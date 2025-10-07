Si tienes mascotas no te pierdas estos productos que mejorarán su día día

Redacción De Tiendas Martes, 7 de octubre 2025, 09:01 Compartir

El cuidado de los animales de compañía incluye alimentación, higiene, entretenimiento y seguridad tanto en el hogar como durante los desplazamientos. Se ofrece una amplia gama de productos para perros y gatos que abarcan alimentos para cachorros y adultos, juguetes interactivos, accesorios de entrenamiento, tapetes absorbentes y toallitas húmedas.

COMIDA HÚMEDA PARA GATOS DE FELIX

FELIX Fantastic es comida húmeda para gatos adultos en gelatina que contiene buey, pollo, salmón y atún. Este producto incluye vitaminas D y E, que contribuyen al sistema inmunológico, además de ácidos grasos omega 6, que favorecen la salud de la piel y el pelaje. Este alimento está formulado específicamente para satisfacer las necesidades nutricionales de gatos adultos.

PELOTA CHIRRIANTE CHUCKIT! PARA PERROS

Fabricada en caucho resistente, la Chuckit! Ultra Squeaker Ball incorpora un chirriador que añade estímulo auditivo durante el juego. Su compatibilidad con lanzadores de la misma marca facilita lanzamientos largos y precisos. La pelota está diseñada para soportar sesiones de juego intensas.

ALIMENTO SECO PARA PERROS ADULTOS DE EUKANUBA

Con una fórmula específica para perros pastor alemán adultos, este pienso seco de Eukanuba contiene glucosamina y condroitina. Incorpora proteínas animales de alta calidad y prebióticos. Su croqueta especial está diseñada para ayudar a mantener la higiene dental y cubrir las necesidades nutricionales diarias.

PIENSO PARA PERROS PEQUEÑOS DE ADVANCE

Este pienso Advance Mini Adult Chicken contiene croquetas adaptadas para perros de razas pequeñas y una fórmula con proteínas, ácidos grasos omega 3 y 6, y zinc. Incorpora ingredientes digestibles. El formato de 3 kg permite su almacenamiento y conservación diaria.

SET DENTAL PARA PERROS DE TRIXIE

Con un enfoque en la salud bucal, este set de higiene dental para perros incluye pasta dental con menta, cepillo dedal y masajeador, proporcionando un cuidado completo. La fórmula ayuda a combatir la placa y el mal aliento, mientras que los cepillos se adaptan a encías sensibles. El formato compacto facilita su uso y almacenamiento diario.

CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA MASCOTAS DE NEUFTECH

Fabricado en material de imitación nailon, este cinturón de seguridad ajustable para mascotas Neuftech presenta un ancho de 2,5 cm y longitud regulable entre 30 y 57 cm. Permite mantener a perros o gatos sujetos durante el viaje, proporcionando sujeción y libertad de movimiento. Su enganche universal facilita la conexión a cualquier arnés, aportando practicidad y seguridad en trayectos diarios.

TAPETES DE ENTRENAMIENTO PARA PERROS DE AMAZON BASICS

Con cinco capas superabsorbentes, este tapete de entrenamiento para perros de Amazon Basics transforma líquidos en gel, evitando fugas y protegiendo el suelo. El atrayente incorporado facilita la adaptación del animal, mientras que la superficie de secado rápido y los bordes plásticos refuerzan la protección. El paquete incluye 50 unidades de 55,88 x 55,88 cm perfumadas.

TOALLITAS HIPOALERGÉNICAS PARA PERROS DE EARTH RATED

Con materiales de base biológica y textura resistente, estas toallitas hipoalergénicas Earth Rated para perros ofrecen limpieza suave y eficaz en patas, cuerpo y trasero. Su fórmula con aloe, manteca de karité y manzanilla cuida la piel, mientras que el formato de 100 unidades facilita el mantenimiento diario sin alcohol ni parabenos. Medida de 20 x 20 cm por toallita.

TOALLAS PARA MASCOTAS DE PETALL

Toallas gigantes Petall para mascotas, fabricadas con fibras naturales y composición biodegradable. Impregnadas con un 99,9% de agua y micelas, ofrecen limpieza eficaz y delicada. Cada paquete contiene 50 unidades de 40 x 25 cm, adecuadas para perros y gatos. Su diseño portátil permite llevarlas fácilmente, asegurando una opción de limpieza rápida y efectiva.

JUGUETE INTERACTIVO PARA GATOS DE WINGLUGE

Con tecnología de movimiento inteligente, el juguete interactivo WinGluge para gatos incorpora sensores de obstáculos y modos automáticos que varían la velocidad y el patrón de juego. Su recubrimiento de silicona alimentaria resiste mordiscos y facilita la limpieza. El sistema de autoapagado y carga rápida añade practicidad.

