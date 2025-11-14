Sillas de comedor que transforman tu espacio y combinan comodidad y estilo

Redacción De Tiendas Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:19 Compartir

Las sillas de comedor son piezas esenciales en cualquier hogar, ya que combinan funcionalidad, confort y estilo. Disponibles en una amplia variedad de materiales, diseños y acabados, permiten crear ambientes acogedores y adaptados a cada estilo de vida.

En cuanto a materiales, destacan las estructuras metálicas, apreciadas por su alta resistencia, estabilidad y fácil limpieza, así como la madera de haya, conocida por su durabilidad y su aspecto cálido y natural. Los tapizados en lino, terciopelo o cuero artificial aportan confort y una estética cuidada, ofreciendo opciones que van desde lo más clásico hasta lo más contemporáneo. No te pierdas esta selección que hemos preparado

SILLAS DE COMEDOR NEGRAS BUYBYROOM

El juego de 4 sillas de comedor buybyroom presenta un diseño contemporáneo con líneas sobrias y una estructura resistente. Las patas metálicas con acabado efecto madera ofrecen durabilidad, y el asiento de plástico facilita el mantenimiento. El respaldo sólido y el reposapiés ajustable mejoran la comodidad. Este conjunto es adecuado para diversos espacios y es fácil de montar.

SILLAS DE COMEDOR NÓRDICAS EGGREE

Con líneas limpias y estilo nórdico, este pack de sillas EGGREE presenta un asiento tapizado en piel sintética y patas de madera de haya maciza. Su respaldo ergonómico y los topes de plástico en las patas garantizan estabilidad y protección del suelo. El diseño es resistente y fácil de limpiar.

SILLAS DE COMEDOR INDUSTRIALES GIANTEX

El juego de sillas de comedor GIANTEX tiene una estructura metálica y un diseño industrial vintage, con asiento de madera de olmo y respaldo ergonómico. La capacidad de apilado facilita el almacenamiento, y la superficie impermeable permite una limpieza rápida. Cada silla soporta hasta 150 kg.

SILLA NÓRDICA CON MADERA DE DEKOHOME

Con líneas limpias y diseño escandinavo, esta silla de comedor Dekohome combina un asiento tapizado en materiales duraderos y patas de madera de haya maciza. El relleno de esponja proporciona soporte en el asiento, mientras que las almohadillas de fieltro protegen el suelo. El montaje resulta sencillo gracias a las instrucciones y herramientas incluidas.

SILLAS TAPIZADAS MODERNAS DE HOMCOM

El pack de dos sillas de comedor HOMCOM incluye un respaldo curvo que se adapta a la forma de la espalda y un asiento acolchado. Su estructura metálica proporciona estabilidad y resistencia. El tapizado en lino transpirable ayuda a mantener la silla fresca. Las patas cuentan con protectores antideslizantes para evitar deslizamientos.

PACK DE SILLAS MODERNAS DE REGALOS MIGUEL

Con líneas modernas y estructura resistente, este pack de sillas de comedor Synk Basic de Regalos Miguel presenta respaldo sólido y asiento de polipropileno. Las patas robustas incluyen protectores para el suelo, aportando estabilidad y cuidado en superficies delicadas. Su acabado blanco y materiales fáciles de limpiar contribuyen a una estética actual y mantenimiento sencillo en cualquier ambiente doméstico.

SILLAS TAPIZADAS DE COMEDOR HOMCOM

La silla está tapizada en lino transpirable y cuenta con una estructura robusta con patas de acero que soportan hasta 120 kg. El respaldo curvo proporciona un soporte ergonómico que se adapta a la forma del cuerpo. Es fácil de montar y adecuada para diversos espacios. Su color gris añade un toque moderno a la decoración.

SILLAS DE TERCIOPELO GRANDCA HOME PARA COMEDOR

Con estructura elegante y tapizado en terciopelo suave, este juego de sillas GrandCA HOME aporta sofisticación al comedor. El respaldo curvo y el asiento acolchado garantizan comodidad prolongada. Las patas metálicas con acabado madera ofrecen estabilidad y resistencia, mientras que las almohadillas antideslizantes protegen el suelo y facilitan un desplazamiento silencioso. Montaje sencillo y diseño ergonómico.

SILLAS TAPIZADAS MODERNAS DE ANVOFONG

Diseñado con líneas actuales, este pack de cuatro sillas de comedor ANVOFONG presenta asiento y respaldo tapizados en lino grueso y espuma de alta densidad. Las patas de metal negro aportan robustez y estabilidad. Incorpora almohadillas antideslizantes que protegen el suelo y reducen el ruido. El montaje resulta sencillo gracias a las instrucciones detalladas incluidas.

SILLAS BLANCAS DE COMEDOR DEWINNER

Con líneas limpias y estructura robusta, el pack de 6 sillas DEWINNER combina asiento acolchado en cuero sintético y patas de madera de haya maciza. El respaldo de arco se adapta a la espalda, mientras los patines antideslizantes protegen el suelo y reducen el ruido. El montaje sencillo y la superficie fácil de limpiar completan su propuesta funcional.