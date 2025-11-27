El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Despídete del dolor de muñeca con el ratón vertical ergonómico ECHTPower

El ratón vertical ergonómico inalámbrico 2.4G ECHTPower combina un diseño pensado para reducir la fatiga de muñeca con una batería recargable y clic silencioso, ofreciendo una experiencia cómoda y eficiente para largas jornadas frente al ordenador.

Redacción De Tiendas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:12

El ratón vertical ergonómico inalámbrico 2.4G ECHTPower ha conseguido captar la atención de quienes buscan aliviar molestias en la muñeca y el antebrazo tras largas jornadas frente al ordenador. Este modelo destaca por su diseño vertical, que permite mantener una postura natural de la mano, minimizando la tensión muscular y el riesgo de fatiga. Su construcción está pensada para adaptarse a diferentes tamaños de mano y resulta especialmente útil en entornos de oficina o teletrabajo, donde el uso intensivo del ratón es habitual.

Entre sus características más relevantes se encuentran los seis botones funcionales, el ajuste de sensibilidad de hasta 4800 DPI y la tecnología inalámbrica de 2.4 GHz, que garantiza una conexión estable y sin retardos. La batería recargable mediante USB-C es otro punto fuerte, permitiendo largas sesiones de uso sin preocuparse por el reemplazo de pilas. Además, su sistema de clic silencioso aporta un plus de comodidad en espacios compartidos.

El ratón vertical ergonómico inalámbrico 2.4G ECHTPower destaca por su enfoque en la ergonomía y la reducción de la fatiga, integrando características que lo sitúan como una alternativa sólida frente a modelos más costosos como el Evoluent Vertical Mouse o el Logitech MX Vertical.

Adaptado a la curvatura de la mano

Adaptado a la curvatura de la mano

Su diseño vertical adaptado a la curvatura natural de la mano permite mantener una postura neutra, minimizando la torsión de la muñeca y el cansancio muscular tras largas sesiones de trabajo o estudio.

Un punto fuerte es la batería recargable mediante USB-C, que proporciona hasta 150 horas de uso continuo y permite utilizar el ratón mientras se carga, superando a muchos modelos que aún dependen de pilas desechables o cargas menos eficientes.

La disposición de seis botones funcionales, junto con el sistema de clic silencioso, aporta versatilidad y comodidad en entornos compartidos. Además, el peso equilibrado (105 gramos) y el tamaño pensado para manos medianas y grandes facilitan su manejo, aunque usuarios con manos muy pequeñas pueden encontrarlo algo voluminoso.

RATÓN VERTICAL INALÁMBRICO ECHTPOWER 2.4G ERGONÓMICO

Comprar en Amazon

