PSOE y Junts se citan a una reunión en febrero en Suiza para abordar «el conflicto»

Tras descongelar sus relaciones, como consecuencia del acuerdo alcanzado con el decreto sobre el escudo social, el PSOE y Junts se han citado a una nueva reunión de la mesa de Suiza en febrero. Según fuentes postconvergentes, abordarán las cuestiones de calado como la resolución ... del «conflicto» catalán, el reconocimiento nacional de la comunidad o el concierto económico.

En la dirección de la formación nacionalista confirman que una delegación socialista y una de Junts mantuvieron un encuentro justo 48 horas después de que Carles Puigdemont lanzara su último ultimátum exigiera una reunión con el partido de Sánchezen Suiza junto al verificador internacional. Puigdemont compareció el pasado 17 de enero para anunciar la suspensión de las negociaciones sectoriales con el PSOE y exigir una cita urgente y extraordinaria de la mesa de Suiza. Fue su reacción a la negativa de la Mesa del Congreso a tramitar la propuesta para que se debata sobre la cuestión de confianza a la que los secesionistas creen que Sánchez debe someterse. En Junts valoran que los socialistas se movieran tan rápido. Estaba en juego el futuro de la legislatura.

En el encuentro, ambas formaciones hicieron balance del grado de cumplimiento de los acuerdos de Bruselas para investir al presidente y la conclusión fue que varias carpetas están «a punto» de ser completadas. Es el caso de la reivindicación de que el catalán sea reconocido como idioma oficial en la UE y la transferencia integral a la Generalitat de las competencias de inmigración.

Para la primera cuestión, Junts considera que solo queda que Sánchez se implique de lleno. En el caso de la inmigración, creen que el problema para llegar a un acuerdo es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya cabeza los junteros ya han reclamado al presidente. Su requerimiento de competencias integrales para el Govern implica que los Mossos tengan el control de las fronteras, algo a lo que el Gobierno sigue negándose. En la formación independentista sitúan también en el punto de mira al ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños. El hombre puente entre Sánchez y Puigdemont es Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE.

Junts tumbó la semana pasada, junto al PP y Vox, el decreto ómnibus del Gobierno. Reconducido por su pacto de este martes con el Ejecutivo a cambio de la tramitación de la cuestión de confianza, los independentistas vuelven a apuntar a un voto no favorable esta vez a la propuesta estrella de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El motivo, los problemas que puede ocasionar a las pymes catalanas.

Lo que sí parecen haber hecho los junteros es pasar de no querer oír de Presupuestos a dejarse querer para negociarlos, aunque el Gobierno no los ha llamado aún e intuyen que el Ejecutivo no tiene interés en aprobarlos si ello exige otra negociación extenuante. Ayer, Junts se jactó de un acuerdo con los socialistas, confirmado también por la Generalitat, según el cual la 2 de TVE emitirá toda su programación en Cataluña en catalán «en un par de años».