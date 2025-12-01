Estos perfumes de mujer conquistan por su personalidad y aroma

Redacción De Tiendas Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:33 Compartir

La selección de perfumes femeninos abarca fragancias con notas florales, afrutadas, especiadas, gourmand y amaderadas.

Los perfumes se comercializan en frascos compactos, adecuados para el transporte, así como en presentaciones de mayor tamaño. Las distintas presentaciones facilitan la selección según la preferencia de cantidad o formato. Además, la variedad de notas olfativas presentes en la selección permite observar la diversidad de ingredientes utilizados en la perfumería femenina, como flores, frutas, especias, maderas y acordes dulces.

SET DE MINIATURAS DE PERFUMES CHARRIER PARFUMS

Esta caja de miniaturas de Charrier Parfums incluye diez Eau de Parfum en frascos compactos. Fabricada en Francia, ofrece una variedad de perfiles olfativos, que van desde notas florales hasta orientales. Su formato miniatura permite probar diferentes fragancias y disfrutar de la experiencia de cada aroma.

EUPHORIA DE CALVIN KLEIN PARA MUJER

Calvin Klein Eau de Parfum es una fragancia femenina de larga duración que combina notas de granada y orquídea negra, con un carácter oriental floral. Su mezcla de ámbar y madera de caoba proporciona un aroma envolvente. Presentado en un frasco de 100 ml, este Eau de Parfum ofrece una experiencia olfativa distintiva.

EAU DE PARFUM FLORAL AFRUTADO TOUS LOVEME

Tous LoveMe Eau de Parfum se presenta en un frasco de 50 ml. Esta fragancia floral afrutada combina notas de pomelo rosa, peonía y cedro, creando una experiencia olfativa única. Su composición ofrece un aroma fresco con matices florales y amaderados. Con longevidad excepcional y una estela envolvente, este perfume es adecuado para diversas ocasiones.

EAU DE TOILETTE SEDUCTIVE RED DE GUESS

GUESS Seductive Red Eau de Toilette es una fragancia con una composición gourmand que combina notas de cereza, jazmín y vainilla, creando un aroma oriental floral. Este perfume tiene una larga duración y presenta matices afrutados, adecuado para diferentes ocasiones. Su intensidad y características lo convierten en una opción versátil para el uso diario.

PERFUME FEMENINO YARA DE LATTAFA

Yara de Lattafa es un eau de parfum de 100 ml con fragancia de larga duración. Presenta notas florales y frutales como naranja, mandarina, rosa y vainilla. Su fórmula utiliza ingredientes de calidad que aportan frescura. El perfume se caracteriza por su aroma sofisticado y su perfil olfativo distintivo.

PERFUME FANTASY DE BRITNEY SPEARS

Fantasy de Britney Spears Eau de Parfum es un perfume de mujer en un frasco de 100 ml decorado con cristales de Swarovski. Su composición incluye una mezcla de frutas maduras, pastelito dulce y flores delicadas, ofreciendo un aroma floral con matices dulces y afrutados. Esta fragancia es duradera y adecuada para el uso diario.

ECLAIRE EAU DE PARFUM DE LATTAFA

Con notas de caramelo, leche y azúcar, Lattafa Éclaire Eau de Parfum presenta una composición gourmand envolvente en formato de 100 ml. El corazón floral y la base de vainilla y praliné aportan profundidad y suavidad al aroma. Su fórmula de larga duración garantiza una experiencia olfativa persistente y refinada durante horas.

EAU DE TOILETTE CLÁSICO DE GLORIA VANDERBILT

Gloria Vanderbilt N°1 Eau de Toilette es una fragancia floral de larga duración que combina matices especiados y orientales. Su composición incluye notas de jazmín, rosa y flor de azahar, creando una experiencia olfativa única. El frasco de 100 ml presenta un diseño atemporal que aporta sofisticación.

EAU DE TOILETTE PRET A PORTER PARA MUJER

En formato eau de toilette, Pret a Porter ofrece una fragancia oriental floral con notas de naranja, hojas de violeta y pomelo rosado. La combinación de fresia, magnolia y especias en el corazón, junto a un fondo de musgo de roble y sándalo, presenta un aroma con notas distintivas y elegantes.