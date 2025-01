Koeman: «Hoy en día el Barça no está para ganar muchas cosas»

Ronald Koeman se sinceró plenamente en la previa del duelo entre el Barça y el Athletic en el Camp Nou. Apenas un par de semanas después de caer en la final de la Supercopa de España frente a los rojiblancos, el técnico neerlandés reconoció las ... posibilidades limitadas de su equipo ahora mismo: «Ya he dicho varias veces que es una temporada en la que estamos cambiando varias cosas. Optamos por jugadores jóvenes y hoy en día el Barça no está para ganar muchas cosas».

«Intentamos mejorar y luchamos pero también hay que ser realista y ver de dónde venimos, los cambios que hemos hecho y los jóvenes con los que jugamos. El Barça siempre tiene que estar preparado para luchar, pero hay que ser realista también», analizó en este sentido el preparador azulgrana. «Tampoco depende de un jugador solo, para decir si tenemos a este jugador sí, ya, luchamos», añadió en relación a las ambiciones de un equipo que aún cuenta con Messi en sus filas.

«He hablado con Pep (Guardiola) para felicitarle por sus 50 años pero no hemos hablado de Eric García porque no es mi trabajo. Yo no soy quien tiene que tomar decisiones en un tema económico o de un fichaje. Ya sabemos que seguramente viene la temporada que viene pero si no es posible en enero lo aceptamos y seguimos adelante«, manifestó sobre el fichaje del central todavía del Manchester City, que ha generado tensiones entre la actual gestora y los precandidatos a las elecciones en el club catalán.