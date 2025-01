La última hora de las elecciones en la Universidad de Oviedo

Las elecciones de las que saldrá el próximo rector de la Universidad de Oviedo tendrán un formato excepcional. La pandemia no solo obligaba a varios aplazamientos de una cita que ya tendría que haberse producido el año pasado, sino también a cambiar de que ... el voto llegue a las urnas. Será en formato online el viernes 12 de febrero. La comunidad universitaria elegirá entre dos candidatos: el actual rector, el catedrático de Química Física, Santiago García Granda, y el catedrático de Derecho Constitucional, Ignacio Villaverde. Estas son las fechas claves del calendario electoral: 28 de enero al 10 de febrero: campaña electoral; 11 de febrero: jornada de reflexión; 12 de febrero: votación; 15 de febrero: proclamación provisional de la candidatura electa; 16 y 17 de febrero: reclamaciones frente a la proclamación provisional de la candidatura electa; 18 de febrero: resolución de reclamaciones frente a la proclamación provisional de la candidatura electa, proclamación definitiva de Rector y publicación. Así está siendo la campaña al Rectorado de la Universidad de Oviedo:

12 de febrero 6.956 universitarios con un número PIN para votar y once que lo hicieron por anticipado

Ampliar Santiago García Granda tuvo una reunión del G-9 de universidades por la tarde. A la derecha, Ignacio Villaverde, en su despacho, con un atuendo más de sport que estos días. josé vallina

Los candidatos, que ayer retomaron su actividad habitual tras catorce días de campaña, afrontan la jornada electoral «con ilusión» y «esperanza». Más información, aquí.

11 de febrero García Granda y Villaverde acentúan sus diferencias en el final de campaña

Ampliar García Granda e Ignacio Villaverde, en el debate celebrado en La Lupa JUAN CARLOS TUERO

Los candidatos elevan el tono de sus discrepancias, en el debate de EL COMERCIO, en cuestiones clave como la financiación y la tecnología. De cierta sintonía inicial a la confrontación final. El cara a cara de los dos candidatos a rector de la Universidad de Oviedo que se libró ayer en EL COMERCIO y Canal 10 fue creciendo en intensidad al tiempo que el catedrático de Química-Física Santiago García Granda, que aspira a continuar cuatro años más en el cargo, y el catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde, que confía en desplazarle al frente de la institución académica asturiana, remarcaban sus diferentes puntos de vista sobre lo hecho y lo que aún queda por hacer. Un enfrentamiento dialéctico que al final se extendió media hora más de lo previsto. Más información, aquí.

10 de febrero El debate decisivo, hoy en ELCOMERCIO y Canal 10

Los candidatos a regir la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda e Ignacio Villaverde, confrontarán sus proyectos en directo, a partir de las 22.10 horas, a preguntas de Juan Neira. Aquí podrá seguir el debate.

10 de febrero «Bajaremos tasas, sobre todo de segunda y tercera matrícula»

Santiago García Granda. Rector: «Se ha más que duplicado la plantilla de profesores ayudantes doctores y ahora no hay más de cincuenta o sesenta asociados precarios». Más información, aquí

10 de febrero «Debemos ganar terreno con un esfuerzo en tecnología»

Ignacio Villaverde: candidato al Rectorado. «Tenemos que cambiar la estructura presupuestaria, descentralizarla y reforzar la financiación de los centros». Más información, aquí.

10 de febrero «Confrontación de ideas desde el respeto»

Ampliar Ada Junquera, Isabel Alonso, Hilario López y Pedro Alonso vieron el debate desde la hemeroteca de EL COMERCIO. Juan carlos tuero

Profesores y estudiantes de los equipos de Granda y Villaverde vieron reforzadas las ideas de sus candidatos a rector durante el debate. Más información, aquí.

El 29% de la comunidad universitaria ha pedido votar en las elecciones del viernes

Según los datos de inscripción previa, la participación aumentará con respecto a 2016 y 2012 en los cuatro grupos con derecho a voto. Más información.

9 de febrero «Le dedica todo el tiempo del mundo a su trabajo y a la institución»

Ampliar Santiago García Granda, asomado a una ventana del Edificio Histórico. Pablo Lorenzana

Varios colegas y un exalumno de Santiago García Granda coinciden: «Siempre está abierto a ayudar a las personas». Más información.

«Si le eligen, la Universidad tendrá al frente a una persona muy capaz»

Ampliar Ignacio Villaverde, en su despacho. Mario Rojas

Los compañeros de carrera de Ignacio Villaverde reconocen que era «el mejor, con diferencia» de su promoción, la de 1983-88. Más información.

8 de febrero Un programa de compromiso e ilusión para el futuro de Uniovi

El actual rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, presenta su programa electoral y desgrana su visión de la institución académica en este artículo.

Una Universidad para nuevos retos

«La Universidad asturiana debe ser la cabeza tractora de la transformación que necesita Asturias». Es la premisa que defiende Ignacio Villaverde, que presenta sus propuestas para ser elegido rector de la Universidad de Oviedo en este artículo.

7 de febrero Acabar con la precariedad, principal demanda de los jóvenes investigadores

La pandemia ha dejado claro que la investigación es un pilar fundamental no solo para el avance de la ciencia sino para favorecer una estructura económica más resistente, basada en la explotación del conocimiento. La Universidad de Oviedo cuenta con una cantera de jóvenes investigadores dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, pero necesitan que haya cambios. Uno de ellos, acabar con la precariedad. Más información.

6 de febrero El constitucionalista elegante y con alma de roquero

A Ignacio Villaverde le habría gustado estudiar Filosofía y dedicarse a escribir grandes tratados de Filosofía y Metafísica. Pero una conversación con la que era su profesora en el Instituto Jovellanos, Carmen Martino, le sirvió de baño de realidad. «A ver, Nachín, de filósofo no vive nadie ¿no te das cuenta?». Periodismo fue su segunda opción. Pero para aquel chaval de orígenes humildes nacido en el barrio gijonés de El Llano en 1965, el primero de los tres hijos de Ester y Antonio, un policía gallego que se sacaba un sobresueldo vendiendo enciclopedias Salvat y cera Alex, lo de estudiar una carrera universitaria fuera de Asturias era un sueño irrealizable. Fue así como acabó matriculándose en Derecho, sin vocación, pero dejando clara su brillantez académica desde el principio. Se licenció en 1988 con una nota media de sobresaliente y se doctoró cinco años después con matrícula de honor. Más información.

Un científico tímido e inasequible al desaliento

Arrastra desde la infancia un carácter retraído que, lo sabe y asume, en ocasiones «puede interpretarse como que es difícil la comunicación conmigo». Los tímidos, se justifica, «somos así». Santiago García Granda (Verdicio, 1955), fue un niño «buenín y calladín» al que siempre le gustó más escuchar que hablar. Escuchar las tertulias de los mayores, a sus maestros -«bueno, maestras, porque todas fueron mujeres»-, al cura y a sus tías hablando de novios durante la esfoyaza del maíz. De todo iba absorbiendo «como una esponja» aquel crío espabilado y de naturaleza curiosa que, con cinco años era capaz de repetir, palabra por palabra, el largo y complicado cuento que acababan de contarles en la escuela. «Siempre tuve muy buena memoria fotográfica, aunque ya no tengo las capacidades que tenía», bromea. Más información.

5 de febrero «Ya es hora de que haya una rectora»

Habían sido convocados por la Coordinadora Asturiana de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (Codopa) para hablar de eso, de cooperación, pero también de solidaridad y de educación para la ciudadanía global. Tan cerrado estaba el ámbito del debate que más que confrontación lo que hubo entre los dos candidatos al Rectorado de la Universidad de Oviedo en el encuentro telemático en el que participaron con un buen número de representantes de ONG asturianas -varios de ellos profesores universitarios- fue sintonía. Ya lo advertía el catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde al tomar la palabra, después de que el azar de una moneda decidiera quién empezaba: «Creo que vamos a coincidir en todo porque compartimos el propósito, ánimo y convencimiento de que la Universidad es el instrumento más eficaz de distribución de la riqueza humana, social y también económica». Más información.

4 de febrero Villaverde defiende el valor de su proyecto frente a las críticas del equipo de Granda

El catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde asumió ayer en primera persona el error de haber trasladado a su programa electoral párrafos completos extraídos de programas con los que otros catedráticos optaron al rectorado de sus respectivas universidades o de páginas web de otras instituciones. «El equipo de trabajo que me ha acompañado durante todo este tiempo ha tenido el encargo de analizar y estudiar distintos programas y actuaciones en distintas universidades españolas y extranjeras porque queríamos buscar soluciones ya ensayadas o propuestas en otros sitios que considerábamos interesantes y relevantes para la Universidad. No obstante, yo pido disculpas porque, efectivamente, una cosa es que uno se inspire en las ideas y en los proyectos de otros y, aunque sea en una pequeña parte, no ha sido correcto trasladar esas ideas de una forma literal. Es una responsabilidad mía, que yo asumo», aseguró en una entrevista en la televisión pública del Principado antes de acudir al campus de El Cristo para continuar con sus encuentros de campaña. Más información.

3 de febrero Solo el 12% del alumnado ha cumplido el trámite previo para poder votar en las elecciones al Rectorado

Un teléfono móvil y el correo corporativo de la Universidad de Oviedo. Es todo lo que se necesita para poder ejercer el derecho al voto en las elecciones del próximo viernes 12 de febrero. Pero antes de optar por alguno de los dos candidatos (o por el voto en blanco) los profesores e investigadores, alumnado y personal de administración y servicios –de un censo de 23.992 personas– con intención de voto deben cumplir el paso previo de autenticar el teléfono móvil porque a él se les enviará el día antes de las elecciones un número PIN que, junto con el código de usuario que les llegará al correo electrónico, deberán introducir para poder votar. Hay de plazo hasta las doce de la noche del próximo lunes para cumplir con este trámite. De momento, el 21% de la comunidad universitaria ya lo ha hecho. Sobre todo, el sector de los profesores doctores con vinculación permanente cuyo voto, además, tiene un mayor peso (un 55%). Si en las elecciones de 2016 votaron el 88%, hasta ayer ya habían realizado la validación de su móvil el 85%. Más información.

El 'corta y pega' sacude la campaña al Rectorado

Ignacio Villaverde reconoce que incluyó ideas de diversos programas universitarios en el suyo: «Nos hemos inspirado en los mejores». La detección de contenidos de otros candidatos, incluidos de la propia Universidad, tensa la carrera electoral con duras críticas. Más información.

El presidente del Principado recibe a los dos candidatos

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se reunió ayer con los dos candidatos que aspiran al rectorado de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda e Ignacio Villaverde. En las entrevistas abordaron cuestiones relativas al presente y futuro de la institución académica, sin obviar la situación actual de la región por la pandemia. Más información.

2 de febrero Villaverde admite haber hecho un 'corta y pega' en «una parte muy específica» de su programa

Ampliar Arriba, imagen de una parte del programa de Victoria Marrero, candidata a rectora de la UNED en 2018; abajo, imagen del programa de Ignacio Villaverde, candidato a rector de la Universidad de Oviedo.

«Sí, claro que hemos utilizado las ideas de otros. Lo he dicho en varias reuniones, no pretendo ir de original. Un programa electoral es un compromiso sobre buenas ideas, no sobre ocurrencias de un candidato». El catedrático de Derecho Constitucional y aspirante al Rectorado de la Universidad de OviedoIgnacio Villaverde admite que el programa con el que se presenta a las elecciones del próximo 12 de febrero, un documento de 240 páginas, un centenar de objetivos y más de 500 medidas es, en parte, fruto de un «análisis» de otros programas electorales. De propuestas de catedráticos como Carlos Andradas, que optó al Rectorado de la Universidad Complutense en 2019, de Victoria Marrero, que hizo lo propio en 2018 en las elecciones de la UNED, o de María Antonia García-Benau, que intentó ser rectora de la Universidad de Valencia ese mismo año. Más información.

2 de febrero García Granda: «Aspiramos a una suficiencia financiera»

Vídeo.

Santiago García Granda se fija como objetivo la gratuidad plena de las matrículas y promoverá una nueva ley del Consejo Social que elimine la intervención previa. Respecto al personal, el actual rector de la Universidad de Oviedo, anuncia: «Implementaremos herramientas que faciliten el teletrabajo y la conciliación. Estableceremos criterios de homologación retributiva en la negociación de la relación de puestos de trabajo y trabajaremos para que el complemento de promoción retributiva alcance al 100% del PAS laboral en un máximo de cuatro años». Más información.

2 de febrero Villaverde: «Hay que aprender a gastar mejor»

Vídeo.

Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional, se marca como prioridades implantar la contabilidad analítica y mejorar la financiación de centros, departamentos e institutos universitarios. Además, se compromete a favorecer al personal docente e investigador con «carreras académicas y profesionales creíbles, sin trampas ni raíces cúbicas y con horizontes temporales racionales» y a convertir al estudiantado en «una parte esencial del sistema». Más información.

30 de enero Los candidatos a rector, igualados en apoyos

Ampliar Santiago García Granda. El catedrático de Química-Física opta a su segundo mandato. Ignacio Villaverde. El catedrático de Derecho Constitucional aspira a hacerse con el rectorado. PABLO LORENZANA

Los dos candidatos afrontan con equilibrio de respaldos unos comicios en formato 'online', lo que aumenta la incertidumbre sobre el resultado. El escenario está completamente abierto, en un complejo equilibrio de fuerzas que cualquier elemento puede hacer decantar hacia uno u otro lado. Las elecciones al rectorado de febrero 2021 -que tenían que haberse celebrado en abril de 2020- están llenas de incógnitas por despejar. Y que tanto la campaña como, sobre todo, las votaciones vayan a ser telemáticas no hace más que incrementar la incertidumbre entre la comunidad académica. Si todos los procesos electorales en la Universidad de Oviedo son reñidos, estos lo serán si cabe aún más. Salvo el entorno de los propios candidatos, nadie da por segura la victoria de uno u otro. Santiago García Granda e Ignacio Villaverde tienen, a decir de muchos, las mismas posibilidades. Lee aquí cómo se va desarrollando la carrera electoral de ambos candidatos.

29 de enero Los dos candidatos a rector, a examen

Ampliar Santiago García Granda. El catedrático de Química-Física opta a su segundo mandato. Ignacio Villaverde. El catedrático de Derecho Constitucional aspira a hacerse con el rectorado. PABLO LORENZANA / MARIO ROJAS

Santiago García Granda e Ignacio Villaverde marcan sus prioridades en diez temas clave para los próximos cuatro años de la institución académica asturiana. Sus puntos programáticos se vertebran en pilares fundamentales para ambos como son la revisión y la oferta de titulaciones, el presupuesto de la institución y su modernización, los planes para los diferentes campus y para el personal docente e investigador, proyectos para el alumnado, el uso del asturiano en la Universidad o la transferencia del conocimiento. Lee aquí las respuestas a diez cuestiones clave para el futuro de la institución de ambos candidatos

28 de enero Entrevista a García Granda: «La financiación del Principado debería incrementarse en 20 millones al año»

Ampliar Santiago García Granda, en el edificio histórico de la Universidad. PABLO LORENZANA

Comienza la campaña. Santiago García Granda responde a EL COMERCIO y avance lo que serán sus objetivos en los próximos cuatros años, de resular reelegido. Dice que se presenta a las elecciones del próximo 12 de febrero con la misma ilusión que lo hizo hace cuatro años y la satisfacción del deber cumplido. Lee la entrevista completa al catedrático de Química-Física.

28 de enero Comienza la campaña: los candidatos hacen públicos sus programas electorales

El catedrático de Química Física Santiago García Granda ha escogido el lema: 'Nuevos retos con la misma ilusión'. Propone dar más facilidades para seguir en la Universidad: quiere revisar el régimen de permanencia y bajar de 90 a 60 el número de créditos que se exige tener aprobados para pasar a cuarto curso.

Consulta su programa completo:

El catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde ha escogido el lema 'Queremos Universidad'. Aboga por reducir la burocracia y plantea medidas que van desde profesionalizar la gestión a implantar la administración electrónica.

Consulta su programa completo:

27 de enero Entrevista a Villaverde: «El 12 de febrero elegimos un modelo de universidad»

Ampliar Ignacio Villaverde posa para EL COMERCIO en Oviedo. MARIO ROJAS

El mismo día que presentaba su campaña, Ignacio Villaverde atendía a EL COMERCIO y hablaba de la confianza en sus posibilidades al frente de «un proyecto de cambio» para la Universidad. Lee la entrevista completa con el catedrático de Derecho Constitucional aquí.

27 de enero Ignacio Villaverde presenta su campaña

El catedrático en Derecho Constitucional Ignacio Villaverde (Gijón, 1965) presentaba su campaña en la carrera electoral por el rectorado de la Universidad de Oviedo poniendo el ojo tanto en los alumnos como con los profesionales de la institución. El candidato ha indicado que, ante la actual situación de pandemia, «tanto la sociedad como la Universidad necesitan pasar página cuanto antes y comenzar de nuevo». Lee aquí la información completa de su presentación.

27 de enero Santiago García Granda presenta su campaña

«Espero que lo que este equipo ha hecho se reconozca». El catedrático de Química-Física Santiago García Granda (Verdicio, 1955) confía en que el bagaje de estos cuatro años al frente del rectorado de la Universidad de Oviedo y el compromiso de seguir trabajando en la línea de mejorar las condiciones de los estudiantes, del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios basten para garantizarle la victoria en los comicios del próximo 12 de febrero. La ilusión, dice, está intacta. Lee aquí la información completa de su presentación.

Ampliar Biblioteca del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. pablo lorenzana

27 de enero Lo que piden las facultades a los candidatos a rector

El listado de reivindicaciones de las facultades y escuelas de la Universidad de Oviedo al rector que salga de las elecciones del próximo 12 de febrero es amplio y diverso. Las demandas de decanos y directores de escuelas en el terreno docente se centran sobre todo en la oferta de másteres y dobles grados, más personal y mejorar las infraestructuras. Lee aquí las peticiones.