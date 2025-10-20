Este armario de 2 puertas correderas es una solución muy práctica para optimizar el espacio en dormitorios

El Habitdesign Armario 2 Puertas Correderas, Modelo Elliot destaca como una solución eficiente y moderna para quienes buscan optimizar el espacio en dormitorios, habitaciones juveniles o vestidores. Su diseño en blanco artik y blanco velho aporta luminosidad y un toque contemporáneo, adaptándose fácilmente a estilos decorativos variados. Gracias a sus dimensiones de 200x120x50 cm, este armario ofrece una capacidad generosa sin ocupar más espacio del necesario, lo que lo convierte en una opción especialmente práctica para habitaciones de tamaño reducido.

El montaje es en suelo e incluye todos los herrajes e instrucciones necesarios, lo que facilita su instalación incluso para quienes no tienen experiencia previa.

VENTAJAS MÁS DESTACADAS

- Aprovechamiento óptimo del espacio gracias a las puertas correderas, lo que lo convierte en una opción muy práctica para habitaciones pequeñas o pasillos estrechos donde los armarios convencionales pueden resultar incómodos.

- Diseño moderno y versátil, con acabados en blanco artik y blanco velho que encajan en ambientes juveniles, infantiles o de invitados, aportando luminosidad y sensación de amplitud.

- Buena capacidad de organización: la barra colgadora de aluminio y los cuatro estantes (dos regulables) permiten distribuir ropa, zapatos y toallas de forma ordenada y personalizable.

- Montaje sencillo con instrucciones claras y todos los herrajes incluidos, facilitando la instalación incluso a personas sin experiencia previa.

- Materiales resistentes y fácil limpieza, ya que la melamina certificada PEFC ofrece durabilidad y mantenimiento sencillo con un simple paño húmedo.

Armario 2 puertas correderas Habitdesign

