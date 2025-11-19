Regala una de estas Monster High que se pueden coleccionar y acertarás seguro

Las muñecas Monster High son personajes basados en vampiros, momias, hombres lobo y otros seres míticos. Cada modelo incluye detalles de moda, elementos góticos y accesorios que reflejan la personalidad de cada personaje. La colección ofrece diferentes estilos y permite personalizar las muñecas con prendas y complementos intercambiables, fomentando la creatividad de coleccionistas y jóvenes aficionados.

Algunos modelos vienen con armarios que incluyen más de 19 accesorios sorpresa, permitiendo crear combinaciones de vestuario y experimentar con la moda de cada personaje. Otras muñecas incluyen conjuntos de moda y mascotas que añaden diversión al juego. Los accesorios y temáticas varían según el modelo, manteniendo el interés en la colección.

MUÑECA DRACULAURA CON ARMARIO DE MONSTER HIGH

Con un armario misterioso y más de 19 accesorios sorpresa, la muñeca Monster High Skulltimate Secrets Draculaura permite crear hasta 125 combinaciones diferentes de looks. El sistema de pistas y talismán forma parte de la mecánica interactiva del producto. Incluye detalles en la ropa temática y adornos ocultos que forman parte del diseño del producto.

MUÑECA ARTICULADA DRACULAURA DE MONSTER HIGH

La muñeca Draculaura de Monster High es una muñeca articulada en tonos rosas y negros que permite crear posturas dinámicas. Incluye accesorios como su mascota Count Fabulous, un libro de hechizos, una mochila temática y brillo de labios. Su vestuario de estilo vampírico y los elementos incluidos facilitan el juego imaginativo y la creación de historias.

MUÑECA MIÉRCOLES ADDAMS DE MONSTER HIGH

Inspirada en la icónica serie, la muñeca Miércoles Addams de Monster High luce el uniforme de la Academia Nevermore con detalles góticos y botas de plataforma personalizadas. Incluye la figura de Cosa y una mochila decorada con calaveras, resaltando el estilo oscuro del personaje. Su diseño coleccionable destaca por la fidelidad a los elementos originales y el acabado detallado.

MUÑECA MIÉRCOLES EN EL RAVE'N DE MONSTER HIGH

La muñeca Miércoles en el Rave'N de Monster High mide aproximadamente 30 cm. Incluye un vestido negro de organza con detalles inspirados en la escena del baile. Viene acompañada de accesorios como cinturón, pendientes y tacones. Está fabricada con materiales de alta calidad y presenta acabados detallados, representando fielmente el personaje de la serie.

MUÑECA SPECTRA VONDERGEIST DE MONSTER HIGH

Con un diseño fantasmal en tonos violetas, la muñeca Monster High Spectra Vondergeist incluye abrigo transparente, vestido con estampado de cadenas y accesorios temáticos como mochila, tablet y gafas de sol. La mascota hurón Rhuen y los detalles de moda completan una propuesta que destaca por su carácter estilizado y la variedad de elementos para narrar historias.

MUÑECA COLECCIONABLE EMILY LA NOVIA CADÁVER DE MONSTER HIGH

Con un vestido de novia gótico confeccionado en tela de telaraña sobre tul azul, la muñeca Monster High Skullector Emily destaca por detalles únicos como el velo decorado con mariposas y accesorios inspirados en la película. Incluye zapatos personalizados y soporte, ofreciendo una figura coleccionable con acabados detallados y un diseño fiel al personaje original.

CLAWDEEN WOLF ARTICULADA CON CRESCENT DE MONSTER HIGH

Con un estilo llamativo y detalles modernos, la muñeca articulada Clawdeen Wolf de Monster High incluye una chaqueta de piel sintética, pantalones estampados y botas de plataforma. Su mascota Crescent y accesorios como mochila, gafas y cepillo aportan variedad. El conjunto incluye un diseño de moda, acabados detallados y opciones de personalización en cada elemento.

DRAMA DE PELÍCULA DRACULAURA DE MONSTER HIGH

La muñeca Draculaura de Monster High presenta un acabado en blanco y negro que aporta un estilo vintage único. Incluye un póster exclusivo en dos tamaños y la figura del murciélago Count Fabulous. Su vestuario y peinado extralargo están diseñados con detalles que reflejan el personaje, haciendo referencia al cine clásico de terror.

MUÑECA SKELITA CALAVERAS DÍA DE MUERTOS DE MONSTER HIGH

Con detalles inspirados en la tradición azteca, la muñeca coleccionable Skelita Calaveras de Monster High destaca por su vestido negro decorado con coloridos símbolos y un tocado de plumas llamativo. El conjunto incluye collar y cinturón, rindiendo homenaje al Día de Muertos con acabados detallados que reflejan la herencia cultural y el carácter festivo del diseño.

MUÑECA CLAWDEEN WOLF CON ARMARIO DE MONSTER HIGH

El set Monster High Skulltimate Secrets Clawdeen Wolf incluye un armario interactivo con 19 accesorios sorpresa y un sistema de pistas. Contiene múltiples prendas intercambiables y detalles temáticos que permiten crear más de 125 combinaciones de looks diferentes. El set incluye juguetes de moda para niñas y muñecas Monster High con accesorios.