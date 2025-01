Villaverde defiende el valor de su proyecto frente a las críticas del equipo de Granda

LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Jueves, 4 de febrero 2021, 01:31 | Actualizado 09:14h. Comenta Compartir

El catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde asumió ayer en primera persona el error de haber trasladado a su programa electoral párrafos completos extraídos de programas con los que otros catedráticos optaron al rectorado de sus respectivas universidades o de páginas web de otras ... instituciones. «El equipo de trabajo que me ha acompañado durante todo este tiempo ha tenido el encargo de analizar y estudiar distintos programas y actuaciones en distintas universidades españolas y extranjeras porque queríamos buscar soluciones ya ensayadas o propuestas en otros sitios que considerábamos interesantes y relevantes para la Universidad. No obstante, yo pido disculpas porque, efectivamente, una cosa es que uno se inspire en las ideas y en los proyectos de otros y, aunque sea en una pequeña parte, no ha sido correcto trasladar esas ideas de una forma literal. Es una responsabilidad mía, que yo asumo», aseguró en una entrevista en la televisión pública del Principado antes de acudir al campus de El Cristo para continuar con sus encuentros de campaña.

Villaverde, que desde que se conoció el 'corta y pega' ha sido objeto de críticas por una parte de la comunidad académica, especialmente del equipo del actual rector, quiso defenderse destacando «el valor» de las «ideas y proyectos que hemos volcado en un programa especialmente extenso, de más de 230 páginas, con 101 objetivos y más de 500 medidas» y en el que, como aseguró el pasado martes a este periódico, «hay mucho trabajo y muchas ideas propias». Más información El 'corta y pega' sacude la campaña al Rectorado LAURA MAYORDOMO La última hora de las elecciones en la Universidad de Oviedo EL Comercio «Me gustaría que la comunidad universitaria valorase eso», insistió nuevamente ayer antes de reivindicar un cambio en la forma de gestionar la Universidad de Oviedo. Por su parte, el equipo de campaña del rector, Santiago García Granda, quiso llamar la atención en «la importancia» de que una parte del programa del otro candidato a las elecciones del día 12 sea «una copia textual, sin la más mínima adaptación», lo que, a su juicio, «debería desacreditarla como propuesta para la Universidad de Oviedo». En este sentido, añaden, «nos preocupa especialmente que un capítulo completo de propuestas en un campo tan sensible como las TIC y la docencia virtual esté literalmente copiado de programas electorales de candidaturas al rectorado de Universidades tan alejadas en estructura, enfoque y relación con este territorio y esta Universidad, como la UNED o la Complutense». «Lo que se desprende del análisis del programa del profesor Villaverde, como consecuencia de esta copia, es la ausencia de una referencia a la situación de la Universidad de Oviedo, para así formular propuestas que sirvan para resolver los problemas propios de nuestra universidad. Porque no puede haber ningún análisis real de una Universidad periférica, presencial y de más de cuatro siglos de arraigo, cuando las soluciones son traídas de programas electorales pensados para universidades de grandes urbes o que sólo imparten enseñanza a distancia». Noticia Relacionada Tres tipos de copia con al menos 2.600 palabras coincidentes

