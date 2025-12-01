Regala este bloc de Stitch para que los peques organicen sus tareas de forma original

Redacción De Tiendas Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:35 Compartir

El universo de la papelería creativa ha encontrado en el bloc de notas adhesivas Disney Stitch de Grupo Erik una propuesta que combina organización y diseño temático con licencia oficial. Este set reúne seis tamaños diferentes de notas adhesivas, todas ellas decoradas con ilustraciones de Stitch, lo que lo convierte en un elemento distintivo respecto a las opciones genéricas del mercado. La variedad de formatos permite desde marcar páginas hasta escribir recordatorios o pequeñas listas, adaptándose tanto al uso escolar como al entorno de oficina.

Uno de los aspectos más destacados del bloc de notas adhesivas Disney Stitch de Grupo Erik es su formato compacto y bien organizado: los diferentes librillos adhesivos y el cuadernillo no adhesivo se presentan juntos en un solo bloc, evitando la dispersión habitual de las notas sueltas.

Además, la calidad de los materiales y el acabado visual refuerzan la experiencia de uso, especialmente para quienes valoran la papelería con un toque de personalidad.

BLOC DE NOTAS ADHESIVAS DISNEY STITCH GRUPO ERIK

