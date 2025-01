El nuevo estado de alarma entierra el espejismo de la 'nueva normalidad'

La Guardia Civil disuelve una fiesta ilegal de 45 personas

La Guardia Civil en La Rioja disolvió una fiesta ilegal que se celebraba en una nave agrícola de la localidad riojana de Villamediana de Irugua, a la que asistían 45 personas, y donde no se habían adoptado las medidas de seguridad ante la covid-19. Los asistentes, entre los que había 15 niños, son naturales de Bolivia, Ecuador y Colombia, vecinos en Logroño y Navarra, y no utilizaban mascarillas, no guardaban la distancia social y compartían todo tipo de bebidas, indicó ayer la Guardia Civil. La actuación se inició tras la llamada telefónica efectuada por un ciudadano.

Los asistentes celebraban diversos acontecimientos, entre ellos una fiesta de cumpleaños, con música, comida y bebidas. Tras ser identificados, fueron informados de que serían propuestos para sanción y, además, contra el arrendatario de la nave se ha tramitado un acta-denuncia por infracción grave a la Ley General de Salud Pública, que prevé una pena de multa de entre 3.001 y 60.000 euros.