Date un capricho con los chollos de Amazon que han protagonizado la semana

Álvaro Martí Martín Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:31 Compartir

Ahora que se habla tanto de economía circular, nada más cíclico que estos chollazos de Amazon que te esperan puntuales con tu café del viernes por la mañana. No te pierdas la selección que hemos preparado para este segundo finde de noviembre, porque tenemos grandes marcas con rebajas alucinantes.

Hay que hacer mención especial a Philips, que se está preparando para la fiesta del Black Friday con precios imposibles de resistir. Pero no se queda ahí la cosa, porque también tenemos en esta lista de ofertas descuentos de nada menos que del 55%.

Y poco más. No te olvides de ser rápido a la hora de elegir, porque en cuento te des la vuelta estos descuentos se van a convertir en aire. ¡Feliz viernes y felices chollos!

Newsletter

Plancha eléctrica de cocina de Bella XL

Ampliar

Prepara tu desayuno continental cada mañana con esta plancha que te permitirá hacer huevos con bacon en un santiamén y limpiarla aún más rápido. La tienes ahora mismo por 23,99€, ya que está rebajada al 55%.

Complemento de Melatonina de Gloryfeel

Ampliar

De lo mejorcito de Amazon, según los usuarios, para dormir fácil, barato y, sobre todo, de una manera natural. Son 400 tabletas, así que tienes de sobra para todo un año. Valen 12,99€ si aprovechas ahora su oferta del 35%.

Robot aspiradora y friegasuelos Conga de Cecotec

Ampliar

Los que ya la tienen dicen de este robot aspiradora que es muy silencioso y que cuenta con una gran autonomía. Despreocúpate de limpiar el suelo por sólo 99€ con un descuento del 29%.

Juego de 2 Sartenes 24/28 cm de Tefal

Ampliar

Este juego de sartenes exclusivo de Amazon está muy valorado por su diseño pensado para ahorrar espacio. Están fabricadas en acero inoxidable, son aptas para horno y ahora las tienes con un descuento del 29% que las deja a sólo 94,99€.

Afeitadora corporal Body Balls de Philips

Ampliar

Con este nombre que engancha no hace falta decir mucho más. Eso sí: la podrás utilizar bajo la ducha y tiene muy buena relación calidad-precio. Si es la primera que compras, te sorprenderá por su facilidad de manejo. Cuesta ahora 27,99€ gracias a su oferta del 24%.

Freidora de aire Serie 3000 de Philips

Ampliar

Seguimos con la marca Philips ahora con una airfryer de tamaño compacto, para que cocines con hasta un 90% de grasa. Tiene una capacidad de 6.2 litros, 16 funciones y un precio de 119,99€ por su descuento del 20%.

Toallas de microfibra para perros de PETTOM

Ampliar

Los que ya las tienen en casa te confirman que gracias a ellas tu perrete no te pondrá perdida la casa. Llegarán de la calle contentos para que los seques en un instante con estas toallas que están ahora a un precio de 18,69€.

Cafetera Superautomática Serie 3300 de Philips

Ampliar

Café de calidad para los muy cafeteros de la mano de Philips con un precio de 299,99€. Funciona muy rápido, es muy sencilla de manejar si es tu primera cafetera superautomática y te permitirá preparar hasta 5 tipos de café.

Quitapelusas de Philips

Ampliar

Noviembre es época de bolitas y no sólo las del árbol. Deja todas tus prendas lisas y como nuevas con este quitapelusas que cuesta ahora sólo 9,49€. ¡Es el más vendido de Amazon con más de 4.000 unidades en este mes!

Té matcha ecológico de MatchaCO

Ampliar

Descubre por ti mismo el sabor único de uno de los tés verdes más conocidos de Japón. Podrás prepararlo tanto en agua como en leche, con este té de la marca MatchaCO que ya es uno de los favoritos de los usuarios de Amazon. Cuesta 13,52€ el bote de 80 gramos.