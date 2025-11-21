Los New York Knicks buscan la revancha ante los Orlando Magic y tú podrás verlo en DAZN

Álvaro Martí Martín Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:03 Compartir

El encuentro más esperado de la Conferencia Este enfrentará este sábado 22 de noviembre a los New York Knicks con los Orlando Magic en el Kia Center a las 23:00 hora peninsular española.

Más que de un encuentro deportivo, casi podemos hablar de una saga épica. Mientras que los Magic buscan seguir subiendo puestos en la tabla, los neoyorquinos sólo tienen un objetivo en mente: resarcirse tras su última derrota.

Podrás asistir a este desenlace histórico en primera fila gracias al nuevo Plan Baloncesto de DAZN, que desde sólo 9,99€ al mes te trae lo más destacado de la NBA y toda la ACB. Una única suscripción pensada para los fans que no quieren perderse ni siquiera los tiempos muertos.

NEW YORK KNICKS-ORLANDO MAGIC III: LA VENGANZA

Ampliar

Con la de este sábado serán tres las ocasiones en las que los New York Knicks y los Orlando Magic se han cruzado este año. Y en los últimos partidos la victoria ha sonreído a los de Florida, lo que ha despertado en el conjunto que dirige Jamahl Mosley un sentimiento generalizado de optimismo.

Pero eso no quiere decir que los Knicks estén temblando en el banquillo. El equipo de la Gran Manzana sigue por delante de su rival en la clasificación de la Conferencia Este (ocupan el 5º lugar actualmente) y saldrá a por todas este sábado. Su as en la manga para romper la mala racha, desde luego, es el base Jalen Brunson.

REGRESA EL DUELO ENTRE BRUNSON Y WAGNER

El hijo del actual entrenador asistente de los New York Knicks viene de coronarse como el mayor anotador en el pasado encuentro contra los Orlando Magic, donde consiguió un total de 31 puntos y 6 asistencias. Unas cifras que lo colocan como el MVP al que tener controlado en todo momento aunque juegue fuera de casa.

Frente a él, el alero Franz Wagner aparece como el principal dolor de cabeza de los neoyorquinos. El jugador berlinés, hermano pequeño de Moritz Wagner, anotó nada menos que 28 puntos en el anterior cruce, además de hacerse con 9 rebotes. El pique entre ambos promete ofrecer de nuevo un espectáculo vibrante.

Nuevo forma de vivir el baloncesto El nuevo Plan Baloncesto es es la propuesta más ambiciosa de la plataforma líder en contenido deportivo. Con un precio de 9,99€ al mes, están dispuestos a enseñar a los apasionados de este deporte una nueva dimensión en cuanto a su visionado. Mucho más dinámico, accesible y, sobre todo, emocionante Suscríbete ya al Plan Baloncesto de DAZN

¿Cómo se consigue este efecto? Pues ofreciendo algo más que sólo partidos. Y, desde luego, con este pack lo han logrado:

• NBA AL COMPLETO: Más de 180 partidos de la fase regular cada temporada en directo y a la carta. Además, tendrás también acceso a toda el All-Star Weekend y sus más de 25 partidos de Playoffs. Tampoco se quedan fuera del Plan Baloncesto las Finales de Conferencia: una de ellas en directo y la otra a la carta. Y por último, el broche de oro: la Final de la NBA que podrás ver a la carta este año, en directo, y a la carta el año que viene.

• acb: No te quedes descolgado de todo lo que sucede en el panorama nacional con los partidos más emocionantes de la Liga Endesa y Supercopa Endesa. También podrás disfrutar de la Copa del Rey en exclusiva

• MÁS DE 1.700 PARTIDOS en directo y bajo demanda

• CONTENIDO EXCLUSIVO Y ORIGINAL CON EL SELLO DE DAZN: Podrás también seguirle la pista a todo cuanto suceda con los resúmenes, entrevistas y programas especiales presentados por los que verdaderamente entienden de deporte.

Para que te lo vayas pensando un poco si aún tienes dudas, te recuerdo que podrás ver un partido semanal de la Liga Endesa en abierto con sólo registrarte en la app de DAZN.

Y si además, eres menor de 30 años, puedes aprovecharte de la tarifa joven para ahorrarte un 30% de descuento en tu suscripción.

¿Quieres seguir conociendo opciones para ver el mejor deporte en cualquier dispositivo? Pues pásate por la página web de DAZN y consulta todos los planes disponibles. Seguro que encuentras el que mejor encaja contigo.

Newsletter

Suscríbete al Plan Baloncesto de DAZN

Ampliar