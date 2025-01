Absueltos Trapero y los jefes de los Mossos por el 'procés'

La Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Luís Trapero, por su actuación durante el proceso secesionista en Cataluña en 2017. Por dos votos a uno, el tribunal de lo penal ha estimado que los indicios aportados por la Fiscalía ... en el juicio oral, que pedía para el acusado diez años de prisión por un delito de sedición, son insuficientes para una condena. Dos magistrados, Francisco Javier Vieira y Ramón Sáez Valcárcel, se han decantado por la absolución frente al voto particular de la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, partidaria de castigar a Trapero por sedición, según confirmó 'ABC'.

La sentencia, que será notificada este miércoles a las partes, llega después de cuatro meses de juicio interrumpido temporalmente por el estado de alarma a causa de la pandemia. La causa quedó vista para sentencia el pasado junio. Pese a que la Fiscalía comenzó pidiendo una condena por rebelión, en línea con el criterio seguido en la causa contra los líderes políticos en el Tribunal Supremo, finalmente rebajó el castigo a sedición en sus conclusiones finales, en consonancia con la sentencia del alto tribunal.

Además de Trapero, también ha sido absuelta la intendente de los Mossos Teresa Laplana por su actuación en los incidentes frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, en respuesta a los registros judiciales ordenados por un magistrado de Barcelona contra los organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre siguiente.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantuvo que la Policía autonómica catalana, en la figura de su jefe Trapero, tuvo una actitud permisiva durante el 'procés' y facilitó la celebración de la consulta. El mayor, en concreto, jugó un papel fundamental y fue un pilar del plan secesionista junto a los mandos políticos de la Consejería de Interior, César Puig y Pere Soler, juzgados también en la Audiencia y absueltos junto a Trapero y Laplana.

Testificales

La sentencia del tribunal no es firme y ahora cabe recurso ante la Sala Segunda (Penal) del Supremo. El Ministerio Público contará para su apelación con el voto particular de la magistrada Espejel, por lo que la vía para una futura condena no está cerrada.

Uno de los puntos fuertes de las deliberaciones del tribunal, más allá de las pruebas de descargo aportadas por la defensa o del testimonio de Trapero, ha sido las contradicciones en las que incurrieron los principales testigos sobre el papel del mayor. Como sucedió en el juicio del 'procés' en el Supremo, en esta vista volvió a evidenciarse los diferentes puntos de vista del coordinador del dispositivo del 1-O, el recientemente cesado jefe de la Comandancia de Madrid Diego Pérez de los Cobos, y el del número dos de Trapero, el comisario Ferran López, sobre el plan establecido para impedir el referéndum ilegal.

El primero volvió a mantener que la inactividad de los Mossos fue premeditada y que había un plan conjunto de actuación entre los tres cuerpos para cerrar los colegios. Un acuerdo que el mayor incumplió. Para el segundo, Pérez de los Cobos era perfectamente consciente de que las parejas de agentes (los llamados binomios) que fueron a los centros tenían un cometido persuasivo y que tanto los mandos de la Policía Nacional como de la Guardia Civil estaban informados.