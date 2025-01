El tribunal, dividido, absuelve al mayor Trapero por el 1-O

RC Martes, 20 de octubre 2020, 20:32 | Actualizado 21:30h. Comenta Compartir

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el pasado mes de junio al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep LLuís Trapero por su participación en la fallida declaración de independencia catalana del 1 de octubre de 2017 le ha declarado ... inocente de todos los cargos, aunque el fallo no será notificado formalmente a todas las partes hasta este miércoles por la mañana. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por ABC han confirmado el sentido de su sentencia, a la que se ha formulado un voto particular por parte de uno de los tres magistrados que conformaban dicha sala.

La postura discrepante con la absolución del que fuera máximo responsable policial de los Mossos es obra precisamente de la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, quien defiende que sí hay pruebas para condenarle por un delito de sedición, por el que la Fiscalía pedía para él una pena de diez años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta. No obstante, en su escrito de conclusiones finales, el Ministerio Público había presentado la posibilidad de que fuera condenado de forma alternativa por un delito de desobediencia. Con esa última propuesta, la Fiscalía pretendía ajustarse al criterio seguido por el Tribunal Supremo en su sentencia de octubre pasado sobre el 'procés'. En aquella resolución los principales responsables políticos de la declaración de independencia fueron condenados a penas de entre diez y doce años de cárcel por sedición. Sin embargo, al segundo escalón donde había varios consejeros autonómicos se le atribuyó un delito de sedición con penas menos graves. Por eso, aunque de forma subsidiaria, el Ministerio Público pedía lo mismo para el mayor Trapero, lo que habría supuesto una pena solo de inhabilitación (un año y ocho meses) y también una multa económica (60.000 euros), lo que hubiera supuesto su expulsión de los Mossos. Pero dos de los tres magistrados del tribunal que le juzgó, Ramón Sáez (ponente de la sentencia) y Francisco José Vieira (expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) han considerado que no había pruebas para condenar por sedición, según las fuentes consultadas. En cuanto a la desobediencia, se llegó a valorar durante sus deliberaciones, pero finalmente resultó más apoyada la opción de la absolución. El resto, también inocentes Junto al mayor Trapero también han sido declarados inocentes los otros tres acusados que comparecieron ante la Audiencia Nacional: el ex director de los Mossos Pere Soler, el ex secretario general de la Consejería de Interior de la Generalitat César Puig y la intendente de los Mossos Teresa Laplana. No obstante, la sentencia no será firme hasta que sea confirmada por el Tribunal Supremo, dado que presumiblemente tanto la Fiscalía como las acusaciones populares presentar recurso de apelación. En sus últimas conclusiones, la Fiscalía argumentó que los Mossos d'Esquadra dificultaron gravemente el cumplimiento de la orden judicial que impedía la celebración del referéndum independentista del 1-O y, en ello –a su juicio- jugó un papel importante el propio Trapero por ser otro sustento más del plan secesionista junto a los responsables políticos y sociales. Sin embargo, los testimonios contradictorios vertidos durante el juicio entre los mandos policiales estatales y los autonómicos pudo ser interpretado, a la vez, como prueba de cargo o de descargo.

