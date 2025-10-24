El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Descuentos

Ni un otoño sin cambio de hora y ni un viernes sin los mejores chollazos de Amazon

Como siempre, aquí tienes nuestro top 10 con los mejores chollos de Amazon de esta semana. Con descuentos de hasta el 50% y artículos de lo más interesantes. ¡Incluso tenemos cosillas para Halloween!

Redacción De Tiendas

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:15

Pues eso: que este domingo de madrugada toca cambiar la hora. Pero no te preocupes, que lo que nunca va a cambiar es nuestra cita de cada viernes con los chollos más originales de Amazon.

Esta semana nos preparamos para Halloween, que está ya a la vuelta de la esquina, con ofertas de hasta el 50%. Y ojo al resto de productos, porque seguro que vas a descubrir algo que te encante y que apenas sientas en el bolsillo.

Recuerda que estos precios son por tiempo limitado, así que… ¡que no te pillen con el horario descuadrado y hazte con tus chollos antes de que desaparezcan!

Newsletter

Maquillaje para Halloween de BOBISUKA

Comprar en Amazon

Sea cual sea tu idea de disfraz para Halloween este año, seguro que no te va a sobrar tener a mano esta pintura facial de color negro. Se aplica con suavidad, es resistente al agua y crea un buen efecto contraste incluso en pieles oscuras. Lo tienes ahora en formato de 60 ml con un descuento del 50% a 4,99€.

Zapatillas de Trail Running para mujer de Salomon

Comprar en Amazon

Como tener un todoterreno en los pies. Ésa es la sensación que proporcionan estas zapatillas con suela SPEEDCROSS 5 que se adaptan de forma natural al pie y que ahora tienes con un descuento del 38%. Además de estar disponibles en varios colores y tallas, también varían en su porcentaje de descuento. ¡Échales un ojo!

Juego de 8 bolsas de vacío de SUOCO

Comprar en Amazon

El imprescindible de cada cambio de estación. Almacena la ropa de manera fácil con este conjunto de 8 bolsas de distintos tamaños que incluyen bomba eléctrica para envasar al vacío. Son una de las más vendidas de Amazon y están ahora con un descuento del 38% a sólo 15,99€.

Toallitas hipoalergénicas para perros de Earth Rated

Comprar en Amazon

Para tu perrete aquí tienes uno de los artículos para mascotas más valorados de Amazon, con casi 50.000 reseñas positivas. Estas toallitas húmedas son ideales para limpiarles después de sus paseos. Tienen un descuento del 26% y se te quedan a sólo 7,40€ las 100 unidades.

Batidora multifunción de nutribullet

Comprar en Amazon

Para hacerte el zumo o los batidos para ti y tu familia en cuestión de minutos con esta batidora y licuadora que tiene una potencia de 600W y un diseño de lo más compacto. Su precio ahora es de 52,50€ con su oferta del 25%.

Báscula de baño digital de Healthkeep

Comprar en Amazon

Un diseño sencillo y compacto para que controles tu peso cada día. Ahora mismo tiene una rebaja del 23% para que te la lleves a casa por sólo 9,99€. Sin duda, una de las básculas digitales con mejor relación calidad-precio de Amazon.

Centro planchado Rowenta Easy Steam

Comprar en Amazon

Este centro de planchado es exclusivo de Amazon y está rebajado por tiempo limitado al 23%. Destaca por dos cosas: su depósito de 1,4L y su golpe de vapor de 270 g. Su precio actual es de 99,97€.

Máquina de humo para Halloween de AGPETK

Comprar en Amazon

El toque spooky que tu casa necesita este Halloween por menos de 50€. Puedes manejarlo fácilmente con mando a distancia y cuenta con 9 luces LED para colorear el humo. Tiene un descuento del 15% y casi 3.000 reseñas positivas.

Bicicleta Estática Plegable de Ultrasport F-Bike

Comprar en Amazon

La podrás guardar en cualquier sitio y sacarla para ponerte en forma en casa en un minuto. Es muy silenciosa, soporta hasta 130 kg y ahora mismo está a un precio de 87,60€. Eso sí, esta bicicleta cuenta con casi 30.000 reseñas, la mayoría muy positivas.

Silla gaming con masajeador con Devoko

Comprar en Amazon

Si pasas mucho tiempo sentado trabajando o jugando, aquí tienes esta silla con masajeador en la zona lumbar para cuidar de tu espalda y mejorar postura. Está disponible en varios colores y su precio es de 99,99€ mientras dure su oferta flash.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  2. 2 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  3. 3 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  4. 4

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  5. 5 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  6. 6 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  7. 7 La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
  8. 8

    El más difícil todavía para el Real Oviedo
  9. 9 Una empresa turolense prevé instalarse en el puerto de Avilés para fabricar fertilizantes tecnológicos
  10. 10 Entre el azul marino y el negro: la Reina Letizia y sus hijas, radiantes en el concierto de los Premios Princesa de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ni un otoño sin cambio de hora y ni un viernes sin los mejores chollazos de Amazon

Ni un otoño sin cambio de hora y ni un viernes sin los mejores chollazos de Amazon