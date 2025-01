Jesé: «No desperdiciaré esta oportunidad»

Jueves, 4 de febrero 2021, 02:08 Comenta Compartir

E. C. Jesé Rodríguez fue presentado ayer como nuevo jugador de Las Palmas. El futbolista canario, que estaba sin equipo, aseguró en su presentación con el cuadro de Pepe Mel que no piensa «desperdiciar esta oportunidad» e insiste en que no ha regresado a Las ... Palmas «de paseo». En Segunda, se hizo público la contratación de Oltra como relevo de Sandoval en el Fuenlabrada.

