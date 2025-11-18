Despídete de cargar peso: este carro de la compra plegable sube escaleras sin esfuerzo

Redacción De Tiendas Martes, 18 de noviembre 2025, 08:30 Compartir

El carro de la compra plegable de aluminio VOUNOT se ha consolidado como una alternativa práctica que ofrece comodidad y funcionalidad durante las compras diarias. Este modelo destaca por su estructura ligera de aluminio y un sistema de 6 ruedas que facilita subir y bajar escaleras, así como sortear bordillos y superficies irregulares. Su capacidad de 45 litros y la robustez de la bolsa de tela Oxford desmontable permiten transportar la compra semanal o cajas u otros objetos voluminosos.

Uno de los aspectos más valorados del carro plegable VOUNOT es su diseño compacto, que permite plegarlo y almacenarlo fácilmente en espacios reducidos. La bolsa impermeable es lavable y cuenta con varios bolsillos adicionales para objetos personales, lo que añade un plus de organización respecto a otros carros convencionales.

Además, el asa ergonómica recubierta de espuma proporciona un manejo cómodo incluso con cargas pesadas, mientras que la estructura soporta hasta 40 kg. Estas características contribuyen a que el carro sea una opción práctica y funcional en comparación con otros modelos plegables disponibles en el mercado español.

CARRITO DE COMPRA VOUNOT PLEGABLE DE ALUMINIO NEGRO

