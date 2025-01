Cortos de Animación Internacional en la Laboral Cinemateca

La programación cinematográfica ofrecida por la Laboral Cinemateca en el marco del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón celebrará el domingo 16 de mayo a las 19 horas una sesión de Cortos de Animación Internacional. Durante la sesión se hará un recorrido ... por algunos de los grandes hitos del cine de animación de la pasada década, con una primera selección de obras incontestables que ponen de manifiesto la gran diversidad del género.

La proyección se celebrará en el paraninfo de la Laboral y las entradas tienen un precio general de 4€. A través de esta muestra de cortometrajes se pretende que el público descubra un espacio abonado a la sorpresa. El cortometraje de animación a lo largo de su historia se ha caracterizado por su capacidad de riesgo e innovación ya que es capaz de representar lo más inmediato desde el realismo o materializar las más imposibles formas de la imaginación. En este primer volumen se proyectarán cuatro cortometrajes de diferentes países:

Entre sombras

De Alice Guimarães y Mónica Santos (Portugal, 2018). Tiene una duración de 14 minutos y narra cómo Natália, atrapada en un trabajo tedioso, se compromete en la búsqueda de un corazón robado. En un mundo donde los corazones pueden ser depositados en el banco, la protagonista encara un dilema: dar su corazón o quedarse con él.

Push this button if you begin to panic

De Gabriël Böhmer (Reino Unido, Suiza, 2020). En 13 minutos descubriremos la visita al médico de Bartholomew Whisper. Allí conoce a directivos apasionados por la cirugía experimental, y máquinas solitarias de resonancia magnética, donde el agujero cada vez más grande en su cabeza se vuelve bastante hermoso.

Warum Schnecken keine Beine haben (Why slugs have no legs)

De Aline Höchli (Suiza, 2019). 11 min. A las babosas les cuesta mucho mantener el ritmo de la vida en la ciudad de los insectos. Cuando se produce una crisis financiera, las laboriosas abejas solo ven una solución…

Physics of sorrow

Theodore Ushev (Canadá, 2019). 27 min. Es la primera película completamente animada realizada con la técnica de pintura encáustica. Está inspirada en la novela del escritor búlgaro Georgi Gospodinov en la que se rastrea los contornos de la vida de un hombre desconocido mientras revisa recuerdos de circos, envoltorios de chicle, primero enamoramientos, servicio militar desde su juventud en la Bulgaria comunista y una adultez cada vez más desarraigada y melancólica en Canadá, mientras luchaba por encontrar su hogar, su familia y su propio ser.

La programación de la Laboral Cinemateca continúa el día 28 de mayo a las 19 horas con una sesión de gimnasia fílmica con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos y las veces que el cine ha apuntado sus cámaras hacia el deporte.