Si te gusta entrenar en casa, no te pierdas estos bancos de musculación

La variedad de bancos de musculación plegables y ajustables permite realizar diferentes ejercicios en casa. Estos equipos cuentan con características que permiten trabajar grupos musculares como pecho, espalda, piernas y abdominales en una sola estructura compacta.

La mayoría de estos bancos incluyen varias posiciones de respaldo y soportes para piernas o bandas de resistencia, ampliando el rango de ejercicios posibles.

BANCO MULTIFUNCIÓN DE T-LOVENDO.ES

Con estructura de acero reforzado, el banco de musculación T-LOVENDO.ES ofrece respaldo ajustable en nueve posiciones, asiento y soporte de piernas regulables y base antideslizante. El acolchado de alta densidad y el tapizado transpirable proporcionan comodidad. Su diseño plegable facilita el almacenamiento, manteniendo la estabilidad y robustez necesarias para entrenamientos exigentes en cualquier espacio.

BANCO DE MUSCULACIÓN MULTIFUNCIÓN MOBICLINIC

Gracias a su estructura regulable, el banco de musculación Mobiclinic FlexFit permite ajustar respaldo y asiento en varias posiciones, ofreciendo máxima versatilidad. El diseño plegable y la base antideslizante aportan estabilidad y facilidad de almacenamiento. El acolchado de espuma resistente al agua y la piel sintética garantizan comodidad durante el entrenamiento, soportando hasta 200 kg de peso.

BANCO DE PESAS AJUSTABLE PASYOU

Diseñado con siete posiciones de respaldo, el banco ajustable PASYOU permite entrenamientos variados en casa o gimnasio. Su estructura de acero soporta hasta 230 kg y el diseño plegable ahorra un 80% de espacio. El respaldo y asiento acolchados, junto a la base antideslizante, proporcionan comodidad y estabilidad durante cada sesión de ejercicio, adaptándose a diferentes usuarios.

BANCO DE MUSCULACIÓN PLEGABLE YOLEO

El banco de pesas YOLEO cuenta con una estructura de acero comercial robusta y un diseño plegable. Tiene nueve posiciones ajustables, respaldo y asiento ergonómicos con acolchado de espuma densa. Su capacidad de soporte es de hasta 300 kg, lo que permite realizar entrenamientos variados en casa. Su formato compacto y materiales duraderos lo hacen adecuado para diferentes rutinas.

BANCO DE MUSCULACIÓN AJUSTABLE JOROTO

El banco de pesas ajustable JOROTO está construido con acero reforzado y soporta hasta 350 kg. Tiene siete posiciones ajustables para el respaldo, lo que permite una variedad de ejercicios. La almohadilla de múltiples capas proporciona comodidad, y su diseño plegable facilita el almacenamiento. Incluye una silla romana y bandas de resistencia.

BANCO MULTIFUNCIONAL DE NOVONOVA

Con estructura de acero resistente, el banco de musculación Novonova combina respaldo ajustable, soporte para barra y brazos de mariposa. Su diseño ergonómico y acolchado grueso proporcionan estabilidad y comodidad durante el entrenamiento. El formato plegable y los soportes para discos facilitan el almacenamiento y organización, permitiendo ejercicios variados en un espacio compacto sin renunciar a la robustez.

BANCO DE PESAS PLEGABLE DASCK

Con estructura de acero reforzado, el banco plegable DASCK incorpora respaldo con siete posiciones ajustables y soporte antideslizante para los pies. Su diseño compacto ahorra espacio y soporta hasta 250 kg. El acolchado ergonómico y la tapicería en PU deportivo proporcionan comodidad durante el entrenamiento, facilitando rutinas variadas en casa con estabilidad y resistencia profesional.

BANCO DE MUSCULACIÓN PLEGABLE CITYSPORTS

Gracias a su estructura de acero aleado, el banco de musculación CITYSPORTS presenta siete posiciones ajustables y dos correas de entrenamiento incluidas. El cojín de espuma viscoelástica proporciona soporte durante las rutinas, mientras que su formato plegable facilita el almacenamiento en espacios pequeños. El diseño compacto y la base antideslizante aseguran estabilidad y comodidad en cada ejercicio.

BANCO DE MUSCULACIÓN PLEGABLE XADMAX

El banco de musculación Xadmax tiene una estructura metálica robusta y un diseño plegable que facilita su almacenamiento. Soporta hasta 360 kg y presenta acolchado de alta densidad para mayor comodidad durante el entrenamiento. Su formato compacto y materiales resistentes ofrecen estabilidad y durabilidad, garantizando un uso prolongado.

BANCO PLEGABLE MULTIFUNCIÓN JUPPLIES

Con estructura compacta y diseño plegable, el banco de musculación JUPPLIES incorpora respaldo ajustable en siete niveles y dos bandas de resistencia integradas. Su armazón de acero soporta hasta 250 kg, ofreciendo estabilidad y seguridad. El asiento ergonómico, acolchado y fácil de limpiar, junto a las bases antideslizantes, garantizan comodidad y firmeza durante cualquier rutina de entrenamiento.

