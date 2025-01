Junts anuncia más cesiones: La 2 de RTVE en Cataluña será «íntegramente» en catalán

Junts per Catalunya ha anunciado este miércoles un acuerdo en el consejo de RTVE, en el que la formación nacionalista está representada por Miquel Calçada, según el cual la 2 de TVE emitirá toda su programación en Cataluña en catalán. «La 2 será íntegramente en ... catalán en un par de años», ha asegurado la portavoz de Junts en el Congreso Míriam Nogueras. Tras conseguir que el Gobierno se comprometa a tramitar la propuesta juntera para que el presidente del Gobierno debata sobre si debe someterse a una cuestión de confianza y que los socialistas rectifiquen con el decreto ómnibus, Nogueras ha avanzado el acuerdo en RTVE y se ha jactado de que los siete votos de Junts en el Congreso sirven para esto. Aun así, la dirigente soberanista ha instado al presidente del Gobierno en Catalunya Ràdio a mover aún «más el culo».

Los postconvergentes han descongelado sus relaciones con los socialistas, pero mantienen la pugna y no levantan el ultimátum para romper con el Gobierno. «Si se nos paga, seguiremos votando a favor», ha señalado Nogueras. Eso sí, ha advertido de que «si no se avanza», Junts no está para «dilatar» la legislatura. La nota de prensa que envió ayer Junts tras cerrar el acuerdo con el PSOE sobre el decreto de las medidas sociales señalaba que con el pacto, se «levanta la congelación de las negociaciones sectoriales con el PSOE». En cambio, el secretario general del partido, Jordi Turull, ha asegurado en la Ser que «hasta que no se tramite» la propuesta sobre la cuestión de confianza, los postconvergentes «no mantendrán relaciones sectoriales» con los socialistas. Junts da un mes o un mes y medio al PSOE y al Gobierno para que muevan ficha en la reivindicación del reconocimiento oficial del catalán en la UE y en la exigencia del traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. Los de Puigdemont reclaman que los Mossos tengan funciones en los pasos fronterizos, no solo en puertos y aeropuertos.

El Gobierno tiene un mes para avanzar en estas carpetas. A día de hoy, Junts no otorgaría la confianza al presidente del Gobierno. Admiten en la formación nacionalista que el debate sobre la cuestión de confianza no es una moción de confianza al uso, pero advierten de que tendrá valor político, toda vez que servirá para comprobar cuántos apoyos tiene Sánchez de la Cámara española. «En función de lo que cumpla, veremos si se puede restablecer la confianza», ha advertido Turull en Rac1. «Si todo un Parlamento pide (al presidente del Gobierno) que se someta a una cuestión de confianza y se expresa sobre si tiene su confianza, allá sus convicciones democráticas», ha avisado.

Junts mientras, sigue pidiendo la reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. «Deberían verse», según Turull. «No es normal que no haya este encuentro», ha rematado.