Se acaba mayo pero los mejores chollos de Amazon no: echa un ojo a nuestra selección de ofertas de la semana

Pues ya estaría: se nos termina el mes de mayo… ¡y tú lo puedes celebrar con Amazon dándote un caprichito con los mejores chollos de la semana! Como siempre, hemos elaborado una selección con un poquito de todo.

Un dato importante. En esta macedonia de chollazos hemos incluido primeras marcas internacionales. Seguro que te suenan nombres como Polti, Kiko Milano o Samsung, ¿verdad? Pues ahora te puedes hacer con ellas por mucho menos dinero.

Y no os entretenemos más, que aquí lo que cuenta es ser rápido. Estas ofertas no van a estar mucho tiempo activas, así que, si os gusta algo, pilladlo cuanto antes. ¡A por ellas!

Ring Intercom de Amazon

Abre la puerta sin levantarte del sofá con total seguridad gracias a Ring Intercom, que ahora tienes a mitad de precio en Amazon por sólo 49,99€. Este sistema de apertura remota se instala en cuestión de minutos y es compatible con la mayoría de telefonillos. ¡Y además puedes controlarlo cómodamente desde tu móvil!

Boss Bottled Infinite for Men

Un regalazo para ese cumpleaños que tienes a la vuelta de la esquina. Aquí tienes un perfume para hombre con motas de madera y un punto cítrico, que resulta de lo más refrescante. En Amazon se vende en formato de 200 mililitros por 82,93€, lo que supone un ahorro de 46% con respecto al precio original. ¡Chollazo!

Vaporella Forever 615 Pro de Polti

Casi 3000 notas positivas acumula hasta el momento este modelo de Vaporella, que destaca por su presión de 4 bares y su potencia eléctrica de 2150 vatios. Cuenta con un depósito de 0,7 litros y sólo necesita 3 minutos para alcanzar la temperatura adecuada. Está en Amazon a un precio de 99,99€, rebajada en un 45%.

Lápiz de ojos waterproof de Kiko Milano

¿Buscas un maquillaje capaz de aguantar todo el día? Entonces tienes que echarle un ojo, nunca mejor dicho, a este lápiz waterproof de la conocida marca Kiko MIlano. Se trata de un eyeliner con fórmula resistente al agua, de textura cremosa pero suave, que ahora mismo puedes encontrar rebajado al 41% por sólo 6,44€.

Mosquitera tipo puerta magnética de YRH

Los insectos ya andan haciendo de las suyas. Antes de que empiece el calor en serio y supongan un problema, protege tu casa con esta mosquitera de malla resistente y hebilla lateral, capaz de conseguir un sellado óptimo. Tiene unas medidas de 80 x 200 centímetros y un precio de sólo 9,99€, con un descuento en Amazon del 28%.

Bebedero para gatos tipo fuente de Catit Pixi

¿Sabes que los gatos se olvidan de beber? Pues recuérdaselo cariñosamente con este bebedero ergonómico, que facilita la postura y cuenta con un filtro para eliminar las impurezas. Es tipo fuente, con luz LED, mecanismo silencioso y una capacidad de 2,5 litros. Te lo puedes llevar por sólo 19,09€, con lo que te ahorras un 27%.

Kindle Scribe (2022)

Lee tus novelas favoritas ahora que llega el buen tiempo en este Kindle Scribe de 10,2 pulgadas, con pantalla Paperwhite que protege tus ojos y con lápiz básico, para que puedas tomar notas rápidas. Tiene una capacidad de 16 GB y es el modelo más vendido de Amazon en su categoría. Ahora lo tienes a 269,99€, rebajado en un 27%.

Amazon Fire TV Stick HD

Si no lo he regalado ya como 4 veces, te miento. Este mando es la iniciación perfecta para los que aún no están muy acostumbrados a moverse por el menú de las diferentes plataformas de streaming. Además, cuenta con Alexa para que sea ella quien te lleve hasta tu serie favorita sin tocar un solo botón. Está ahora con un 22% de descuento que lo deja a sólo 28,99€.

Monitor ultrawide Samsung Odyssey G5

Te lo cuento rapidito porque esta oferta flash se va a acabar pronto. Este monitor pensado para los amantes del gaming tiene 165 Hz para que juegues de manera fluida, con muy baja latencia y, además, con unos colores espectaculares al ser HDR. Corre a por este monitor de Samsung y paga sólo 159,20€. ¡Con su descuento del 20% está volando!

Funko Pop! Stitch Costume - Simba

Como la fiebre por este simpático alienígena no se acaba, y ahora mucho menos por el estreno reciente de su Live Action, aquí te dejo esta simpática Funko Pop! que está ahora por sólo 13,49€. Súmale a tu colección y aprovecha su descuento del 16%.