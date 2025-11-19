El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cocina

Descubre el sabor auténtico de Jaén con el aceite de oliva virgen extra Picual Oleo Estrella

El aceite de oliva virgen extra 5 litros Picual Oleo Estrella destaca por su sabor equilibrado, su origen en Jaén y su excelente relación calidad-precio para uso diario en la cocina mediterránea.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:51

El aceite de oliva virgen extra 5 litros Picual Oleo Estrella destaca por su origen en Jaén, una de las regiones más reconocidas mundialmente por la calidad de su aceite. Este producto, elaborado a partir de aceitunas Picual, ofrece un perfil sensorial característico: tono dorado verdoso, aromas limpios y notas sutiles de amargor y picor, reflejo de la autenticidad de los olivares centenarios de la zona. Su formato de 5 litros ofrece un suministro generoso y constante, adecuado tanto para el uso diario en cocina como para aliñar platos en crudo.

70 años de calidad

70 años de calidad

La cooperativa Oleo Estrella, con más de 70 años de experiencia y certificaciones de calidad andaluzas, garantiza un proceso de extracción en frío que preserva los polifenoles y antioxidantes naturales del aceite.

Esto se traduce en beneficios para la salud como el control del colesterol y la mejora de la circulación, aspectos muy valorados en la dieta mediterránea. Además, la transparencia en el etiquetado y la trazabilidad del producto aportan confianza al consumidor, diferenciándolo de otras marcas donde estos datos pueden ser menos claros.

El aceite de oliva virgen extra 5 litros Picual Oleo Estrella cuenta con una puntuación media de 4,4 sobre 5 y numerosas valoraciones positivas que destacan su sabor equilibrado y versatilidad.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA PICUAL OLEO ESTRELLA 5 LITROS

Comprar en Amazon

