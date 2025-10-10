El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA
Tecnología

Estos son los dispositivos y accesorios electrónicos más deseados del momento

¿Te interesa conocer opciones en smartphones, auriculares, monitores y televisores? Aquí encontrarás información sobre dispositivos con cámaras de alta resolución, pantallas amplias y tecnología 4K, incluyendo descripciones de especificaciones.

Redacción De Tiendas

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:25

Las ofertas en electrónica incluyen una selección de dispositivos diseñados para satisfacer diversas necesidades. Entre los productos disponibles se encuentran televisores XIAOMI con Dolby Audio, monitores Philips y Lenovo con paneles IPS, auriculares inalámbricos XIAOMI y Uliptz, lámparas LED USB EBYPHAN, cargadores Dell USB-C, soportes para portátiles RICOO y cables de carga rápida Anker.

Newsletter

TELEVISOR INTELIGENTE XIAOMI CON FIRE OS

Comprar en Amazon

Con pantalla HD de 32 pulgadas, este Smart TV XIAOMI integra Fire OS 7 para acceso rápido a aplicaciones como Netflix y Prime Video. La tecnología Dolby Audio proporciona sonido envolvente, mientras que el control por voz Alexa y la compatibilidad con Apple AirPlay facilitan la navegación y el envío de contenido. El dispositivo integra varias funciones multimedia.

MONITOR PANORÁMICO PHILIPS PARA ESCRITORIO

Comprar en Amazon

El monitor Philips 24E1N1100A cuenta con un panel IPS de 24 pulgadas y resolución Full HD. Ofrece amplios ángulos de visión y tecnología Flicker Free y Low Blue Light para reducir la fatiga ocular durante largas sesiones de uso. Con una frecuencia de actualización de 100 Hz, garantiza una experiencia de juego fluida. Además, incluye altavoces integrados para multimedia.

EBYPHAN LÁMPARA FLEXIBLE DE ESCRITORIO

Comprar en Amazon

Con diseño compacto y cuello de cisne flexible, la lámpara LED USB EBYPHAN ofrece iluminación ajustable en blanco y amarillo. Su cabezal desmontable y compatibilidad con cualquier puerto USB facilitan su uso. Materiales resistentes y bajo consumo energético garantizan durabilidad y eficiencia en un formato ligero y portátil, con luz constante y sin parpadeos.

XIAOMI AURICULARES INALÁMBRICOS

Comprar en Amazon

Diseñado con un altavoz dinámico de 14,2 mm, este auricular inalámbrico ofrece sonido nítido y graves potentes. La cancelación de ruido mediante doble micrófono garantiza llamadas claras incluso en ambientes ruidosos. Su autonomía alcanza hasta 30 horas con el estuche de carga y su peso ligero permite llevarlos cómodamente durante largos periodos.

ADAPTADOR DE CORRIENTE DELL PARA PORTÁTIL

Comprar en Amazon

Con diseño compacto y conexión USB-C, este adaptador de corriente Dell suministra 65W para portátiles, combinando carga eficiente y fiabilidad. Incluye banda de goma para gestionar el cableado y un anillo LED que indica el estado de carga. Su construcción ligera facilita el transporte y la compatibilidad con diversos modelos Dell garantiza un rendimiento seguro y consistente.

AURICULARES BLUETOOTH DE ULIPTZ

Comprar en Amazon

Más que unos simples auriculares, los Uliptz Bluetooth ofrecen hasta 65 horas de reproducción inalámbrica y seis modos de ecualización para personalizar el sonido. Los controladores de 40 mm proporcionan audio de alta fidelidad, mientras que la tecnología Bluetooth 5.3 garantiza conexiones estables. Su micrófono integrado facilita llamadas claras y la diadema ajustable aporta comodidad prolongada.

CABLE LIGHTNING PARA IPHONE DE ANKER

Comprar en Amazon

Con materiales reforzados y certificación MFi, el cable Lightning PowerLine II de Anker soporta cargas rápidas y una durabilidad sobresaliente. Su diseño resiste más de 12.000 dobleces, garantizando fiabilidad a largo plazo. Compatible con dispositivos iPhone y cargadores USB-C Power Delivery, ofrece transferencia de datos veloz y carga segura en un formato compacto de 90 cm.

MONITOR PANORÁMICO LENOVO

Comprar en Amazon

Con biseles ultrafinos y panel IPS de 23,8 pulgadas, el monitor Lenovo L24-4e ofrece imágenes nítidas y colores vivos gracias a su cobertura del 99% sRGB. Su frecuencia de actualización de hasta 100 Hz y tecnología sin parpadeos proporcionan fluidez y confort visual, mientras que la conectividad HDMI y VGA facilita la integración con distintos dispositivos.

TELEVISOR INTELIGENTE TCL CON GOOGLE TV

Comprar en Amazon

Con tecnología 4K HDR y pantalla de 55 pulgadas, el televisor TCL 55V6C ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes gracias a su panel HVA y Direct LED. Incorpora Google TV, compatibilidad con asistentes de voz y Dolby Atmos para un sonido envolvente. Funciones como HDMI 2.3, ALLM y VRR optimizan la experiencia en juegos y contenido multimedia.

SOPORTE ERGONÓMICO PARA PORTÁTIL DE RICOO

Comprar en Amazon

Con materiales resistentes y diseño ergonómico, el soporte para portátil RICOO LA0036 incorpora una plataforma estable con acabado en madera y cojín suave que favorece la comodidad durante largas sesiones. El asa integrada facilita el transporte y la guía para cables mantiene el espacio ordenado, lo que permite trabajar en cualquier lugar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  4. 4 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  7. 7

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  8. 8 Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético
  9. 9 Entra en vigor un gran cambio en las transferencias bancarias: así serán a partir de hoy
  10. 10 Continúa la búsqueda en el Cabo Peñas, por tierra, mar y aire, de la mujer de 33 años desaparecida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Estos son los dispositivos y accesorios electrónicos más deseados del momento

Estos son los dispositivos y accesorios electrónicos más deseados del momento