Protege tu iPhone con estas prácticas y estilosas fundas compatibles con MagSafe

Estas fundas protegen tu teléfono contra impactos y son compatibles con MagSafe. Su diseño estilizado y delgado permite usar el teléfono cómodamente todos los días.
Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:35
Las fundas para iPhone han evolucionado para ofrecer mucho más que una simple protección básica. Actualmente, este tipo de accesorios combina materiales resistentes con tecnologías como la compatibilidad MagSafe, que permite aprovechar al máximo los cargadores inalámbricos y otros accesorios magnéticos.
La protección frente a caídas y golpes es otro aspecto fundamental. Muchas de estas fundas incorporan esquinas reforzadas, estructuras de varias capas y bordes elevados para salvaguardar tanto la pantalla como la cámara.
FUNDA HÍBRIDA TRANSPARENTE ESR PARA IPHONE
Con estructura híbrida y trasera transparente, esta funda ESR para iPhone 16 Pro Max incorpora imanes potentes compatibles con MagSafe, proporcionando bloqueo seguro y carga inalámbrica eficiente. Los bordes elevados y las esquinas Air Guard refuerzan la protección contra caídas y arañazos, mientras el acrílico resistente mantiene el diseño original del dispositivo visible y libre de marcas.
FUNDA MAGNÉTICA TRANSLÚCIDA DE JETECH
La funda JETech para iPhone 16 Pro Max tiene un diseño translúcido mate, un respaldo resistente a manchas, protección antigolpes, un marco de TPU flexible y una parte posterior de policarbonato. Es compatible con MagSafe y permite acceso completo a los botones y puertos del dispositivo.
FUNDA HÍBRIDA TRANSPARENTE DE ESR PARA IPHONE
Con una estructura híbrida resistente, la funda ESR para iPhone 16 Pro Max incorpora control de cámara preciso y bordes elevados que protegen pantalla y lentes. Su sistema magnético HaloLock ofrece compatibilidad MagSafe y un bloqueo seguro. El material acrílico transparente mantiene la apariencia original del dispositivo, mientras la protección de grado militar absorbe impactos de manera eficaz.
FUNDA MAGNÉTICA TRANSPARENTE DE TAURI
Con una superficie transparente resistente al amarilleo, la funda TAURI para iPhone 16 Pro Max incorpora imanes N52 para compatibilidad MagSafe y una estructura multicapa que absorbe impactos. Incluye protector de pantalla de zafiro, lo que refuerza la protección integral del dispositivo sin sacrificar la claridad ni la respuesta táctil. El diseño mantiene la estética original del teléfono.
FUNDA MAGNÉTICA PARA TELÉFONO CON DISEÑO MATE DE NUPCKNN
Con materiales esmerilados, la funda magnética Nupcknn para iPhone 16 Pro Max presenta una textura mate en la parte trasera y bordes antideslizantes. Incorpora un sistema de imanes compatible con MagSafe. Incluye protección de grado militar y acrílico transparente que permite mantener visible el diseño original del dispositivo.
CARCASA TRANSPARENTE DE JETECH PARA IPHONE
Con materiales resistentes y diseño ultrafino, la funda transparente JETech para iPhone 16 Pro Max protege el dispositivo con bordes elevados y absorción de impactos en las esquinas. Su parte trasera antiarañazos y antidesgaste mantiene el aspecto original del móvil, evitando marcas y amarilleo. Permite carga inalámbrica y acceso sencillo a todos los controles y puertos.
FUNDA MAGNÉTICA TRANSLÚCIDA DE TOCOL
Con estructura reforzada y superficie mate translúcida, la funda TOCOL para iPhone 16 Pro Max incorpora un sistema magnético de alta potencia compatible con MagSafe. Sus bordes elevados y protección específica para la cámara aportan seguridad adicional frente a golpes. El diseño ultrafino y el acabado antihuellas mantienen el aspecto elegante del dispositivo sin perder funcionalidad.
FUNDA TRANSLÚCIDA MATE FLLAO PARA SMARTPHONE
La funda FLLAO para iPhone 16 Pro Max tiene un acabado translúcido mate, protección de grado militar, compatibilidad con MagSafe y viene con dos protectores de pantalla de vidrio templado. El diseño incluye refuerzos en cámara y bordes, materiales que ofrecen resistencia a las manchas y un perfil ultrafino.
FUNDA TRANSPARENTE CON MAGSAFE DE APPLE
Esta carcasa transparente de Apple para iPhone 16 Pro Max incorpora tecnología MagSafe, que permite la conexión magnética con accesorios compatibles. Está fabricada en policarbonato rígido. Cuenta con un acabado que minimiza los arañazos. Su perfil delgado preserva la estética y el tacto original del smartphone.
FUNDA MAGNÉTICA TRANSLÚCIDA DE YOHII
Gracias a su estructura translúcida mate y materiales de alta resistencia, esta funda magnética para iPhone 16 Pro Max incorpora imanes potentes compatibles con MagSafe, dos cristales templados y un protector específico para la cámara. El diseño delgado y los refuerzos en las esquinas ofrecen protección frente a golpes, mientras la superficie antihuellas mantiene el aspecto impecable del dispositivo.