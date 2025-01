Sporting | Víctor Campuzano: «Si quieres ser grande tienes que pensar en grande. Hay que ir a por el ascenso»

Víctor Campuzano trasladó el aire fresco de su llegada a su presentación como nuevo jugador del Sporting, sin miedo a manifestar que su objetivo es el ascenso a Primera División. «Vengo convencidísimo. Si quieres ser grande tienes que pensar en grande y ... creo que esa es la mentalidad del Sporting. Hay que ir a por el ascenso», declaró rotundo en la rueda de prensa de su presentación en El Molinón, donde posó con la elástica rojiblanca por primera vez -llevará el número 11- y estuvo acompañado por Javi Rico.

El delantero catalán reconoció la dificultad de las gestiones para su traslado desde el Espanyol, que se resistió hasta el último día a su salida. «Ha sido difícil, ha costado y nos ha llevado tiempo. Ha sido largo, pero era lo que queríamos. Ahora estoy aquí para sumar y ayudar», confirmó, subrayando su objetivo con insistencia: «Desde el primer momento el Sporting me mostró su confianza. Es el mejor sitio para mí y se da la atmósfera ideal para crecer y que el equipo dé ese pasito de subir. El Sporting es un club histórico y tiene que estar cuanto antes en Primera».

Campuzano no quiso hacer muchas referencias al Espanyol, aunque confirmó la existencia de la cláusula del miedo ante posibles enfrentamientos este año. «Tengo esa cláusula y no podré jugar. Siempre se le tiene ganas a cualquier equipo y más a uno al que tengo tanto cariño», declaró el delantero, muy cómodo en sus primeras horas en Gijón. «Tengo que agradecer a toda la gente que no llevo ni veinticuatro horas y me siento como en casa. Tengo las redes sociales colapsadas de mensajes».

Cuando fue preguntado por su competencia con Djurdjevic, máximo goleador de Segunda junto a su excompañero Raúl de Tomás, Campuzano aprovechó para defender que «los dos son grandísimos jugadores», pero, matizó a renglón seguido, «en el Espanyol se me etiquetó de '9' y cualquiera que me conozca sabe que puedo jugar en otros sitios, de segunda punta, en banda, una de mis virtudes es la polivalencia y la idea de jugar con 'Djuka' arriba puede ser muy bonita». Incluso mostró su preferencia por actuar en el enganche.

Al fin de semana, Campuzano miró con ambición, confirmando que su intención, si Gallego quiere, es la de disputar sus primeros minutos como sportinguista el sábado en Las Gaunas. «Tengo una pequeña molestia en la rodilla, pero creo que para el fin de semana estaré perfectamente. Espero para estar el sábado y poder ayudar», explicó el atacante.

El flamante fichaje del Sporting también se refirió a Gallego. «Coincidimos varios años y conseguimos cosas bonitas», recordó, asegurando que «entiendo su idea y he visto muchos partidos del Sporting este año. El buen trato de balón es claro, pero lo que nos va a mantener arriba es la solidez en las dos áreas». En ese sentido, volvió sobre sus pasos para apreciar que «la primera vuelta del Sporting ha sido genial, estamos arriba y el equipo ha demostrado que está para pelear por los puestos de ascenso».

A nivel personal, Campuzano aseguró no tener ídolos y explicó el motivo de la particular celebración de sus goles: «Viene de un tema familiar con mi hermano, que hace dos temporadas se rompió los cruzados en el primer partido de Liga. Los dos somos muy aficionados a la NBA y ha habido jugadores como Lebron James o Kobe que muchas veces han jugado con máscaras y han hecho partidazos. Es una forma de decir que pase lo que pase hay que ponerse la máscara, pelear y hacerlo lo mejor que puedas».

Antes, el delantero catalán había completado su primer entrenamiento con el Sporting en el campo número 5 de Mareo. La sesión discurrió con normalidad, con el jugador adaptándose a su nuevo entorno, bien acogido por sus nuevos compañeros, muy cercano a Manu García y al técnico Toni Clavero, entre otros, y finalizando la jornada con normalidad. El entrenamiento incluso se extendió más de lo habitual y demoró su presentación en El Molinón.