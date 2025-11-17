Calendarios de adviento de Harry Potter que harán tu Navidad mucho más mágica

Redacción De Tiendas Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:56 Compartir

Los calendarios de adviento de Harry Potter contienen sorpresas diarias relacionadas con el universo mágico. Cada calendario incluye una ventana diaria con un artículo sorpresa, como figuras, maquetas para construir, joyas, papelería temática o accesorios inspirados en Hogwarts y otros elementos de la saga. Existen modelos que incorporan maquetas de madera o miniconstrucciones de lugares icónicos, así como opciones que ofrecen accesorios prácticos, piezas de bisutería o artículos de uso cotidiano, todos con licencia oficial de Harry Potter.

Los calendarios de adviento de Harry Potter incluyen una variedad de artículos que se revelan cada día al abrir una ventana. Estos artículos pueden ser utilizados como regalos o añadidos a colecciones personales. Cada sorpresa permite a los aficionados interactuar con el mundo de Harry Potter a través de objetos que representan momentos y elementos icónicos de la historia.

Newsletter

CALENDARIO DE ADVIENTO CINEREPLICAS HARRY POTTER

Ampliar

Con un diseño renovado para 2023, el calendario de adviento Cinereplicas Harry Potter presenta 24 compartimentos con regalos temáticos exclusivos. Incluye artículos de papelería, bisutería y accesorios inspirados en el universo mágico. Su licencia oficial Warner Bros garantiza autenticidad y detalles cuidados.

CALENDARIO DE ADVIENTO HARRY POTTER CON SORPRESAS MÁGICAS

Ampliar

Con un formato de calendario de adviento, este set de Harry Potter presenta 24 sorpresas inspiradas en la saga. Incluye papelería, accesorios para el cabello, calcetines y un bolígrafo temático, todo en una caja decorativa. Cada compartimento revela un artículo distinto que destaca por su diseño oficial y variedad de detalles.

CALENDARIO DE ADVIENTO CINEREPLICAS HARRY POTTER CON 24 SORPRESAS

Ampliar

El calendario de adviento Cinereplicas Harry Potter cuenta con 24 compartimentos que contienen regalos temáticos y sorpresas inspiradas en la saga. Incluye artículos de papelería, accesorios y detalles originales bajo licencia oficial de Warner Bros, garantizando autenticidad y calidad en cada elemento.

CALENDARIO DE ADVIENTO MAGICAL MINIS DE WIZARDING WORLD

Ampliar

Con un diseño colorido y compartimentos numerados, este calendario de adviento Wizarding World incluye 24 sorpresas con figuras de Harry, Hermione y Ron, junto a más de 20 accesorios detallados. La varita mágica con luz UV permite descubrir números ocultos.

CALENDARIO DE ADVIENTO HARRY POTTER LEGO

Ampliar

Con 24 sorpresas inspiradas en el universo mágico, el calendario de adviento LEGO Harry Potter 76418 reúne 6 minifiguras emblemáticas y 18 miniconstrucciones de Hogsmeade. Cada compartimento revela piezas detalladas que permiten recrear escenarios y personajes, fomentando la creatividad y el juego. El formato de calendario añade emoción a la experiencia de construcción y colección.

CALENDARIO DE ADVIENTO HARRY POTTER POR PALADONE

Ampliar

El calendario de adviento Paladone Harry Potter cuenta con 24 compartimentos que contienen objetos coleccionables relacionados con la saga. Cada compartimento revela una pieza decorada con iconografía del universo Harry Potter. Fabricado con materiales sintéticos de alta calidad, este calendario es ligero y fácil de manejar.

CALENDARIO COLECCIONABLE WIZARDING WORLD

Ampliar

Con un diseño colorido y formato coleccionable, el calendario de adviento Wizarding World presenta 24 sorpresas inspiradas en el universo mágico. Incluye figuras y accesorios en miniatura fabricados en plástico resistente. Cada compartimento revela un nuevo detalle temático, promoviendo el juego imaginativo y la narración de historias a lo largo de la cuenta atrás navideña.

CALENDARIO DE ADVIENTO JOYERO HARRY POTTER

Ampliar

Con una caja joyero decorativa, este calendario de adviento de Harry Potter incluye una pulsera y 23 dijes temáticos, todos inspirados en el universo mágico. Cada compartimento esconde un accesorio diferente. La licencia oficial garantiza detalles cuidados y materiales resistentes.