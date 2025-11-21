Seguimos para bingo con más ofertas Top en este segundo día de la Semana de Black Friday en Amazon

Álvaro Martí Martín Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:50 Compartir

No somos Terminator, pero ayer prometimos volver. Y aquí estamos un día más, con nuevos productos y nuevos descuentos para que este año no te pille el toro con las compras navideñas.

Y hablando de celebraciones familiares, en esta tanda hemos incluido un pequeño detalle que os va a encantar para las sobremesas de diciembre. ¡Ya veréis cómo le sacáis un montón de partido!

También tenemos alguna que otra cosita de moda, que esta campaña es una oportunidad de lujo para renovar armarios. Además, como ahora Amazon amplía su período de devolución hasta el 6 de febrero, no tienes que preocuparte de nada si lo que te llega no es de tu talla.

ORAL-B PRO 3

Ampliar

Es un misterio, pero es una verdad como un templo: los cepillos eléctricos son una de las compras clásicas durante los descuentos de Amazon. Y teniendo en cuenta que esta vez está a un 59%, no nos extraña a ninguno. Este modelo con 4 cabezales de recambio está ahora por 59,99€.

TRIVIAL PURSUIT EDICIÓN CLÁSICA

Ampliar

Si me preguntas a mí, en toda casa hace falta un Trivial. Esto no se discute, pero sí que podéis picaros durante horas con esta versión clásica que ahora tenéis con una rebaja del 56%. Cuesta sólo 17,99€.

ECHO DOT ÚLTIMA GENERACIÓN

Ampliar

Durante la Semana de Black Friday, Amazon pone todos sus dispositivos con más de 50% de descuento. Si aún no tienes este altavoz inteligente, el más vendido de la plataforma, ahora lo puedes conseguir por 29,74€.

ZAPATILLAS DE SENDERISMO COLUMBIA WOODBURN II

Ampliar

Para disfrutar del invierno al aire libre y sin pasar frío en los pies, tenemos para ti este modelo de zapatillas impermeables para hombre que ahora está a 52,50€ por su descuento del 48%.

RELOJ PARA HOMBRE MICHAEL KORS

Ampliar

Un regalo con el que siempre vas a quedar bien y que, encima, ahora te va a permitir ahorrar. En concreto, un 47% en este modelo de cuarzo con correa de acero inoxidable. En Amazon su precio es 157,20€.

SÉRUM L'ORÉAL PARIS DERMO EXPERTISE REVITALIFT FILLER

Ampliar

Suaviza las líneas de expresión empezando por tu contorno de ojos con este sérum de efecto relleno. Tiene resultados visibles después de 6 semanas de uso y sólo necesitas aplicar 2 o 3 gotas en cada sesión. Por 14,45€ puedes probarlo tú misma.

VAQUEROS LEVI'S 501 ORIGINAL FIT

Ampliar

Casi 65.000 reseñas dejan claro que estos son los vaqueros que quiere todo el mundo. Así que hazte con estos Levi's 100% algodón por 52,20€ mientras dure su descuento del 42%.

BRAUN MINIPIMER 5245

Ampliar

En mi sincera opinión, poquitas cosas hay más útiles en una cocina. Y pensando en las comidas y cenas que vienen ahora, seguro que vas a agradecer tenerla en casa. Tiene 1000W de potencia y un precio final de 56,90€, gracias a su 46% de rebaja.

SMART TV XIAOMI TV F 65

Ampliar

Ojito con las smart TV de Xiaomi que vienen con grandes descuentos durante el Black Friday. La que tenemos aquí, un modelo de 65 pulgadas, la puedes conseguir al 39% y a un precio final de 349€. Es una oferta con ventas rápidas, así que te recomiendo que si te convence, no te lo pienses.

NINTENDO SWITCH SPORTS

Ampliar

Y terminamos con otro juego, que sin ser tan clásico, funciona a las mil maravillas para toda la familia con un 20% de descuento. Te va a costar esta Semana de Black Friday 33,49€.