirrafe dialéctico con el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, quien la acusó de faltar a la verdad y de ningunear la proposición no de ley (PNL) sacada adelante por Isidro Martínez Oblanca en el Congreso de los Diputados que apoyó la pasada semana el plan para construir la estación intermodal junto al Museo del Ferrocarril.

«Usted tendría que estar ahora mismo poniendo la primera piedra de la estación, desarrollando el convenio vigente y no defendiendo un proyecto de integración ferroviaria de chichinabo y de Segunda B que nos lleva ahora a estar como al principio», espetó Martínez Salvador. A lo que González le replicó que «van a tener que refundarse muchas veces para quitarse la sombra de Cascos». «Despéguense de lo que les hizo hacer Cascos por el bien de Gijón», contraatacó. Y continuó: «En dos años he tenido que hacer más que su alcaldesa (por Moriyón) en ocho. Tenía un proyecto de estación pagado y ella tuvo que cambiarlo por la decisión de Cascos solo por fastidiar. Moriyón consiguió en ocho años un proyecto sin financiación y no hay un solo informe técnico que explique ese cambio más allá de su idea de ganar centralidad», añadió.