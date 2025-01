Un detenido por la violenta muerte de una anciana en Toledo

La Policía Nacional de Toledo está investigando la violenta muerte de una anciana de 83 años en el barrio toledano de Santa Bárbara y ha detenido a un hombre por su presunta relación con estos hechos.

El cadáver de la mujer, de origen francés aunque ... llevaba más de una década residiendo en Toledo, fue encontrado por su hijo la tarde del pasado viernes tras volver del trabajo a la vivienda que ambos compartían en la calle De la Fuente de esta barriada. El hijo avisó del suceso a la Policía Local, que trasladó el caso a la Policía Nacional.

El cuerpo de la anciana presentaba golpes en la cabeza y en otras partes del cuerpo y podría llevar varios días sin vida, según fuentes de la investigación, que también confirmaron que en el interior de la vivienda no se hallaron indicios de violencia ni de robo. Además, la puerta no había sido forzada. El hijo de la fallecida fue interrogado por los agentes este fin de semana aunque los investigadores no precisaron si el detenido por este crimen había sido, precisamente, el hijo de la víctima.