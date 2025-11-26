El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Electrodomésticos

Estas planchas y sandwicheras te salvarán de más de un apuro en la cocina

Descubre cómo las sandwicheras modernas permiten preparar desde paninis hasta gofres en minutos, pero no todas ofrecen la misma versatilidad ni facilidad de limpieza en el día a día.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:42

La sandwichera es un electrodoméstico versátil y práctico que se utiliza principalmente para preparar sándwiches, pero su funcionalidad va mucho más allá. Este aparato permite calentar pan y cocinar una variedad de alimentos, incluyendo carnes, verduras, gofres y crepes, dependiendo del diseño y los accesorios incluidos. Los modelos actuales suelen incorporar placas antiadherentes, lo que evita que los alimentos se peguen y simplifica la limpieza posterior. Además, existen sandwicheras con superficies amplias y apertura total, lo que permite cocinar varios alimentos simultáneamente, así como modelos compactos que facilitan el almacenamiento en la cocina.

Newsletter

GRILL ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN UFESA

Comprar en Amazon

Con una potencia de 2000W, el grill eléctrico Ufesa Jaya ofrece placas antiadherentes de gran tamaño y apertura total a 180º. Su regulador de temperatura permite adaptar el calor a cada alimento, mientras que el diseño compacto facilita el almacenamiento. El asa de toque frío y el indicador LED completan una experiencia cómoda y eficiente en la cocina doméstica.

PARRILLA ELÉCTRICA CON DISEÑO BLANCO DE CECOTEC

Comprar en Amazon

Con un diseño blanco elegante y asa de madera, la parrilla eléctrica Cecotec Rock'Ngrill 1300 Wood W destaca por su potencia de 1300W y revestimiento RockStone, que facilita la limpieza y evita que los alimentos se peguen. La placa superior flotante ajustable añade versatilidad, mientras la base antideslizante y el indicador luminoso aportan seguridad y control visual en todo momento.

PARRILLA ELÉCTRICA DE CECOTEC CON REVESTIMIENTO CERÁMICO

Comprar en Amazon

La parrilla eléctrica Cecotec Rock’nGrill 2000 Stone Ceramic ofrece 2000 W de potencia para una cocción rápida y uniforme. Su apertura de 180º facilita el acceso a los alimentos, y su superficie mixta de grill y plancha, con revestimiento cerámico antiadherente, permite cocinar carnes y verduras fácilmente. Incluye un sistema de recogida de grasas para una cocina más limpia.

SANDWICHERA GRILL COMPACTA DE TRISTAR

Comprar en Amazon

La sandwichera Tristar SA-3050 tiene un diseño compacto con acabado en blanco. Incorpora placas de parrilla con recubrimiento antiadherente para facilitar la limpieza y evitar que los alimentos se peguen. Cuenta con una potencia de 750 W y un cierre de seguridad. Además, incluye un compartimento para cable para mantener la cocina ordenada.

PLANCHA GRILL COMPACTA DE TRISTAR

Comprar en Amazon

Con estructura compacta y tapa de acero inoxidable, la plancha grill Tristar GR2846 ofrece un recubrimiento antiadherente que facilita la limpieza y evita que los alimentos se peguen. Su potencia de 700 W permite un calentamiento rápido, mientras que la posibilidad de almacenamiento tanto horizontal como vertical ahorra espacio en la cocina doméstica de manera eficiente.

PARRILLA MULTIFUNCIÓN DE TEFAL

Comprar en Amazon

Con un diseño robusto en acero inoxidable, el grill Tefal GC241D combina placas antiadherentes y una potencia de 2000 W para un calentamiento rápido y uniforme. La bandeja recoge jugos extraíble facilita la limpieza, mientras el almacenamiento vertical ahorra espacio. Esta parrilla multifunción permite preparar paninis, carnes y verduras de manera cómoda y eficiente en casa.

SANDWICHERA COMPACTA DE AIGOSTAR

Comprar en Amazon

Gracias a su estructura de acero y acabado en negro, la sandwichera Aigostar Lamo ofrece placas triangulares con recubrimiento antiadherente y 800W de potencia. El sistema de indicadores LED y el asa de tacto frío facilitan un manejo seguro, mientras el almacenamiento vertical y materiales libres de BPA aportan comodidad y durabilidad en la cocina doméstica.

SANDWICHERA DE RUSSELL HOBBS

Comprar en Amazon

Con diseño multifunción, la sandwichera Russell Hobbs Fiesta 3 en 1 incorpora placas intercambiables para gofres, grill y tostadas. Las placas antiadherentes extraíbles facilitan la limpieza, incluso en lavavajillas. Su potencia de 750 W y almacenamiento vertical permiten un uso eficiente en cocinas pequeñas, aportando versatilidad y comodidad en un solo aparato compacto.

SANDWICHERA COMPACTA DE MY WAVE

Comprar en Amazon

Con un diseño compacto y acabado retro, la sandwichera eléctrica MY WAVE de 750W incorpora placas antiadherentes y apertura de 90º para un acceso sencillo. El asa de tacto frío proporciona seguridad durante el uso, mientras el piloto luminoso facilita el control del funcionamiento. Sus dimensiones de 22,5 x 14 cm la hacen práctica y manejable en cualquier cocina.

SANDWICHERA ELÉCTRICA YASHE COMPACTA

Comprar en Amazon

Con diseño compacto y estructura ligera, la sandwichera YASHE de 750W incorpora placas antiadherentes que facilitan la limpieza. El control automático de temperatura y los indicadores LED están incluidos, lo que permite un uso más cómodo. Además, cuenta con almacenamiento vertical y asa de tacto frío, lo que facilita la preparación rápida y sencilla de comidas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  4. 4 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  8. 8

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  9. 9

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  10. 10

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Estas planchas y sandwicheras te salvarán de más de un apuro en la cocina

Estas planchas y sandwicheras te salvarán de más de un apuro en la cocina