Pequeño, sencillo y eficaz: mejora tu rendimiento con uno de estos troncos propioceptivos

La madera natural, cuidadosamente trabajada, es el material ideal para mejorar la fuerza y el control del suelo pélvico con métodos respetuosos y efectivos. Los troncos propioceptivos ofrecen una experiencia sensorial única, permitiendo que cada ejercicio aporte beneficios físicos y una mayor conciencia corporal. Estas herramientas son utilizadas en rutinas personales y en consultas de fisioterapia y rehabilitación.

Estos troncos están diseñados para abordar desde la debilidad muscular tras el embarazo hasta molestias derivadas de malas posturas o la falta de actividad física. Su uso regular ayuda a reforzar el abdomen, mejorar la postura y prevenir disfunciones comunes relacionadas con el suelo pélvico. La versatilidad de estos productos permite integrarlos en sesiones de pilates, yoga o ejercicios hipopresivos, adaptándose a distintas necesidades y niveles de experiencia.

TRONCO PROPIOCEPTIVO ARTESANAL DE TWR ONLY WOOD

Diseñado artesanalmente en Zaragoza, este tronco propioceptivo de TWR ONLY WOOD destaca por su fabricación íntegra en madera de pino sin tratamientos químicos ni barnices. Su formato de 49,5 x 17 x 7,5 cm, torneado en una sola pieza, garantiza resistencia y un tacto natural que resulta agradable durante el uso.

TRONCO PROPIOCEPTIVO CON ACCESORIOS DE LILAINDIA

Gracias a la inclusión de accesorios prácticos, el kit de Lilaindia ofrece una experiencia completa para quienes buscan fortalecer el suelo pélvico. Su tronco de madera de pino, pulido y sin astillas, se acompaña de una banda elástica, funda de tela y manual de ejercicios, facilitando el entrenamiento en cualquier lugar.

TRONCO PROPIOCEPTIVO DE MADERA SHELTTER

Con un formato robusto de 50 x 16,5 x 7,5 cm, este tronco propioceptivo de Sheltter combina madera natural sin tratamientos químicos y accesorios útiles para entrenamientos variados. El set incluye cuatro bandas elásticas de diferentes resistencias, una bolsa de transporte y elementos para el cuidado del producto, lo que facilita su uso y mantenimiento en cualquier entorno.

GENÉRICO TRONCO PROPIOCEPTIVO ARTESANAL (JUGUETE)

Fabricado artesanalmente en España, este tronco propioceptivo de madera de pino destaca por su acabado natural y dimensiones de 50 x 16 x 7,5 cm. La madera sin barniz proporciona un contacto agradable y seguro, favoreciendo la estabilidad durante los ejercicios. Su peso ligero facilita el transporte y el almacenamiento diario.

GENÉRICO DISPOSITIVO PROPIOCEPTIVO CON FUNDA

Con madera de pino español sin tratar, este tronco propioceptivo destaca por su fabricación artesanal y dimensiones generosas. La superficie natural, libre de barnices, proporciona un contacto agradable y seguro, evitando resbalones durante los ejercicios de suelo pélvico, yoga o pilates. Incluye una funda de loneta negra hecha a mano, que facilita el transporte y protege el producto.