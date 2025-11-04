Radiadores de bajo consumo para calentar tu casa sin subir la factura

Redacción De Tiendas Martes, 4 de noviembre 2025, 10:03 Compartir

La calefacción eficiente y económica es una prioridad en viviendas y oficinas. Los radiadores de bajo consumo utilizan tecnologías como control electrónico de temperatura, materiales conductores como aluminio y sistemas de seguridad integrados.

Las opciones incluyen emisores térmicos de aluminio, radiadores de aceite, convectores de cristal con conectividad wifi y calefactores compactos de menos de 1000 W, aunque la adecuación de estos últimos para espacios de hasta 8 m² no está respaldada por datos específicos de los productos. Algunos modelos permiten programar horarios y temperaturas diarias mediante panel digital o mando a distancia.

RADIADOR DE ACEITE CECOTEC READYWARM

Con siete módulos y 1500 W de potencia, el radiador de aceite Cecotec ReadyWarm 7000 Space proporciona calor eficiente en espacios de hasta 15 m². Su termostato regulable permite seleccionar entre tres niveles de consumo. Incluye recogecables, ruedas multidireccionales y doble sistema de seguridad para facilitar el transporte y garantizar protección durante el funcionamiento diario.

RADIADOR ELÉCTRICO ORBEGOZO PARA BAJO CONSUMO

Con diseño compacto y potencia de 2000 W, el radiador Orbegozo RF 2000 distribuye el calor de forma uniforme gracias a sus nueve elementos calefactores. Incorpora termostato regulable de alta precisión y protección contra sobrecalentamiento, proporcionando seguridad y control en todo momento. Las ruedas pivotantes y el recogecables facilitan su manejo y almacenamiento diario.

CONVECTOR DE CRISTAL CECOTEC CON WIFI

El convector eléctrico Cecotec Ready Warm 6750 Crystal Connection tiene un panel de cristal, 2000 W de potencia, control remoto por wifi y un temporizador semanal. Incluye un termostato ajustable, pantalla LED, protección contra sobrecalentamiento y bloqueo infantil. Su diseño es moderno y cuenta con eficiencia energética.

EMISOR TÉRMICO PROGRAMABLE DE ORBEGOZO

Diseñado con cuerpo de aluminio, el emisor térmico Orbegozo RRE 1010 A de 1000 W integra seis elementos para distribuir el calor de manera uniforme. Permite programar horarios y temperaturas diarias desde su pantalla digital o mando a distancia. Su funcionamiento digital ofrece tres modos y botón de desconexión total, optimizando el consumo energético sin generar humos ni olores.

CONVECTOR SILENCIOSO JATA PARA EL HOGAR

Con funcionamiento silencioso, el radiador Jata C214 ofrece tres potencias de calor (750, 1250 y 2000 W) regulables mediante termostato. Su sistema de convección proporciona una distribución rápida y eficiente del calor. Incorpora asas de transporte, indicador luminoso y protección contra sobrecalentamiento, facilitando su uso diario y garantizando seguridad en cualquier estancia.

CALEFACTOR CONVECTOR ELÉCTRICO DE RUSSELL HOBBS

Con tres niveles de calor y termostato regulable, el convector eléctrico Russell Hobbs RHCVH4002B de 2000 W incorpora temporizador de 24 horas y protección contra sobrecalentamiento. Su diseño ligero con asas integradas facilita el traslado, mientras que la cobertura de hasta 20 m² garantiza un reparto eficiente del calor en espacios amplios.

CALEFACTOR COMPACTO DE GAIATOP

Inspirado en líneas clásicas, el calefactor eléctrico Gaiatop combina cuerpo blanco con patas de madera desmontables y tecnología cerámica PTC para alcanzar 60 °C en solo dos segundos. Ofrece tres modos de funcionamiento, protección contra sobrecalentamiento y apagado automático, garantizando seguridad y eficiencia en un formato compacto y silencioso, adecuado para climatizar espacios pequeños rápidamente.

MINI RADIADOR COMPACTO DE YOEVU

Fabricado en acero inoxidable, el mini radiador YOEVU de 800 W presenta siete elementos calefactores que distribuyen el calor de manera uniforme y eficiente. Su diseño compacto y ligero facilita el transporte, mientras que la protección contra sobrecalentamiento y la base antivuelco aportan seguridad adicional. El termostato manual permite ajustar la temperatura de forma precisa y silenciosa.

CALEFACTOR HALÓGENO PORTÁTIL DE UBOON

El calefactor halógeno UBOON tiene un diseño portátil y cuerpo compacto, incorpora tres tubos, permite ajustar la potencia hasta 1200 W, cuenta con un sistema de seguridad anti-caídas y bajo consumo eléctrico, y utiliza tecnología halógena para generar calor de manera eficiente.

EMISOR TÉRMICO INTELIGENTE DE EVVO

Gracias a su conectividad WiFi y control por voz, el radiador emisor térmico EVVO C10 permite gestionar la temperatura desde el móvil o asistentes inteligentes. Su potencia de 1500 W y diseño compacto facilitan la instalación en pared o suelo. Incorpora temporizador programable, pantalla LCD y sistemas de seguridad como protección contra sobrecalentamiento y bloqueo infantil.