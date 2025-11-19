Descubre el sabor auténtico de Jaén con el aceite de oliva virgen extra Picual Oleo Estrella

Redacción De Tiendas Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:51 Compartir

El aceite de oliva virgen extra 5 litros Picual Oleo Estrella destaca por su origen en Jaén, una de las regiones más reconocidas mundialmente por la calidad de su aceite. Este producto, elaborado a partir de aceitunas Picual, ofrece un perfil sensorial característico: tono dorado verdoso, aromas limpios y notas sutiles de amargor y picor, reflejo de la autenticidad de los olivares centenarios de la zona. Su formato de 5 litros ofrece un suministro generoso y constante, adecuado tanto para el uso diario en cocina como para aliñar platos en crudo.

70 años de calidad La cooperativa Oleo Estrella, con más de 70 años de experiencia y certificaciones de calidad andaluzas, garantiza un proceso de extracción en frío que preserva los polifenoles y antioxidantes naturales del aceite.

Esto se traduce en beneficios para la salud como el control del colesterol y la mejora de la circulación, aspectos muy valorados en la dieta mediterránea. Además, la transparencia en el etiquetado y la trazabilidad del producto aportan confianza al consumidor, diferenciándolo de otras marcas donde estos datos pueden ser menos claros.

El aceite de oliva virgen extra 5 litros Picual Oleo Estrella cuenta con una puntuación media de 4,4 sobre 5 y numerosas valoraciones positivas que destacan su sabor equilibrado y versatilidad.

