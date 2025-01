Probamos el nuevo Citroën C4 diésel automático: compra maestra

Citroën llevaba demasiados años sin un modelo en el segmento de los compactos, pero por suerte este barbecho se ha acabado con la llegada del nuevo Citroën C4 que se fabrica en la factoría madrileña de Villaverde.

Después de 2.000 km de ... pruebas me queda claro que la espera ha merecido la pena y que el nuevo Citroën C4 es una de las compras más recomendables de su categoría. Es el más cómodo de todos sus rivales, uno de los más espaciosos, gasta poco, está bien equipado y su comportamiento dinámico es más seguro que el de muchos de sus rivales, sobre todo SUV.

Ver fotos Galería. Fotogaleria: Citroën C4 blueHDi EAT8 2020

Para esta prueba hemos contado con el nuevo C4 en su versión diésel de 130 CV y con cambio automático EAT8 de ocho velocidades y que resulta muy recomendable para aquellos que vayan a usar mucho el coche. Sus consumos son bajos y su facilidad de conducción muy gratificante.

Entre los rivales del Citroën C4 podemos contar con modelos del segmento de los compactos como el Seat León, el Kia Ceed, el VW Golf o el Renault Mégane, pero también SUV por su amplitud y una altura mayor de acceso que hace más cómodo entrar y salir del C4.

Ficha técnica: Citroën C4 diésel automático 2021 Motor: diésel 130 CV automático

Consumo: 3,4 l/100 km

Medidas: 4,36 x 1,83 x 1,52 metros

Maletero: 380 litros

Precio: desde 23.693 euros

En este sentido, el nuevo modelo de Citroën se asemeja un poco al concepto del Ford Focus Active, algo más alto que una berlina pero sin llegar a las cotas de un SUV para no penalizar ni la aerodinámica (y por lo tanto los consumos) ni la altura del centro de gravedad (y su seguridad activa).

¿Cómo han conseguido que el nuevo C4 parezca un SUV sin serlo y tenga sus ventajas pero no sus inconvenientes?, pues de la siguiente manera.

Nuevo Citroën C4: un compacto con las ventajas de un SUV

Ampliar El C4 parece más alto de lo que realmente es. Rubén Fidalgo

En Citroën han tenido muy presente que el mercado actual está obsesionado con los SUV, pero han sido muy coherentes a la hora de diseñar el nuevo C4. En él han tenido en cuenta las desventajas de los todocamino como son su peor seguridad activa debido a un centro de gravedad más elevado y unos consumos más altos por su peor aerodinámica.

¿Qué han hecho entonces con el nuevo C4?, bueno, pues han sabido escoger las dos principales cualidades que valora la gente de los SUV: su imagen de vehículo robusto y que entrar y salir de ellos es más cómodo.

Para conseguirlo, el nuevo C4 tiene un morro muy contundente, con unos grandes faros (full led y con una iluminación correcta) y una rejilla prominente (en la cual se integra la cámara frontal), unos grandes pasos de rueda con los arcos en plástico negro para que parezca que la suspensión está sobreelevada, unos faldones negros que dan la sensación de que la altura al suelo es mayor y unas ruedas de gran tamaño.

Además, la banqueta de los asientos está algo más elevada de lo normal, aunque no tanto como en un SUV, y las puertas son muy amplias. Con todo esto, es cierto que el C4 parece mucho más un SUV que una berlina, pero su centro de gravedad no está tan alto y las ruedas, aunque de 18 pulgadas, tienen una sección de sólo 195 mm en lugar de lo usual en llantas de 18 que son 235 mm. De este modo no se penalizan los consumos y la aerodinámica.

Los acabados del Citroën C4 son buenos, con unos ajustes entre los distintos paneles de la carrocería bien alineados y una pintura y molduras bien rematados y de calidad. Otro detalle que contribuye a dar esa sensación de coche bien armado es el peso y el sonido de las puertas cuando las abrimos o cerramos, nada que ver con el C4 Cactus que se fabricaba antes que él en Villaverde.

Nuevo Citroën C4: el más cómodo y espacioso de su categoría

Ampliar El interior es de los más espaciosos y confortables de su segmento. Rubén Fidago

Si la primera impresión que nos causa al verlo es buena, cuando abrimos las puertas también nos llevamos buenas sorpresas. Nos reciben unos asientos que parecen cómodos y lo son todavía más y un interior con un salpicadero de diseño moderno y funcional.

El conductor enseguida encuentra una postura cómoda para conducir y los mandos principales están a mano y son cómodos de utilizar. En este sentido se agradece que la climatización se maneje con mandos tradicionales en lugar de tener que estar siempre dependiendo de la pantalla táctil para ajustar la temperatura y distribución del aire.

La instrumentación es digital y está en una pantalla que es algo pequeña, sobre todo si la comparamos con la del sistema multimedia de 10 pulgadas. Su información se ve reflejada también en el Head Up Display, disponible en este nivel de acabado y que le da ese toque moderno y tecnológico al nuevo C4.

El copiloto viaja muy cómodo y con mucho espacio y, además, con la peculiar característica que más distingue al nuevo C4: el soporte para una tablet sobre la guantera. Confieso que tuve mis dudas sobre su seguridad en caso de desplegarse el airbag, pero al consultar a los diseñadores insistieron en que está probado que no interfieren en la seguridad.

En el interior del C4 hay muchísimos huecos donde dejar objetos y todo es bastante cómodo y evidente, rápidamente te familiarizas con él y lo usas todo fácilmente.

Las plazas traseras son de las mejores de la categoría. Yo mido 1,85 metros y detrás del asiento delantero ajustado para mi tamaño puedo sentarme sin que las rodillas me rocen con el respaldo. Tampoco pego con la cabeza en el techo y, gracias a la enorme puerta trasera, es mucho más cómodo entrar y salir de él que de un Seat León, Renault Mégane o VW Golf, que también tienen menos espacio para las piernas.

Por desgracia, la cota de anchura no es mejor que en la de sus rivales y tres adultos viajarán apretados atrás.

En cuanto al maletero, ofrece 380 litros y dispone de doble fondo y espacio para una rueda de repuesto. Se pueden abatir los respaldos por mitades asimétricas y dejan un suelo plano.

En definitiva, el nuevo C4 es de los coches más espaciosos de su categoría y también muy práctico. Además, los materiales y acabados están también en la mitad superior de la tabla.

Nuevo Citroën C4: técnica y consumos

Ampliar Esta versión monta el motor diésel de 130 CV y cambio automático de 8 marchas. Rubén Fidalgo

Este Citroën C4 probado monta el motor diésel blueHDi de 1,5 litros de cilindrada y 130 CV asociado a la caja de cambios EAT8 de 8 marchas automática firmada por AISIN, el mayor fabricante de cambios automáticos del mundo.

Las prestaciones son más que suficientes para poder viajar con desahogo aunque vayamos toda la familia en el coche, la caja de cambios responde bien (dispone de levas en el volante para usarla en modo manual/secuencial) y es muy fácil y agradable de conducir.

El Citroën C4 se desarrolla sobre la plataforma pequeña de PSA, denominada CMP y que es la que utilizan modelos como el Opel Corsa o el Peugeot 208. Para sus 4,36 metros de longitud habría sido más lógico usar la EMP2 del Peugeot 308 o el C5 Aircross, pero después de haberlo probado creo que es un acierto esta CMP.

Es más económica que la EMP2, lo que les permite ajustar su precio final, y en los más de 2.000 km de pruebas no he encontrado puntos débiles en su comportamiento, como analizaré más adelante. Parte del mérito está en el uso de los amortiguadores con topes hidráulicos progresivos, que están disponibles a partir del acabado Feel y que convierten al C4 en el compacto más cómodo del mercado, con diferencia.

En cuanto a los consumos, aunque lejos de las optimistas cifras oficiales, los consumos reales del Citroën C4 diésel automático han sido:

Ciudad: 5,9 l/100 km.

Carretera: 4,2 l/100 km

Autopista: 5,1 l/100 km

Son unos buenos valores que permiten al C4 tener una autonomía que ronda los 800 km.

Nuevo Citroën C4: fácil y seguro

Ampliar El C4 es muy confortable, pero a la vez seguro y fácil de conducir. Rubén Fidalgo

Por fin llegamos al apartado en el que el nuevo Citroën C4 más me ha llamado la atención y por el que creo que, si estás pensando en cambiar de coche, deberías probarlo al menos: su conducción. No hay otro coche en su categoría con este nivel de confort. Cuanto más lo conduces, más te convence.

Con los límites de las ciudades a 30 km/h, las cunetas sembradas de radares, las calles llenas de guardias tumbados y socavones... cada vez es más gratificante un coche cómodo que uno deportivo, y lo mejor es que este C4 es comodísimo y además muy estable y con un comportamiento más seguro que muchos de sus rivales. Debemos quitarnos de la cabeza la idea de que unas suspensiones suaves son inestables.

En ciudad, la suspensión con topes hidráulicos progresivos y la caja de cambios automática en combinación con los mullidos asientos hacen que nuestro nivel de estrés se reduzca al mínimo. Su conducción es muy sencilla, intuitiva y con una dirección con un buen radio de giro que hace que maniobremos con facilidad.

En carreteras secundarias es muy estable y más ágil de lo que la suavidad de sus suspensiones nos puedan hacer prejuzgar. En las zonas de curvas enlazadas se recompone bien y se puede incluso rodar rápido con total seguridad y confianza. Aquí, además de las suspensiones, juegan un buen papel los neumáticos que, pese a ser de 18 pulgadas, no son muy anchos y no hacen que el Citroën C4 vaya sobrecalzado.

En autovía y autopista lo mismo. En curvas rápidas se siente seguro y las suspensiones absorben bien los badenes, cambios de asfalto y juntas de dilatación.

Además de todo esto, el Citroën C4 está bien aislado acústicamente y es bastante silencioso, a lo que ayudan las 8 marchas del cambio automático, que permiten llanear en octava a 120 km/h con el motor apenas a 2.000 rpm, lo cual también ayuda a bajar los consumos.

Nuevo Citroën C4: bien equipado

Ampliar El equipamiento es muy completo para su precio. Rubén Fidalgo

Tratándose de un modelo de reciente lanzamiento, es lógico pensar que su equipamiento sea completo y así es. Esta unidad es un tope de gama con un precio de partida elevado, por encima de los 24.000 euros en el acabado Shine que hace que se acerque mucho a lo que cuesta su hermano mayor, el Citroën C5 Aircross.

Por este precio tenemos un coche con asientos parcialmente en cuero, volante multifunción, asientos calefactados, climatizador de doble zona con salidas independientes para las plazas traseras, navegador integrado, elevalunas eléctrico, llave inteligente manos libres...

En el campo de la seguridad y ADAS (asistentes avanzados a la conducción) dispone de cámara frontal y trasera, control de crucero adaptativo con limitador de velocidad inteligente y sistema de reconocimiento de señales de tráfico, alerta de fatiga del conductor, faros full led con asistente de luz de carretera, asistente de mantenimiento en el carril, alerta de ángulo muerto, alerta de colisión con frenado de emergencia... en fin, que no echaremos en falta nada de lo que ofrecen sus rivales.

Donde flojea un poco es en conectividad y multimedia. Desde la pantalla de 10 pulgadas controlamos un sistema de infoentretenimiento bastante completo con puerto de carga por inducción, tomas USB, Apple Car Play, Android Auto... pero faltan elementos como los asistentes virtuales tipo Alexa que ofrecen rivales como el Seat León o aplicaciones que permitan mantenernos en contacto con el coche a través del smartphone para saber, por ejemplo, donde está aparcado, abrir las puertas sin la llave, etc. Son cosas absolutamente prescindibles, es más, yo prefiero no tenerlas, pero los clientes cada vez las valoran más y algunos rivales disponen de ellas.

En cualquier caso, su relación precio/producto es muy favorable.