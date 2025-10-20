El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Este armario de 2 puertas correderas es una solución muy práctica para optimizar el espacio en dormitorios

Este armario de Habitdesign combina funcionalidad y diseño contemporáneo para ofrecer una solución eficiente de almacenaje en espacios reducidos sin renunciar a la estética ni a la comodidad de uso diario.

Redacción De Tiendas

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:24

El Habitdesign Armario 2 Puertas Correderas, Modelo Elliot destaca como una solución eficiente y moderna para quienes buscan optimizar el espacio en dormitorios, habitaciones juveniles o vestidores. Su diseño en blanco artik y blanco velho aporta luminosidad y un toque contemporáneo, adaptándose fácilmente a estilos decorativos variados. Gracias a sus dimensiones de 200x120x50 cm, este armario ofrece una capacidad generosa sin ocupar más espacio del necesario, lo que lo convierte en una opción especialmente práctica para habitaciones de tamaño reducido.

 

Entre sus características más relevantes se encuentran las puertas correderas, que permiten ahorrar espacio y facilitan el acceso al interior, así como la barra colgadora de aluminio y los cuatro estantes (dos de ellos regulables en altura) que favorecen una organización personalizada de ropa, toallas o zapatos. .

El montaje es en suelo e incluye todos los herrajes e instrucciones necesarios, lo que facilita su instalación incluso para quienes no tienen experiencia previa.

VENTAJAS MÁS DESTACADAS

- Aprovechamiento óptimo del espacio gracias a las puertas correderas, lo que lo convierte en una opción muy práctica para habitaciones pequeñas o pasillos estrechos donde los armarios convencionales pueden resultar incómodos.

- Diseño moderno y versátil, con acabados en blanco artik y blanco velho que encajan en ambientes juveniles, infantiles o de invitados, aportando luminosidad y sensación de amplitud.

- Buena capacidad de organización: la barra colgadora de aluminio y los cuatro estantes (dos regulables) permiten distribuir ropa, zapatos y toallas de forma ordenada y personalizable.

- Montaje sencillo con instrucciones claras y todos los herrajes incluidos, facilitando la instalación incluso a personas sin experiencia previa.

- Materiales resistentes y fácil limpieza, ya que la melamina certificada PEFC ofrece durabilidad y mantenimiento sencillo con un simple paño húmedo.

