¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Orden en el baño

Despídete del desorden en la ducha con la estantería baño UUlioyer: resistente, práctica y sin taladro

La estantería baño UUlioyer ofrece una solución práctica y resistente para mantener el baño ordenado, combinando instalación sin taladro, alta capacidad de carga y materiales duraderos que soportan la humedad y el uso diario.

Redacción De Tiendas

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:23

La organización y el aprovechamiento del espacio en el baño pueden marcar la diferencia en la rutina diaria. El conjunto estantería baño UUlioyer destaca por su diseño funcional y resistente, diseñado para facilitar el orden en el baño. Su formato de 4 piezas incluye dos estantes principales, una jabonera y un portacepillos de dientes, lo que permite distribuir los productos de higiene de manera eficiente y accesible. Una de sus características más valoradas es la instalación sin taladro: el sistema adhesivo evita dañar los azulejos y facilita el montaje en superficies lisas como vidrio, mármol o cerámica.

Fabricada en acero con acabado de pintura electrostática, esta estantería garantiza una alta resistencia al agua y al óxido, incluso en entornos húmedos y expuestos al vapor. El diseño hueco en la base de las cestas favorece el drenaje, evitando acumulaciones de agua y prolongando la vida útil del producto.

A diferencia de otros organizadores de baño convencionales, la estantería baño UUlioyer aporta versatilidad: puede utilizarse también en la cocina o el lavadero, adaptándose a distintas necesidades de almacenamiento. Su facilidad de limpieza—basta con pasar un paño seco—y la garantía de un año ofrecida por el fabricante refuerzan su utilidad, con características que facilitan su mantenimiento y durabilidad. Este producto está diseñado para adaptarse a las necesidades de almacenamiento en el mercado español.

ESTANTERÍA DE BAÑO UULIOYER SIN TALADRO NEGRA 4 PIEZAS

