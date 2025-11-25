El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Decoración

Estos estantes de pared son perfectos porque organizan y decoran

Las estanterías de pared modernas optimizan el espacio vertical y aportan diseño a cualquier ambiente. Estos muebles ayudan a mantener el orden y se adaptan a salones, dormitorios, baños u oficinas, así como a espacios grandes o pequeños.

Redacción De Tiendas

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:27

Aprovechar cada centímetro disponible se ha vuelto fundamental en hogares y oficinas, especialmente cuando el espacio es limitado. Las estanterías de pared son una opción para organizar espacios reducidos, permitiendo almacenar libros, objetos decorativos o artículos de uso diario sin restar superficie al suelo. Su variedad de formatos, desde modelos esquineros hasta baldas flotantes o conjuntos de varios niveles, se adaptan a diferentes ambientes y necesidades.

En este artículo se describen diferentes opciones de organización y diseño, cubriendo desde soluciones compactas hasta opciones de mayor capacidad, pensadas para integrarse en la vida diaria con practicidad.

ESTANTERÍA ESQUINERA DE PARED VASAGLE

Con un diseño en zigzag y estantes curvos en blanco, esta estantería esquinera de pared VASAGLE de cinco niveles está fabricada con materiales resistentes y soporta hasta 6 kg por balda. Permite aprovechar el espacio vertical sin ocupar superficie en el suelo. Incluye un sistema de montaje sencillo, instrucciones claras y presenta un acabado minimalista.

ESTANTE FLOTANTE DE MADERA LOLAHOME

Con líneas rectas y acabado en madera natural, este estante flotante LOLAhome de MDF destaca por su estructura resistente y soporte metálico oculto. Soporta hasta 10 kg y su superficie es fácil de limpiar, además de ser resistente a la humedad y rayaduras. La instalación resulta sencilla gracias al sistema de fijación invisible que mantiene un aspecto minimalista elegante.

ESTANTERÍA DE PARED PIPISHELL DE MADERA

Presenta tres baldas de madera de paulownia con soportes metálicos, lo que garantiza resistencia y ligereza en un formato compacto. Su diseño permite instalar los estantes en distintas orientaciones y tamaños, aportando versatilidad decorativa. La superficie es resistente a la humedad y fácil de limpiar, mientras que el montaje resulta sencillo gracias a los componentes incluidos.

BALDAS FLOTANTES BLANCAS DE LOLAHOME

Este set de dos baldas flotantes LOLAhome de 80x23 cm incluye un sistema de fijación invisible que garantiza una instalación sencilla y segura. La superficie laminada es resistente a la humedad y a las rayaduras, soporta hasta 10 kg y es fácil de limpiar.

ESTANTES AUTOADHESIVOS DE QIXORA PARA PARED

Fabricados en acrílico blanco, estos estantes autoadhesivos de Qixora ofrecen un diseño minimalista y resistente a la humedad. Su sistema permite instalarlos sin taladrar, adaptándose a diferentes superficies y soportando hasta 3,5 kg cada uno. Las esquinas redondeadas y el orificio para cables aportan seguridad y funcionalidad en un formato compacto y fácil de limpiar.

ESTANTERÍA ESQUINERA DE CREACLOUD

Aprovechando cada rincón, la estantería de esquina de 5 niveles Creacloud tiene una estructura compacta de 20x20 cm y un diseño moderno en blanco. Esta estantería ahorra espacio y es adecuada para cualquier dormitorio, baño o sala de estar. Su montaje es sencillo y puede soportar hasta 6 kg por estante, proporcionando almacenamiento eficiente y funcionando como un elemento decorativo.

ESTANTES FLOTANTES BONTEC PARA PARED

Fabricados en MDF robusto, estos estantes flotantes BONTEC de 40 cm de ancho presentan un diseño minimalista en negro con soporte metálico oculto que aporta estabilidad y un acabado moderno. Cada balda soporta hasta 10 kg. Están diseñados para instalarse en pared y permiten organizar objetos en diferentes espacios.

ESTANTERÍA DE PARED AJUSTABLE SUMGAR

Con estructura de madera de pino maciza, esta estantería flotante SUMGAR de tres niveles ofrece baldas ajustables sin necesidad de herramientas. El diseño permite personalizar la disposición, aportando amplitud y orden visual. Su montaje sencillo y la robustez del material garantizan durabilidad, mientras que el acabado moderno negro y madera realza cualquier pared con un toque elegante y funcional.

ESTANTE FLOTANTE CON CAJONES DE SONGMICS

Con tres cajones integrados, este estante flotante de pared SONGMICS proporciona almacenamiento oculto y una superficie para exhibir objetos decorativos. Fabricado en tablero de aglomerado robusto, soporta hasta 15 kg y presenta un diseño moderno en blanco. La instalación es sencilla y los topes de seguridad en los cajones aportan tranquilidad y funcionalidad en cualquier estancia.

JUEGO DE ESTANTES FLOTANTES VASAGLE

Con una estructura de tablero aglomerado y soportes de acero negro mate, este juego de estantes flotantes VASAGLE tiene un diseño rústico y una estructura robusta. Incluye tres baldas de diferentes tamaños, cada una capaz de soportar hasta 10 kg. El sistema de montaje tiene dos posiciones, lo que ofrece flexibilidad para adaptarse a tus necesidades.

