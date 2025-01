«Nos gusta sentirnos especiales y únicos, pero hay vida extraterrestre»

'Cuando despertó, Oumuamua no estaba allí'. Este es el mejor resumen de lo que vivió el astrónomo canadiense Robert Weryk del Observatorio Haleakela el 19 de octubre de 2017. Este 'balcón' privilegiado desde la isla de Maui (Hawái) le permitió ver un punto de ... luz atravesar el Sistema Solar con un comportamiento extraño. Un viaje fugaz a más de 95.000 km/hora que sólo dejó dudas e incógnitas sin resolver y que, por cierto, llegan hasta nuestros días. Un hecho sin precedentes que ha dividido a la comunidad científica. Eso sí, solo están de acuerdo en el nombre: Oumuamua. Significa en hawaiano «primer explorador de un lugar lejano» y homenajea al lugar que da cobijo al Pan-STARRS1, el telescopio que «cazó» esta enorme roca de cien metros de largo y nueve de ancho. Hasta la fecha, los astrónomos han catalogado ocho planetas, 6.500 cometas y más de 525.000 asteroides, pero este es único.

Weryk se encontró con el primer objeto interestelar jamás captado, aunque ya se encontraba a más de 32 millones de kilómetros de la Tierra, demasiado lejos para alcanzarlo y cuando se le cazó, ya era demasiado tarde.

Sin embargo, los detalles y misterios ahí quedaron. ¿Un cometa? ¿Un asteroide? Respuestas que no sirvieron al astrofísico de Harvard Avi Loeb (Israel, 1962).

Ampliar El astrónomo canadiense Robert Weryk del Observatorio Haleakela.

Lejos de pertenecer a las teorías conspirativas propias de programas de Youtube, Loeb es miembro del consejo de asesores del presidente de Estados Unidos en Ciencia y Tecnología, además de catedrático de Astrofísica de Harvard. Y su teoría ha levantado espinas entre la comunidad científica.

«¿Los que me tildan de loco? Pues, creo que no han mirado las evidencias existentes», se defiende desde su despacho a través de una conversación vía Zoom con este periódico. Su línea de investigación es, a los ojos de sus colegas, «peregrina». «Sabemos que no hay roca parecida a Oumuamua en el Sistema Solar, se movía con un impulso adicional al estar cerca del sol y yo sigo pensando que tiene un origen artificial», detalla.

A sus 59 años, Loeb acumula cinco libros y 800 artículos y, en 2012 la revista 'Time' lo eligió como uno de los investigadores del Universo más influyentes. Ahora suma, una recopilación más 'Extraterrestre' (Planeta), un libro donde apoya su teoría de que Oumuamua es artificial.

«Probablemente, no estemos solos en el Universo», apunta mientras fija la mirada en la cámara de su ordenador. «Oumuamua es como ese mensaje en una botella que llega al mar, aquí lo mismo, pero en el espacio. Es la representación de una civilización».

En octubre de 2018, Loeb presentó su hipótesis a la revista 'The Astrophysical Journal Letters'. En esta publicación, el astrofísico de Harvard defendió su teoría. «La forma no es normal, se parece a un 'pancake' (tortita), y era al menos 10 veces más reflectante que las rocas de nuestro sistema solar». Además, «salió disparado más rápido de lo normal y no dejó una estela de gases propio de los cometas».

Tras este texto llovieron los titulares: «¡Un científico de Harvard cree en los extraterrestres!», recuerda. «Todos los que han tratado de explicarlo han terminado dando teorías basadas en acontecimientos que nunca hemos visto. Yo me baso en evidencias», afirma. Sin embargo, su línea de investigación se tambaleó hace dos años con la aparición de Borisov, otra roca interestelar. «Su apariencia es la de un cometa, todas sus características apuntan a un origen natural», replica.

¿Estamos solos?

Quizá, como astrofísico, Loeb ha respondido cientos de veces a la pregunta de si estamos solos. Una cuestión que no le disgusta, incluso asegura que le «encanta que me la hagan».

«Las formas de vida que existen sobre la tierra, muy probablemente se han podido reproducir en otros lugares. Aunque, es poco probable que estemos hablando de civilizaciones vivas». Sin embargo, se pone serio y reflexiona sobre el papel de Hollywood. «Si se encontraran estas formas de vida, tanto en términos biológicos como tecnológicos, no se parecerían en nada a eso».

Una de las razones de la publicación de 'Extraterrestre', comenta Loeb, es inspirar a los nuevos científicos a mantener la mente abierta y a tomarse en serio la posibilidad de vida extraterrestre. La cubierta del libro añade al título: «La Humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra». «Hablar de esto es un tema tabú, si no buscamos no encontraremos nada». «A los humanos nos gusta sentirnos especiales y únicos, esto alimenta nuestro ego», apostilla. «El error más atroz que podemos cometer es no tomarnos esta posibilidad lo suficientemente en serio». Ahora cree que sólo queda esperar a otro Oumuamua para averiguar más, pero ¿por qué si hay alguien más allá no han contactado? «¿Te has preguntado que, a lo mejor, no somos tan interesantes?», zanja con una sonrisa.